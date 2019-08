Dresden

13 Jahre nach der Ausgründung aus den Unis Dresden und Ulm steigt das Photovoltaik-Unternehmen „Heliatek“ nun endlich von der Pilot- auf die Massenproduktion organischer Solarzellen um. Der neue Geschäftsführer Guido van Tartwijk hat dafür gestern eine 80 Millionen Euro teure Fabrikerweiterung an der Treidlerstraße in Dresden offiziell in Betrieb genommen - mit einem Schlag auf einen riesigen roten Knopf.

Anfragen übersteigen Kapazitäten

„Jetzt müssen wir die Anlagen noch auf volle Leistung bringen“, sagte Guido van Tartwijk. Die neuen Maschinen können nun größere Folienbahnen verarbeiten, die bis zu 1,20 Meter breit sind. Sie sollen erst bei einer Million Quadratmeter pro Jahr an ihr Fertigungsmaximum stoßen. „Die Anfragen von Kunden übersteigen schon jetzt die Kapazitäten.“ Insofern werde die jüngste Erweiterung kaum die letzte sein.

Die Nachfrage komme vor allem von Energie- und Immobilien-Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Südkorea, Dubai und Japan. Diese Kunden wollen die besonders dünnen, leichten und biegsamen Sonnenenergie-Sammler aus Sachsen auf ihre Dächer kleben, um ihre Ökobilanz zu verbessern. „Klassische Photovoltaik-Paneele aus Silizium wären gerade bei Bestandsgebäuden oft zu schwer für solche Nachrüstungen.“

Erste Gewinne in der zweiten Hälfte des Jahres 2021

Der Niederländer Tartwijk steht unter einigem Erfolgsdruck: Sein französischer Vorgänger Thibaud Le Séguillon hatte über Jahre hinweg versucht, mit allerlei Pilotprojekten die noch junge organische Solartechnologie auf dem Immobilienmarkt zu verankern. Einen Massenmarkt vermochte er damit nicht aufzubauen, geschweige denn Gewinne zu erwirtschaften. Was heißt: Das Unternehmen verzehrt immer noch die Einlagen von Anteilseignern wie Innogy, BASF, BNP und allerlei Risikokapitalisten.

Das soll durch den Umstieg auf eine Massenproduktion und neue Kunden ändern, verspricht van Tartwijk. „Ich werde Pilotprojekte nicht mehr gratis machen, sondern nur noch, wenn der Kunden hinterher auch kauft“, kündigte er an. „In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wollen wir die ersten Gewinne machen.“ Parallel dazu will er aber auch die Belegschaft vergrößern: von derzeit 150 Mitarbeitern in Dresden und Ulm auf etwa 200 Beschäftige Ende 2020.

Unbegrenzt Zeit hat der neue Chef jedenfalls nicht, aus den roten Zahlen herauszukommen: Das finanzielle Polster und der technologische Vorsprung der Dresdner beginnen zu schmelzen. Bis Anfang 2021 reicht das eingeworbene Risikokapital noch. Danach muss das Unternehmen beginnen, sich selbst zu finanzieren – oder van Tartwijk muss Klinken putzen, um eine neue Kapitalspritze zu bekommen.

heliatek.de

Von Heiko Weckbrodt