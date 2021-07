In Dresden-Gorbitz sind 336 altersgerechte Wohnungen entstanden

Dresden

Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) hat ihr Großprojekt „Höhenpromenade“ im Stadtteil Gorbitz vollendet. Seit dem Baustart im Jahr 2008 hat die Baugenossenschaft in der Straße zwischen Merian- und Amalie-Dietrich-Platz 377 Wohnungen modernisiert, 336 davon seniorengerecht.

Ursprünglich wollte die EWG nur 48 Wohnungen für Rentner umbauen – wegen der riesigen Nachfrage hatten sie ihr Projekt ausgeweitet. Neben der Sanierung der baufälligen Plattenbauten ließ die EWG außerdem ein neues Haus mit vier Vier-Zimmer-Wohnungen am Leutewitzer Ring errichten.

Durch die Sanierungen können viele Senioren im Stadtteil bleiben

Der Grund für das Großprojekt ist der demografische Wandel in Gorbitz: die EWG unterhält um die 6000 Wohnungen im Stadtteil, in denen circa 10 000 Menschen leben. Da viele Genossenschaftsmitglieder mittlerweile das Seniorenalter erreicht haben, musste der Wohnraum an die Bedürfnisse der EWG-Mitglieder angepasst werden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) begrüßt das Engagement gegenüber den älteren Genossenschaftern: „Das ermöglicht vielen langjährigen Bewohnern von Gorbitz im Stadtteil wohnhaft zu bleiben.“

Ein beispielhaftes Wohnquartier für die Gorbitzer Senioren

„Mit der Höhenpromenade ist in Dresden-Gorbitz ein beispielhaftes Quartier entstanden, das den Bedürfnissen von Senioren auf vielfältige Weise gerecht wird“, sagt Antje Neelmeijer, Vorstand der EWG. Die Außenanlagen und Innenhöfe sind barrierefrei und bieten eine Fitness-Oase für die Gorbitzer Senioren. Mit unter anderem einem Nachbarschaftshilfeverein, einem Sozialkaufhaus und einer Physiotherapie sind die Dienstleistungen auf die älteren Semester abgestimmt.

28 Millionen Euro hat die EWG zusammen mit Fördermitteln aus den Programmen „Soziale Stadt“ und „Seniorengerecht umbauen“ in die Höhenpromenade investiert.

Von Tim Krause