In Dresden läuft Debatte über Betreuungszeiten in Kitas

Die Debatte um die Erhöhung der Kita-Beiträge in Dresden ist seit Monaten festgefahren. Jetzt werden Befürchtungen vor negativen Folgen für die Eltern laut. Der Eigenbetrieb für die Kindertagesstätten der Stadt warnt zudem vor einem sich weiter aufbauenden Defizit.

Mit einem kleinen Minus könnte der Eigenbetrieb für die städtischen Krippen, Kindergärten und Horte leben. „Sonst haben wir am Ende ein Plus und müssen Steuern zahlen“, erklärt das Sabine Bibas, die Leiterin des Eigenbetriebs und gleichzeitig des Amtes für Kindertagesbetreuung im Rathaus. Doch gegenwärtig zeichnen sich rote Zahlen in einer Höhe ab, die der Kita-Chefin auch nicht mehr recht sein können.

Planung mit Fehlbetrag

Da ist zum einen der Haushalt des Eigenbetriebs, der die Stadt-Kitas verwaltet. Dieser braucht von der Stadt einen Zuschuss von 91 und 93 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022. Doch in diesem Jahr fehlen da schon mal fünf Millionen und im nächsten Jahr 4,3 Millionen. Eigenbetriebe dürfen solche Defizite innerhalb von drei Jahren ausgleichen.

Anders sieht das Amt für Kinderbetreuung aus. Wenn hier Geld fehlt, darf es auch nicht ausgegeben werden. Mit Mühe und mehreren Klausursitzungen hat Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) das Geld für die Bildungsstrategie zusammengekratzt, mit der Kinder in wirtschaftlich schwachen Stadtteilen besonders gefördert werden und Dresden weit über die Stadtgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgt. Für die Tariferhöhung, die die Gewerkschaften gerade erkämpft haben, sind nur Gelder für Mitarbeiter in den Stadt-Kitas eingeplant, für die freien Träger dagegen nicht. Das war eine Festlegung der Kämmerei: Weil unklar ist, wann und wie die Freien Träger die Erhöhung umsetzen, wurde zunächst gar nichts eingeplant. „Da müssen wir uns nächstes Jahr sicher irgendwann tief in die Augen schauen“, sagte Bibas dazu kürzlich im Jugendhilfeausschuss.

Eingeplante Einnahmen völlig offen

Fest eingeplant hat die Kämmerei dagegen im Haushaltsentwurf der Verwaltung, praktisch der Entwurf von OB Dirk Hilbert ( FDP), die Einnahmen aus der Erhöhung der Elternbeiträge. Seit 2019 liegt die in den Vorjahren regelmäßig erfolgte Erhöhung auf Eis. Eine Einigung der Stadtratsfraktionen kam dazu bis heute nicht zustande. Gibt es keinen Erhöhungsbeschluss fallen allein im nächsten Jahr etwa zehn Millionen Euro Einnahmen aus, die sowohl im Etat des Kita-Amtes als auch dem des Eigenbetriebs zu Buche schlagen.

Derzeit liefen noch immer Gespräch, erklärt der Bildungspolitiker der CDU, Matthias Dietze. Er sowie Stadträte von Grünen und FDP hatten im Sommer einen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt, mit dem die Obergrenze für die Beteiligung der Eltern an den Kita-Betriebskosten abgesenkt werden sollte. Die Beitragserhöhung wäre damit niedriger ausgefallen. Eine Mehrheit gibt es dafür bislang nicht.

Schaden für Eltern befürchtet

Dietze befürchtet nun das Schlimmste. Wenn die Erhöhung nicht beschlossen wird, muss das Loch im Haushalt anders gestopft werden. Womöglich droht dann eine Reduzierung der Betreuungszeit in den Kindereinrichtungen. Das Land bezuschusst die Kinderbetreuung auf der Basis einer rechnerischen Betreuungszeit von neun Stunden. Die Stadt bietet aber auch zehn oder elf Stunden an. Würden diese Stunden gestrichen, könnte die Stadt Geld sparen, es wären aber viele Kinder und deren Eltern betroffen, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit auf mehr als neun Stunden Betreuung angewiesen sind. Von rund 12 000 Kindern in Krippen und Kindergärten der Stadt haben derzeit etwa elf Prozent eine zehnstündige und etwa zwei Prozent eine elfstündige Betreuung.

Es ist unklar, ob sich eine solche Reduzierung ohne Weiteres umsetzen ließe, oder ob die Stadt auch dafür eine Mehrheit des Stadtrats bräuchte. Matthias Dietze jedenfalls würde „bis zuletzt kämpfen, um das zu verhindern“. Daher verweist er erneut auf den Kompromiss aus dem Sommer. „Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch.“ Die hohe Betreuungsqualität in Dresden habe ihren Preis. Er will jetzt schauen, „wie SPD und Linke es machen wollen“, die weitgehende Entlastungen für die Eltern anstreben.

OB soll Problem lösen

„Eine Kürzung der Betreuungszeiten müsste Oberbürgermeister Hilbert dem Stadtrat vorschlagen, und der Stadtrat müsste zustimmen. Beides wird nicht passieren“, widerspricht schon mal Tilo Kießling (Linke). „Der OB hat unsichere Einnahmen im Haushalt geplant, bei Kitagebühren oder auch bei Parkgebühren.“ Jetzt solle die Schuld auf den Stadtrat geschoben werden. „Das wird nicht gelingen“, fügt er hinzu. Er werde jetzt interessiert verfolgen, wie die CDU ihre Ablehnung der höheren Parkgebühren gegenfinanzieren will. Da heiße es ja auch nicht, dass „dafür nun weniger an Straßen gebaut wird“.

Auch die SPD bleibt bei ihrer Ablehnung: „Gerade in diesen Pandemiezeiten, die Familien hart treffen, dürfen wir Eltern nicht die jährlich wiederkehrende Beitragserhöhung zumuten“, erklärte Dana Frohwieser gegenüber DNN. Da brauche es auch „keine populistischen Drohungen von schlechterer Qualität oder kürzeren Öffnungszeiten“. Dieser Zusammenhang „ist schlicht herbeifantasiert“.

Freistaat gefordert

Eine Stadt, „die spontan zehn Millionen Euro Soforthilfe für Soloselbständige findet, mal eben eine Million Mehrkosten für Phantomweihnachtsmärkte rauswirft oder gar ein millionenschweres Luxusprojekt der Fernsehturmsanierung durchziehen kann, hat genug Geld, um Eltern nicht weiter zu belasten“. CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler hätten eine Mehrheit für ihren Erhöhungskompromiss – „aber scheinbar Angst vor der eigenen Position, sonst könnten sie es einfach beschließen“. Gefordert sei aber vor allem der Freistaat. Im Koalitionsvertrag seien „Schritte zur Beitragsentlastung“ verankert, nicht fortwährende Mehrbelastungen. „Hier sind die Koalitionspartner der SPD, CDU und Grünen auf Landesebene gefragt.“

