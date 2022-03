Dresden

Am 9. Juli 2020 fielen auf einem Spielplatz in Gorbitz Schüsse. Jemand hatte mit einer CO2-Waffe Kugeln von einem Balkon in Richtung Sandkasten geballert. Eine Kugel traf eine Frau, die dort mit ihren Kindern war, in die Stirn. Zeugen hatten den Schützen gesehen: Ronny P. Der 40-Jährige steht nun vorm Amtsgericht.

Die Frau wurde in die Klinik gebracht. „Da ist nur noch eine kleine Narbe, aber ich habe immer noch Kopfschmerzen und bin seitdem ar­beitsunfähig. Und ich komme dort nicht mehr zur Ruhe, ich traue mich nicht mehr auf den Balkon und gehe ungern allein auf die Straße“, erzählte die 38-Jährige. Vor einigen Wochen soll der Angeklagte ihrem Sohn Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, als der ihn auf den Vorfall ansprach.

Vorliebe für Alkohol, Waffen und Drogen

Ronny P. weiß angeblich von nichts. Neben seinem Faible für Schusswaffen hatte er noch eine Vorliebe für Alkohol und Drogen, dass habe sein Erinnerungsvermögen gestört. Seltsam nur, dass er sich später bei der Frau entschuldigt hat. Wofür, wenn er nichts weiß? In seiner damaligen Wohnung fanden die Beamten eine CO2 -Waffe, im Flur hingen lauter Schießscheiben. Er würde oft darauf schießen, mit kleinen goldenen Kugeln, die seien überall in der Wohnung, hatte dessen inzwischen verstorbene Frau nach dem Vorfall der Polizei erzählt.

Lesen Sie auch Schüsse in Dresden-Gorbitz - Frau durch Luftdruckpistole verletzt

Der Angeklagte gab wohl gern den Revolverhelden. Bereits vier Monate zuvor soll er mit einer Softairwaffe an der Kirschenstraße rumgeballert und dabei die Glasscheiben eines Wartehäuschens zerstört haben. Ein Zeuge hatte ihn beobachtet und die Polizei gerufen. Auch hier kann sich Ronny P. nicht erinnern.

Brandstiftung vor der falschen Tür

Getrunken hatte er auch, als er im Oktober 2019 für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Amalie-Dietrich-Platz sorgte. Laut Anklage hat er in der 17. Etage eines Hochhauses einen Flokatiteppich vor ei­ner Wohnungstür entzündet. „Als ich die Tür öffnete, stand alles in Flammen. Durch die Feuerwand wollte ich nicht gehen. So bin ich wieder rein, auf den Balkon und habe die Feuerwehr gerufen und gewartet“, sagte der Mieter. Ihm ging es danach richtig schlecht. „Ich konnte nicht mehr schlafen, immer wenn ich ein Geräusch auf dem Flur gehört habe, bin ich hoch gefahren. Ich musste dann in psychische Behandlung.“ Sachschaden: rund 30.000 Euro.

Das Ganze stellte sich im Nachgang als Irrtum heraus. Ronny P. wollte wohl Geld eintreiben, das ihm angeblich jemand schuldete, hatte aber in seinem Suff die Hochhäuser verwechselt. Er stand völlig neben sich und schlief im Polizeiauto ein. Festgenommen wurde der 40-Jährige oft, man fragt sich nur, warum man ihn immer wieder laufen ließ. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler