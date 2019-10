In Dresden gibt es Zoff um die mobilen Terrorabwehrsysteme

Dresden

Ärger um die mobilen Terrorabwehrsysteme, mit denen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den Striezelmarkt und andere große Feste im Dresdner Stadtgebiet schützen will. „So geht man mit dem Stadtrat nicht um“, erklärte Michael Schmelich, finanzpolitischer Sprecher der größten Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, „wir stellen doch keine Blankoschecks aus.“

Hilbert schlägt vor, „Mobile Fahrzeugrückhaltesysteme“ für 550 000 Euro anzuschaffen und den Auftrag dafür europaweit auszuschreiben. Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit vertagte den Beschluss am Montagabend, so dass der Finanzausschuss als sogenanntes federführendes Gremium am kommenden Montag die Thematik nicht aufrufen kann.

Offen, ob Veranstalter von anderen Festen dafür zahlen müssen

Zu viele Fragen seien offen geblieben, so Schmelich, weder Polizei noch Verwaltung hätten die Notwendigkeit der Anschaffung stringent begründen können. So sei noch völlig offen, ob Veranstalter von anderen Festen dafür zahlen müssen, wenn die Sperren zum Einsatz kommen. Die laufenden Betriebskosten für die Systeme seien nicht beziffert worden, ein Schreiben mit Empfehlungen der Kommission Breitscheidplatz halte die Verwaltung unter Verschluss.

„Es muss doch in der Verwaltung klare Vorstellungen darüber geben, was man will und wofür man es einsetzt. Bis jetzt haben wir aber nur einen Blankoscheck, auf dem Sicherheit steht. Mehr nicht.“ Schmelich forderte die Verwaltung auf, die Vorlage zu qualifizieren. Die Zeit dafür reiche, weil die Sperren erstmals zum Striezelmarkt 2020 zum Einsatz kommen sollen. 2019 wird der Altmarkt noch mit Betongroßsteinen und weiteren von der Stadt bereits angeschafften Fahrzeugsperren gesichert.

Von Thomas Baumann-Hartwig