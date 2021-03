In Dresden öffnet heute der erste deutsche Zero-Waste-Friseur

Dresden

Wer sich bei Juliette Beke die Hände desinfiziert, könnte an seine letzte Partynacht vor langer, langer Zeit erinnert werden. Denn der Infektionsschutz besteht aus einem Abfallprodukt vom Gin, wie sie sagt. Heute öffnet Juliette Beke die Pforten ihres frisch sanierten Salons im ehemaligen Lesesaal des Lahmann-Sanatoriums. Der ganz ohne seltsames Wortspiel auskommende Name „Gesunde Haare – Zero Waste“ wird hier in jedem Detail gelebt. Alle Produkte stellen Juliette Beke und ihre Mitarbeiterinnen selbst her, vom Shampoo bis zum Haarspray. „Auch unser Reinigungsmittel machen wir selbst“, sagt die Friseurmeisterin.

Frisch: Alle Produkte, die Juliette Beke und ihre Mitarbeiterinnen benutzen, haben sie selbst hergestellt. Diese sind dann eine Woche lang haltbar. Quelle: Anja Schneider

Dass Juliette Beke heute nicht nur öffnet, sondern auch zu der Branche gehört, die nach langer coronabedingter Schließzeit überhaupt wieder Kunden in ihre Räume lassen darf, ist für sie ein großes Glück. Das Ende des Lockdowns für die Friseure beschert ihr eine ausgebuchte erste Woche. „Ursprünglich war die Eröffnung schon im Dezember geplant, dann für den 15. Februar. Zum Glück ging der Zeitplan nicht auf“, sagt sie rückblickend. Bis zum vergangenen Freitag standen noch die Handwerker im Salon und werkelten an den letzten kleinen Baustellen.

Mit ihrem Friseursalon ist Juliette Beke eine Vorreiterin in Deutschland. Und macht künftig mit einer anderen Dresdner Nachhaltigkeits-Pionierin gemeinsame Sache. Vor fast sechs Jahren eröffnete Berit Heller den ersten Unverpackt-Laden der Stadt. Der Lose-Laden an der Böhmischen Straße ist mittlerweile eine feste Instanz in der Dresdner Neustadt.

Mit Gläsern von zu Hause können sich die Kunden hier ihre Lebensmittel selbst abfüllen, abwiegen, bezahlen und in eigener Verpackung mit nach Hause nehmen. Inzwischen ist Berit Heller mit ihrem Lose-Sortiment sogar in einen größeren Laden umgezogen. Begonnen hat die Unternehmerin mit einer Crowd­funding-Aktion. „Juliette hatte mich damals schon dabei unterstützt und für die Eröffnung meines Lädchens gespendet, das war unser erster Kontakt“, erinnert sich Berit Heller.

Nun, kurz vor der Eröffnung des nachhaltigen Friseursalons haben Juliette Beke und Berit Heller die Köpfe zusammengesteckt und jede Menge Ideen ausgeheckt. Gegenseitige Infoblätter mit je zehn Prozent Rabatt in beiden Läden wollen sie auf ihren Ladenflächen auslegen. Außerdem will Juliette Beke künftig Rohstoffe, wie Zucker, Leinsaat, Kaffee und Gebäck vom Lose-Laden beziehen. Ferner ist geplant, dass die Friseurmeisterin eigene Selbstmach-Sets ihrer Pflegeprodukte zusammenstellt und diese im Lose-Laden anbietet. Im Friseursalon dagegen soll eine Präsentationsecke mit Hygieneprodukten aus dem Lose-Laden entstehen. Workshops zur Herstellung von Make-up und anderen Produkten stehen auch schon auf der Ideenliste.

Doch nun steht erstmal die große Eröffnungswoche des Zero-Waste-Friseursalons auf dem Plan. Die massiven Holzmöbel der Dresdner Tischlerei Sinnesgut sind geputzt, die von Juliette Bekes Mutter genähten Umhänge liegen bereit für die Kunden und die Produkte sind frisch angemischt.

Licht: Für angenehme Helligkeit, auch hier bei einer Schulung, sorgt die große Glaskuppel des ehemaligen Lahmann-Lesesaals. Quelle: Anja Schneider

Während die Friseurmeisterin noch mal den Blick über ihren noch leeren Friseursalon schweifen lässt, macht es sich Hundedame Frida mit einem Rinderohr zwischen den Zähnen vor ihr gemütlich. „Sie isst aber auch Möhren!“, sagt Juliette zur Verteidigung des Hundes und lacht. Sie ernähre sich zwar vegan, aber Frida zuliebe greife sie auch zu tierischen Produkten – alles für den Hund, versteht sich.

Von Lisa-Marie Leuteritz