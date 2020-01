In Dresden-Trachau entsteht ein Geh-sundheitspfad

Dresden

Wer zu Fuß geht, der tut etwas für seine Gesundheit. Dieser Ansicht ist Marit Gronwald und kann dafür zahlreiche wissenschaftliche Belege heranführen. Die Kompetenzmanagerin für Bewegungsprojekte im Dresdner Gesundheitsamt will die Dresdner deshalb mehr zum Gehen bewegen. Ein Ansatz: Ein sogenannter Geh-sundheitspfad, der bis zum Herbst in Trachau entstehen soll.

Für Menschen in einem Übergangsalter

Geh-sundheitspfade gibt es in Deutschland noch nicht viele. Gronwald verweist auf einen in Berlin, wo jeder in und um die Charité zu Fuß etwas für seine Gesundheit, vor allem das Herzkreislaufsystem, tun kann. In Dresden soll der Pfad etwa sechs Kilometer lang sein. „Wir wollen es damit auch ermöglichen, dass jeder die 10.000 Schritte tun kann, die täglich empfohlen sind“, sagt Gronwald. „Es werden aber auch Abkürzungen angeboten“, fügt sie an.

Das Krankenhaus Neustadt soll künftig Teil der Route eines Geh-sundheitspfades sein. Quelle: Anja Schneider

Konkret richtet sich das Angebot an „Menschen in einem Übergangsalter“, wie Gronwald sagt. Gemeint sind Menschen ab 60 Jahren, die sich Gedanken um die nahe Rente machen oder sie schon bekommen. Sie sollen fit bleiben. Deshalb ist die Kompetenzmanagerin mit Menschen dieses Alters ins Gespräch gekommen und hat mehrere mögliche Routen im Stadtgebiet untersucht.

Die Wahl fiel auf Trachau, wo das Krankenhaus Neustadt Ausgangspunkt für den Pfad sein soll. Experten hätten eigentlich davon abgeraten, das Krankenhausgelände einzubinden. Die Zielgruppe habe das jedoch anders gesehen. „Es ist eine schöne Anlage, teilweise überdacht und von Anwohnern schon jetzt rege genutzt“, sagt Gronwald.

Ganz festgelegt sind Routen noch nicht

Vom am Haltepunkt Trachau gelegenen und damit gut erreichbaren Krankenhaus geht es in er kleinen Runde über die Industriestraße, Alttrachau, Boxdorfer Straße und die Kopernikusstraße wieder zurück. Der längere Rundweg führt über die Schützenhofstraße. So ganz festgelegt sind die Routen aber noch nicht. Markiert wird der Weg durch mehrere Tafeln, die entlang der Strecke aufgestellt werden. Darauf sollen Infos zu den Orten, vor allem aber zu den vorteilhaften Auswirkungen des Gehens auf Umwelt und Gesundheit zu lesen sein.

Die Schilder werden in diesem Jahr erstellt und sollen bis zum Herbst oder Winter stehen. Dann wird der Pfad eröffnet. Festgemeißelt ist er damit noch nicht. Denn zumindest die kurze Runde verläuft abgesehen vom Krankenhausgelände zumeist an Straßen, was nicht sonderlich attraktiv ist, wie Marit Gronwald einräumt. „Wir hatten die Vorstellung, dass wir die Hufewiesen mitnutzen“, sagt sie.

Weil aber noch nicht klar ist, wie die dortige Bebauung aussehen wird, lässt sich das in absehbarer Zeit nicht verwirklichen. „Vielleicht können wir die Route später noch angleichen“, fügt sie an.

Von Uwe Hofmann