Dresden

Die Testbereitschaft an Dresdner Schulen ist ausgesprochen groß. Das zeigen die ersten Zahlen für die Beteiligung von Lehrern und Schülern ab Klasse 5 in der zurückliegenden Woche.

Wie das Landesamt für Schule und Bildung in Dresden den DNN mitteilte, kamen bei den Lehrkräften 3949 Personen für Tests in Frage. Davon haben sich 3496 an einer Untersuchung teilgenommen. 305 Lehrkräfte konnten sich unter anderem wegen Krankheit unverschuldet nicht daran beteiligen. 148 Personen hätten einen aktuellen Negativtest vorgelegt, Selbsttestverweigerer habe es nicht gegeben. Zwei Test seien positiv ausgefallen, hieß es aus dem Landesamt.

Positive Tests bei Schülern

Bei den Schülern kamen 26420 Kinder und Jugendliche für Tests in Frage, 22640 haben sich laut Landesamt beteiligt. Davon seien 18 Tests positiv gewesen, hieß es. In 1515 Fällen hätten Schüler wegen Krankheit oder anderen Gründen unverschuldet nicht an Tests teilgenommen.

Für 1897 Kinder und Jugendliche habe ein aktueller Negativtest vorgelegen. Hier besteht unter anderem die Möglichkeit, dass Eltern dies ihren Kindern selbst attestieren, wenn sie den Test zu Hause vornehmen. Insgesamt 368 Schüler hätten einen Selbsttest verweigert. Das sind 1,39 Prozent der in Frage kommenden Kinder und Jugendlichen.

Seit Mittwoch gilt an weiterführenden Schulen in Sachsen eine Testpflicht, der mit Selbsttests in den Schulen nachgekommen werden kann. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erwägt, für die Zeit nach Ostern auch Selbsttests an Grundschulen einzuführen.

Von Ingolf Pleil