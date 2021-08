Dresden

In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in Pieschen auf Diebestour gegangen. Dabei drangen sie in mehrere Kleintransporter ein.

Auf der Oschatzer Straße verschafften sie sich Zugang zu einem Mercedes Sprinter und entwendeten Werkzeuge im Wert von 2.000 Euro. Auf der Heidestraße hebelten sie die Tür eines Mercedes Vito auf und stahlen weiteres Werkzeug im Wert von 1.800 Euro. Der Sachschaden wird dabei auf 4.000 Euro beziffert. Zuletzt drangen sie in einen weiteren Mercedes Sprinter am Neudorfer Weg. Dabei stahlen sie zwölf Werkzeugkisten, die Höhe des Stehl- und Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Die Polizei rät, keine transportablen Wertsachen im Auto zurück zu lassen und weist darauf hin, dass Fahrzeuge keine sicheren Aufbewahrungsorte für diese darstellen.

Von SP