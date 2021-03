Dresden

Das Infektionsgeschehen in der Coronapandemie hat derzeit vor allem Einfluss auf die Kitas und Grundschulen in Dresden. In diesen Einrichtungen werden wieder viele Kinder betreut. In weiterführenden Schulen beschränkt sich der Präsenzunterricht mit Kontakten zwischen den Schülern auf die Jugendlichen in den Abschlussklassen.

Am Mittwoch könnte der Lockdown bei der Runde mit den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis 28. März verlängert werden. Dann beginnen in Sachsen schon Ferien, weil eine Woche der Winterferien auf die Woche vor Ostern verlegt worden ist. Die regulären Osterferien beginnen nach dem Auferstehungsfest.

Die Karte zeigt die Standorte von Kitas (rotes Dreieck) und Schulen (roter Punkt) in Dresden, in denen es im Zusammenhang mit der Coronapandemie Quarantänefälle gibt. Quelle: Screenshot/Stadtverwaltung

In Sachsen würden Oberschulen und Gymnasien damit nicht vor dem 12. April für weitere Klassen öffnen können. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte erklärt, er sehe für einen früheren Zeitpunkt keine Möglichkeit. Die Chance bestehe darin, nach Ostern mit Schnelltest-Konzepten weiterzukommen.

Fast 600 Quarantänefälle in Kitas und Schulen

Nach den Angaben der Stadtverwaltung Dresden, die täglich über den aktuellen Stand informiert, sind die Zahlen der Quarantänefälle in Kitas und Schulen am Dienstag deutlich gestiegen. So waren am Dienstag in 15 Kitas 387 Personen in Isolation, am Montag waren es in 16 Kitas 350 Quarantänefälle.

In elf Schulen registrierte die Stadt 201 Personen mit Quarantäneauflagen. Das ist gegenüber dem Vortag ein deutlicher Sprung. Am Montag waren in sieben Schulen 120 Fälle bekannt.

In den Coronazahlen der Stadt werden nur die Quarantänefälle genannt, sollte es Infizierte geben, wären diese darin enthalten. Die Stadt verweist darauf, dass sie aus Datenschutzgründen keine Angaben zu den Coronainfizierten machen könne.

Zudem gibt es mehrere Einrichtungen in denen die Zahl der Betroffenen aktuell noch ermittelt wird. Die derzeit betroffenen Einrichtungen (Stand: 2. März 2021, 18 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Von Ingolf Pleil