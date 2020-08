Coswig/Weinböhla

„Die waren zur falschen Zeit am falschen Ort, sonst hätte es jemand anderes getroffen“, sagte Lars S. am Montag im Landgericht. Dem 31-Jährigen war es wirklich völlig egal, wen er beklaute, schlug oder beraubte, die Hauptsache: Er kam an Geld für die nächsten Drogen.

Verteidiger entschuldigt sich für Mandanten

Er stahl einem Rollstuhlfahrer in Weinböhla 60 Euro aus dessen Brustbeutel, übergoss ihn mit Bier und nahm ihm dann noch die letzten fünf Euro nebst EC-Karte, Sparbuch und Behindertenausweis weg.

Er versuchte in Coswig einer jungen Frau die Handtasche zu entreißen und schlug ihr, als sie sich wehrte, eine Bierflasche ins Gesicht. Ein Zeuge, der einschritt, bekam ebenfalls eine Flasche über den Kopf. Beide wurden erheblich verletzt. Der Angeklagte attackierte sogar einen Bekannten, der ihm Geld borgen wollte, trat ihn zu Boden, raubte ihm das Handy und 300 Euro.

Lars S. – anfangs so gereizt, dass sein Verteidiger sich für die „Unwilligkeit“ seines Mandanten entschuldigte – räumte die Vorwürfe ein. Es sei so gewesen, an Details könne er sich nicht erinnern. „Wenn Sie jeden Tag Drogen nehmen würden, würden Sie sich auch nicht erinnern. Ich brauchte das Geld für Crystal“, erklärte er der Kammer.

Ein verkorkstes Leben

Der 31-Jährige hatte keine schöne Kindheit, ist seit früher Jugend drogen- und alkoholabhängig, hat Entgiftungen und Therapien angefangen, aber nie beendet. Ein verkorkstes Leben: Die Lehre geschmissen, auf der Straße gelebt, getrunken, gekifft, gestohlen, geprügelt, geraubt – Gefängnis. „Ich brauchte täglich ein Gramm Crystal, da war mir die Konsequenz von Dingen, die ich tue, völlig egal.“ Eine Gutachterin bescheinigte ihm eine verminderte Schuldfähigkeit.

Lars S. sitzt derzeit wegen anderer Sachen in Haft und wird da weiter bleiben. Er wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. In die Entscheidung floss ein früheres Urteil mit ein.

Von Monika Löffler