Dresden

Im Mai erst beschlossen und jetzt schon Makulatur: Der Neubau für das Berufliche Schulzentrum (BSZ) für Wirtschaft „Franz Ludwig Gehe“ wird sich erheblich verzögern. Hintergrund ist die Überarbeitung der Baupläne.

Vor sechs Monaten hatte der Stadtrat beschlossen, dass das Gehe-BSZ einen Neubau an der Freiberger Straße erhalten soll. Dort hatte die Stadt lange einen Standort für allgemeinbildende Schulen geplant. Gymnasium oder Oberschule oder beides, schon dieser Streit ginge lange hin und her. Dann sollte es die 150. Oberschule sein, die jedoch nie errichtet wurde, weil der Bedarf nicht mehr bestand.

Gehe-BSZ teilt sich bislang Standort

Das Gehe-BSZ, das sein Domizil bislang am Leutewitzer Ring in Gorbitz hat und sich den Standort mit dem Gymnasium Gorbitz teilt, sollte zwischenzeitlich einen Neubau an der Boxberger Straße erhalten.

Teilen sich derzeit einen Gebäudekomplex in Gorbitz: Gymnasium Gorbitz und BSZ „Franz Ludwig Gehe“. Quelle: Anja Schneider

Dann schnürte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) gemeinsam mit Bildungspolitikern des Stadtrats ein umfangreiches Standortkonzept. Demnach soll das Berufliche Schulzentrum für Elektrotechnik (bislang am Strehlener Platz) in einigen Jahren einen Neubau an der Boxberger Straße erhalten.

Dem Gehe-BSZ ist in dem Konzept das Gelände des früheren Kohlebahnhofs als neuer Standort zugedacht. Im Mai sprach sich der Stadtrat für diese Variante aus und gab damit den Startschuss für die Gesamtlösung einer Reihe von Standortproblemen.

Sommer 2024 sollte Neubau fertig sein

Das vorhandene Schulgrundstück an der Freiberger Straße sei „bereits vollständig beräumt und gesichert, es bedarf keiner weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen“. Der Baubeginn sei für Mai 2022 vorgesehen, hieß es in der Stadtratsvorlage für den Beschluss. Die Nutzung solle zum 31. Juli 2024, dem Ende der Sommerferien 2023/2024, erfolgen.

Restleistungen wie in Teilbereichen der Außenanlagen oder Pflanzungen würden im Herbst 2024 nachgezogen. Das klang zuversichtlich. Doch schon da ließ sich die Verwaltung eine Hintertür. „Mit der geänderten Nutzung sind neben der Umplanung im Gebäude auch Änderungen im laufenden Bauantragsverfahren erforderlich, insofern ist der Bauablauf als Rahmenterminplan zu verstehen.“

Überarbeitung kostet ein Jahr

Dieses Türchen wird jetzt zum großen Tor: Mit der Entscheidung der Standortverlagerung auf die Freiberger Straße musste auch die bisherige Planung der Oberschule angepasst werden, heißt es jetzt in einem Schreiben an die Stadträte. Diese Überarbeitung des Projektes habe „einen Zeitraum von etwa einem Jahr“ eingenommen, schreiben der Bildungsbürgermeister und der Oberbürgermeister in der sogenannten Beschlusskontrolle, ein Bericht über die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses, der regelmäßig erstattet werden muss.

Die Fortschreibung des Terminplanes für die Errichtung des Gehe-BSZ mache somit deutlich, dass der Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2025/26 erfolgen kann, frühestens, wie es ausdrücklich heißt. So lange läuft die Doppelnutzung in Gorbitz weiter, mit dem Aufwuchs des Gymnasiums könnte es irgendwann eng werden.

Bauantrag wird wieder angestoßen

Der bereits im Januar 2021 eingereichte Bauantrag für die Umsetzung der bisherigen Oberschule war zunächst ausgesetzt und ruhte. Der Abschluss der überarbeiteten Entwurfsplanung sei am 5. Oktober 2021 erfolgt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Nächstes wird die Wiederaufnahme des Bauantragsverfahrens veranlasst und die angepasste Planung eingereicht, um perspektivisch die Baugenehmigung für das Bauvorhaben zu erwirken. Nächstes Jahr im Mai wird der Bau damit wohl nicht starten. 42,2 Millionen Euro sind bislang als Gesamtkosten veranschlagt, Verzögerungen bedeuten auch da meist erhebliche Zuschläge.

Von Ingolf Pleil