In Dresden aktiv bis zuletzt für Schwächere – Detlef Müller ist gestorben

Weggefährten haben Detlef Müller dafür bestaunt, mit welcher Energie er sich bis ins hohe Alter für wohnungslose und geflüchtete Menschen einsetzte. Am 1. April ist der Dresdner Psychologieprofessor mit 93 Jahren im Ruheheim der Diakonie in Dresden-Bühlau gestorben, wie Freunde jetzt mitteilten.

Engagement für Wohnungslose und Flüchtlinge

„Es kann einem alten Menschen nichts besseres passieren, als noch gebraucht zu werden“, lautete sein Wahlspruch, seit er 1991 in den Ruhestand trat. Seit 1997, als seine Frau nach langer schwerer Krankheit starb, engagierte er sich für die Wohnungslosen-Nachtcafés der Kirchgemeinden. 1998 richtete er zu­sammen mit anderen im evangelischen Gemeindehaus auf dem Weißen Hirsch eine solche provisorische Übernachtungsstätte ein. Seither gab es an jedem Wochentag im Winterhalbjahr ein Nachtcafé.

Als das 2000 geschlossen wurde, richteten er und seine Mitstreiter das alte Gemeindehaus an der Grundstraße in Loschwitz dafür her. Er übernahm Nachtdienste. In seinem kleinen Opel lieferte er „Essen auf Rädern“. 20 Jahre lang unterstützte Detlef Müller im Förderverein die Sozialstation der Kirchgemeinden Bühlau, Loschwitz, Weißer Hirsch, aus deren Anfangsbuchstaben sich ihr Name „Bülowh“ zusammensetzt. Im Verein „Willkommen im Hochland!“ kümmerte er sich von 2013 bis 2017 um Flüchtlinge, vor allem um die mit psychischen Erkrankungen. Außerdem sprach er mit Anwohnern, die Schlimmes mit der Ankunft der Flüchtlinge befürchteten.

Tiefe Verwurzelung im christlichen Glauben

1926 in Zittau geboren, musste Detlef Müller noch 1944 als Soldat in den Krieg. Sein Medizin- und Psychologiestudium schloss er nach Rückkehr aus vierwöchiger amerikanischer Kriegsgefangenschaft ab. Bis 1965 arbeitete er in der Neurologisch-Psychiatrischen Klinik in Leipzig, danach an der Medizinischen Akademie in Dresden, wo er seit 1969 Hochschuldozent war und 1990 Professor wurde.

Besuchte er andere, habe er als Geschenk oft Kerzen mitgebracht, in Regenbogenfarben oder mit Motiven verzierte, berichtet eine Weggefährtin. Noch als er sich im Frühjahr 2018 in das Ruheheim Bühlau zurückzog, habe er sich für das aktuelle Weltgeschehen interessiert. Die Art, wie er Ereignisse beurteilte, sei von seiner tiefen Verwurzelung im christlichen Glauben bestimmt gewesen. Damit hing auch seine Lebensmaxime zusammen: für Andere da zu sein.

Trauerfeier geplant für 11. Juni, 11 Uhr, in der Kapelle des Waldfriedhofs Weißer Hirsch; statt Blumen wird um Spenden für das Wohnungslosen-Nachtcafé gebeten.

