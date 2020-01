In Dresden fehlt Bildungsgerechtigkeit

Dresden

Der Entwicklungsweg von Kindern ist in Dresden vor allem eine Frage der sozialen Herkunft. Das geht aus dem 3. Dresdner Bildungsbericht der Stadt hervor, der jetzt den DNN vorliegt.

Darin heißt es: „Die Frage, ob die Landeshauptstadt Dresden als „Bildungsaufsteigerin“ betrachtet werden kann, kann mit einem Ja beantwortet werden, die Frage nach der Chancengerechtigkeit tendenziell mit einem Nein.“ Zusammengefasst würden sich zwei Entwicklungen zeigen, die in verschiedene Richtungen gehen: Einem steigenden Trend zu mehr und höherer Bildung stehen „mindestens anhaltende Disparitäten“ gegenüber.

Im Klartext heißt das: Neben dem Nachteil für Kinder aus sozialen Problembereichen in der Stadt driftet die Gesellschaft auch auseinander. Bildungsgewinnern auf der einen Seite steht ein verfestigter Anteil an Menschen gegenüber, die als Bildungsverlierer betrachtet werden können.

Nachweis für Entwicklung in Stadtteilen

Die Grundtendenz dieser Entwicklung ist aus vor allem deutschlandweit vorliegenden Berichten wie einer Sonderauswertung des PISA-Test von 2018 bekannt. Mit dem 520-seitigen Bildungsbericht, der sich vor allem auf Daten bis 2017 bezieht, lässt sich die Entwicklung nun auch für die Stadt belegen – bis hin zu Erkenntnissen über die einzelnen Stadtteile. Auch aus den Bildungsberichten 2012 und 2014 war dies ablesbar.

Dazu nutzen die Autoren des Berichts die Einteilung der 61 Dresdner Stadtteile in fünf Entwicklungsräume. Zum Entwicklungsraum 1 mit der höchsten sozialen Belastung durch die vergleichsweise hohen Zahlen für Alleinerziehende, Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit sowie von Transferleistungen wie Hartz-IV abhängige Menschen gehören Leuben, Prohlis-Nord, Prohlis-Süd, Reick, Gorbitz-Süd und Gorbitz-Ost sowie Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz. Zum Entwicklungsraum 5 mit der geringsten sozialen Belastung gehören Weixdorf, Langebrück/ Schönborn, Loschwitz/Wachwitz, Gönnsdorf/Pappritz sowie Altfranken/Gompitz.

Unterschiede beginnen im Kindesalter

Im Entwicklungsraum 1 haben 27 Prozent der Bevölkerung maximal einen Hauptschulabschluss, dreimal mehr als im Entwicklungsraum 5. Bei Hochschulreife oder Hochschulabschlüssen ist es genau andersherum. Rund ein Drittel der Menschen im sozial hochbelasteten Bereich verfügen darüber, in der kaum belasteten Region sind es 60 Prozent.

Die Unterschiede beginnen im Kindesalter: In den sozial schwachen Stadtteilen haben mehr Kinder in Kitas besonderen Förderbedarf als in den sozial starken Gebieten. 4-jährige im Entwicklungsraum 1 haben deutlich mehr Sprachauffälligkeiten und Probleme mit der Feinmotorik als ihre Altersgenossen in Entwicklungsraum 5. Beim Schuleintritt ist der Anteil der Kinder mit Sprachauffälligkeiten in den belasteten Stadtgebieten zweieinhalbmal so hoch wie in den kaum belasteten Stadtteilen. Wo die soziale Belastung hoch ist, ist die Zahl der Bildungsempfehlungen für das Gymnasium geringer, es gibt mehr Sitzenbleiber und mehr Schulabgänger ohne Abschluss.

Migrationsanteil in schwachen Gebieten besonders hoch

Im Schulbereich zeigt der Bericht, dass für den Bildungserfolg weniger die Klassenstärke ausschlaggebend ist als die soziale Durchmischung der Bildungseinrichtungen. Schulen in den sozial schwachen Gebieten mit den langjährig schlechten Bildungskarrieren weisen die größten Anteile an Kindern mit Migrationshintergrund auf, der sich seit Ende 2015 dort am stärksten erhöht hat.

Dies alles ist aus Sicht der Berichtsautoren „keinesfalls nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern perspektivisch eine Herausforderung für die Kommune“. Der Gruppe derjenigen, die aus dem System fallen und keinen Abschluss haben, fehle der Zugang zum Arbeitsmarkt und dort fehlten sie auch zukünftig.

Von Ingolf Pleil