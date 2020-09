Dresden

Die Juristische Fakultät an der TU Dresden ist nun endgültig Geschichte: Mit der zum 30. September 2020 erfolgenden Auflösung der Juristischen Fakultät trete die Philosophische Fakultät zum 1. Oktober 2020 in deren Rechte, Pflichten und Zuständigkeiten ein. Das teilte die TU Dresden am Montag mit.

Institut in Philosophischer Fakultät

Insbesondere führe die Philosophische Fakultät die Studiengänge, Promotions- und Habilitationsverfahren der Juristischen Fakultät fort. Sie übernehme das verbleibende Personal, das hauptsächlich dem neu gegründeten „Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht“ zugeordnet werde. Dies sei das neunte Institut der Philosophischen Fakultät und in besonderem Maße auf Internationalität und Interdisziplinarität ausgerichtet. Das Institut gewährleiste die Fortsetzung der Studiengänge „Internationale Beziehungen“ (BA/MA) und „International Studies in Intellectual Property Law“ (MA) sowie den Lehrexport in andere Studiengänge. Darüber hinaus sei es für die Abwicklung der auslaufenden juristischen Studiengänge „Law in Context“ (BA) und „Wirtschaftsrecht“ (MA) zuständig.

20 Jahre Vorgeschichte

Was nach einer unscheinbaren Notiz klingt, hat eine 20-jährige Vorgeschichte, die bundesweit Aufmerksamkeit erregte und sogar die Gerichte beschäftigte. 2003 hatte das Wissenschaftsministerium einen Hochschulvertrag für die Entwicklung der Universitäten vorgelegt. Das Ressort mit dem damaligen Minister Matthias Rößler an der Spitze plante damit die schon damals heftig umstrittene Schließung der Fakultät. Später forderte das Verwaltungsgericht Dresden zunächst die weitere Aufnahme von Studenten an der TU Dresden. Es nützte jedoch alles nichts. Inzwischen ist der CDU-Politiker längst Landtagspräsident und es gingen fast 20 Jahre ins Land, bis die Schließung endgültig abgeschlossen ist.

Kritik bis heute nicht widerlegt

Den größten Wirbel erzeugte vor einigen Jahren die Aktion von etwa 400 Juristen aus dem Raum Dresden. Sie hatten 2016 eine Million Euro eingeworben, um zwei Stiftungsprofessuren zu finanzieren. Zuvor hatte sich schon ein Dutzend Honorarprofessoren für den Erhalt der Fakultät ausgesprochen, darunter nicht zuletzt der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maiziere ( CDU). Die Gegner des Abbaus hatten stets damit argumentiert, dass Sachsen nicht genügend Juristen ausbildet, um für den Bedarf an ausreichend qualifiziertem Personal bis 2030 gerüstet zu sein. Der Beweis des Gegenteils steht noch aus.

