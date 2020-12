In Dresden öffnet bald Deutschlands erster Zero-Waste-Friseursalon

Dresden

Im ehemaligen Lesesaal des Lahmann-Sanatoriums sind derzeit die Handwerker fleißig. Es wird verputzt, gestrichen und kräftig renoviert. Schon bald soll hier ein Salon einziehen, den es so in Deutschland noch nicht gibt: Ein Zero-Waste Friseur- und Kosmetiksalon. „Ich werde meine Produkte alle selbst herstellen“, sagt Gründerin Juliette Beke.

Die Friseurmeisterin lebt privat so nachhaltig, dass sie im Monat gerade mal fünf Liter Müll produziert. „Das bedeutet, ich kaufe lose ein oder in Papier und Glas verpackt, ersetze viele Drogerieartikel durch drei einfache Rohstoffe die ich zu Deo, Zahncreme und Reinigungsmittel mische“, sagt sie. Diese Lebenseinstellung will sie auch in ihren Beruf übertragen.

Haarspray aus Wasser, Zitrone und Wodka

Sie habe bisher keinen Lieferanten gefunden, der Produkte nach ihren Vorstellungen und mit nachhaltigen Vepackungen herstellt. „Also mache ich es eben selbst“, sagt Juliette Beke selbstbewusst. Einmal in der Woche werden alle nötigen Produkte im Salon angemischt. „Für Haarspray benötige ich Wasser, Zitronensaft und Wodka. Fertig“, erklärt sie. Auch Wimperntusche aus eigener Herstellung sei kein Problem: Etwas Aktivkohle, Aloe Vera und Rizinusöl, fertig ist die Mascara.

Das Lager des Friseursalons wird künftig eher an eine Speisekammer erinnern: Neben großen Säcken voller Natron und anderen essenziellen Zutaten will Juliette Beke auch frisches Obst und Gemüse verwenden: „All unsere Produkte sind essbar.“ Und immer an die jeweilige Saison angepasst: „Zur Erdbeerzeit können sich die Kunden dann auf eine erfrischende Erdbeermaske freuen“, sagt sie. Denn nicht nur Haare werden hier geschnitten, auch kosmetische Behandlungen und Massagen stehen in der Angebotsliste des Salons.

Ausschließlich mit den Dienstleistungen will Juliette Beke ihren Laden und ihre vier Angestellten finanzieren. Produkte sollen nicht verkauft werden. Kunden müssen sich hier also keine Ausrede einfallen lassen, warum sie Shampoo A und Conditioner B nicht kaufen möchten. „So etwas setzt auch die Friseure unter Druck“, weiß Juliette Beke. Sie selbst ist die letzten Jahre durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist und hat Seminare rund um den Friseurberuf gegeben. Diesem Umsatzdruck sollen ihre Angestellten nicht ausgesetzt werden.

Haare schön unter historischer Glaskuppel

Nicht nur das Konzept des Friseursalons ist besonders, auch das Ambiente. Frisiert wird hier schon bald dort, wo Kurgäste früher gelesen haben. Das aus vielen handgefertigten Glaskacheln bestehende Dach flutet den Raum auch an bewölkten Tagen mit viel Licht. Da das Objekt unter Denkmalschutz steht, muss Juliette Beke einige Details übernehmen. Doch das stört sie nicht, im Gegenteil. Stolz zeigt sie auf die originalen Holzverkleidungen für die Heizungen und berichtet von den gefundenen Wandmalereien, nach den die gesamte Farbgestaltung ausgerichtet wird. Auch ein alter originaler Tresen wird wieder integriert. Die neuen Möbel sollen von einem Dresdner Tischler aus heimischer Ulme hergestellt werden.

Wenn die Arbeiten nach Plan verlaufen, will Juliette Beke Mitte Februar öffnen. Den Mietvertrag hat sie schon im August unterschrieben, doch die Renovierungsarbeiten haben sich immer wieder verzögert, wie sie erzählt. Nun komme ihr das entgegen, da sie aufgrund der Corona-Pandemie derzeit eh nicht öffnen könne. Die Friseurmeisterin hofft, dass sich die Lage bis zu ihrer geplanten Eröffnung wieder etwas entspannt hat und auch die Kosmetikerin ihren Dienst antreten kann.

Die Angebotspalette ist beinahe so umfangreich wie bei anderen Friseuren. Alles kann Juliette Beke aber nicht mit ihrem Konzept vereinbaren: „Dienstleistungen wie Dauerwellen, Blondieren oder Strähnchen mit Folien werden wir nicht anbieten“, sagt sie entschlossen. Die klassische Behandlung Waschen, Schneiden, Föhnen soll zwischen 54 und 78 Euro kosten. Dabei werden die Haare mit dem sogenannten Kalligrafie-Schnitt frisiert. In diesem Bereich ist Juliette Beke Expertin und lehrt diese Technik auch anderen Friseuren. „Das hat den Effekt, dass die Haare besser in Form kommen, ohne sie großartig stylen zu müssen“, erklärt sie den Vorteil.

Juliette Beke konzentriert sich nun ganz auf die Fertigstellung ihres Salons. Und hofft, dass ihre Kunden schon bald bei ihr entspannen können, während der Regen auf das verwunschene Kuppeldach prasselt.

Von Lisa-Marie Leuteritz