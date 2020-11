Dresden

Die Grundschule in Langebrück soll demnächst eine neue Schulsporthalle erhalten. Dafür sollen die Stadträte nun wichtige Beschlüsse zur weiteren Planung und zur Finanzierung fassen.

Die Stadtverwaltung will den bestehenden Bau aus dem Jahr 1987 mit gewelltem Dach (Typ SH 15x30) durch eine moderne Zweifeld-Sporthalle ersetzen. Das Gebäude soll an der Stelle des Altbaus errichtet werden. Weil die Grundfläche etwas größer ist, müssen in dem Atemzug auch Sport- und Außenanlagen neugestaltet werden. Gleichzeitig sollen auch Probleme hinsichtlich der Erreichbarkeit der Grundschule beseitigt werden, die mit dem Standort zusammenhängen.

Anzeige

Neues Wegesystem

Zum Schutz der Kinder strebt die Stadt an, die Konflikte mit Anliefer- und Radverkehr zu minimieren. „Sämtliche Erschließung der Schule und der Sporthalle erfolgt über eine neu zu schaffende Zufahrt von der Bruhmstraße“, heißt es in einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung für die Stadträte. Zu Fuß und mit dem Fahrrad könne wie bisher parallel auch der Wiesenweg genutzt werden. Auf Wunsch der Ortschaft erhält der Neubau auch einen Mehrzweckraum, der für die Vereinsarbeit gedacht ist.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Weil die zum Abriss vorgesehene Kita Bruhmstraße gegenwärtig noch als Auslagerungsstandort benötigt wird – derzeit sind dort Kinder aus einer Kita in Weixdorf untergebracht –, verschiebt sich der Baubeginn. Die Bauarbeiten sollen daher im ersten Quartal 2023 mit den Abrissarbeiten starten, im 3. Quartal 2024 soll die neue Anlage fertig sein. Danach könnte dann die Vereinssporthalle auf der Dresdner Straße in Langebrück außer Betrieb gehen, plant die Stadt. Unwägbarkeiten bestehen noch bei den Arbeiten am Wiesenweg und den Versorgungsleitungen, weil dafür die Planung in den zuständigen Ämtern und Unternehmen noch in einer frühen Phase steckt.

Kosten mindestens sieben Millionen Euro

Die voraussichtlichen Kosten beziffert die Stadt derzeit auf 6,98 Millionen Euro. Darin ist die Ausstattung bereits enthalten. Einschließlich möglicher Baupreissteigerungen könnten sich die Kosten im Fertigstellungsjahr auf 7,7 Millionen Euro erhöht haben. In den Gesamtkosten sind auch Ausgaben für eine Photovoltaikanlage sowie Dach- und Fassadenbegrünung vorgesehen. Die für die weiteren Planungen in den Jahren 2021 und 2022 notwendigen Gelder sind nach den Angaben des Schulverwaltungsamtes in Sammelpositionen enthalten. Im März 2021 soll der Stadtrat über die Vorlage entscheiden. Mit diesem Beschluss würden die Gelder dann „objektkonkret“ veranschlagt – also das Etikett Turnhalle Langebrück erhalten.

Kritische Töne zu Turnhallensituation in der Stadt

Neben grundsätzlicher Freude über das Vorhaben gibt es in der Stadtpolitik auch kritische Untertöne. „Das Sporthallenprojekt gehört zu den noch unzähligen wichtigen und notwendigen Schulbauprojekten in unserer Stadt“, begrüßt SPD-Schulpolitikerin Dana Frohwieser, dass es vorangeht auch für den Vereinssport in Langebrück. „Ein bisschen Sorgen mache ich mir aber – gerade in der aktuellen Pandemiesituation – wegen der vielen anderen Schulsporthallen-Baustellen“, fügte sie hinzu. Die Liste von maroden und unhygienischen Hallen, die gerade als Einfeldhallen an zum Teil vierzügigen Grundschulen überhaupt nicht mal Mindestanforderungen erfüllten, gewährleiste „keinen ordnungsgemäßen Sportunterricht in manchen Dresdner Schulen“ mehr. Frohwieser: Hier brauchen wir dringend eine neue Strategie, die kann nicht immer weiter Aufschieben solcher Baustellen heißen.“

Von Ingolf Pleil