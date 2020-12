In Bautzen entstehen die ersten neuen Straßenbahnen für Dresden

Dresden

Ein gelber Blechkasten – mehr ist es trotz der beachtlichen Dimensionen auf den ersten Blick noch nicht, was für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ein Meilenstein sein soll. Im Görlitzer Bombardier-Werk entstehen derzeit die Karosserien für die neuen Stadtbahnwagen, von denen jeder einzelne 4,2 Millionen Euro kostet. Die Wagenkästen zeigen zwar schon das DVB-typische Gelb, lassen sonst aber noch nicht auf den Komfort schließen, den sie später einmal Fahrgästen bieten sollen. Im Sommer 2021 wird der erste komplette Stadtbahnwagen in Dresden erwartet.

Im Februar beginnt der Innenausbau in Bautzen

Damit liegen die Arbeiten trotz Coronapandemie im Zeitplan. „Trotz aller Schwierigkeiten durch die Pandemie kommt das für uns sehr wichtige Projekt der neuen Stadtbahnwagen gut voran“, lobt DVB-Vorstand Lars Seiffert den Fortschritt. Er und Mit-Vorstand Andreas Hemmersbach haben sich am Mittwoch bei der sogenannten Rohbauabnahme ein Bild von den ersten Wagenkastenteilen gemacht. Im August dieses Jahres hatte Bombardier Transportation im Werk Görlitz mit dem Bau des ersten Fahrzeuges begonnen. Insgesamt fertigt Bombardier 30 neue Straßenbahnfahrzeuge für Dresden an. An der Neiße entstehen zunächst die Rohbauten der Karosserie. Der Innenausbau findet ab Februar 2021 im Bautzener Werk statt.

Monteure von Bombardier bei der Montage des neuen Dresdner Stadtbahnwagens. Quelle: DVBAG/Anja Schneider

Die neue Stadtbahn mit der Typenbezeichnung NGT DX DD besteht aus fünf, mit Gelenken beweglich miteinander verbundenen Wagenkastenmodulen. Der Rohbau eines Moduls setzt sich aus dem Untergestell, den Seitenwänden und dem Dach zusammen. Die Endmodule werden noch mit den Kopfteilen komplettiert. Diese Hauptbaugruppen werden im Görlitzer Bombardier-Werk zusammengesetzt und verschweißt. Zunächst kommen die Köpfe und Seitenwände auf das Untergestell, dann folgt das Dach. Wenn alles richtig sitzt, werden die Teile miteinander verschweißt und durch Wärme gerichtet. Zusätzlich bringen die Schweißer Halterungen an, die später zum Befestigen von Kabeln, Leitungen, Haltestangen, Sitzen und dergleichen mehr dienen. Um sicherzustellen, dass alle Maße den Vorgaben und die Schweißnähte der notwendigen Qualität entsprechen, werden die Wagenkästen sorgfältig inspiziert und vermessen. Besonders die Schweißnähte prüfen die Monteure akribisch. Einige werden sogar mit einem Röntgengerät untersucht und von Experten bewertet.

August 2021 erste Probefahrten im Dresdner Streckennetz

Das Untergestell wird aus rostträgem, sogenanntem wetterfestem Stahl gefertigt. Dach und Seitenwände entstehen aus nichtrostendem Stahl. Während der Kopf und dessen Einzelteile im Görlitzer Werk geschnitten, gekantet, entgratet und zusammengeschweißt werden, entstehen die Dachteile und Seitenwände in Bautzen und werden von dort nach Görlitz geliefert.

Die erste neue Straßenbahn soll im August 2021 in Dresden eintreffen. Nach der Inbetriebnahme und diversen Probefahrten im Netz werde voraussichtlich im Dezember 2021 der Probebetrieb mit Fahrgästen starten, informieren die Verkehrsbetriebe. Ab 2022 soll alle drei Wochen ein neuer Stadtbahnwagen nach Dresden geliefert werden und nach einer kurzen Inbetriebnahmephase in den Linieneinsatz kommen. Bis Herbst 2023 sollen allen neuen Stadtbahnen an die DVB ausgeliefert sein.

Neue Stadtbahnen fahren zuerst auf der Linie 2

Die ersten zwölf neuen Stadtbahnen werden auf der Linie 2 zwischen Kleinzschachwitz und Gorbitz eingesetzt. Ihre Strecke ist bisher als einzige für die neuen, 35 Zentimeter breiteren Stadtbahnwagen bereit, weil die Gleise weit genug auseinander liegen. Sobald in einigen Jahren die Großenhainer Straße ausgebaut ist, können die folgenden elf Fahrzeuge dann auf der Linie 3 zwischen Wilder Mann und Coschütz fahren. Geplant ist es, den wenigstens dreijährigen Straßenausbau im nächsten Jahr zu beginnen.

Ist er beendet, können die Stadtbahnwagen auch auf einer Linie eingesetzt werden, für die sie gedacht sind, gehört die „3“ doch zu den nachfragestärksten Linien im DVB-Netz. Weil sie breiter sind, fassen die neuen Wagen schließlich bis zu 290 Fahrgäste. Das sind 30 mehr als die NGT-D12-DD, die bisher die größte Kapazität unter den Dresdner Straßenbahnen haben.

Gebraucht werden die Bahnen auf der Linie 7

Mittelfristig besteht mit dem Einsatz auf der Linie 1 eine weitere Option für die neuen Wagen, hoffen die Verkehrsbetriebe. Dringend gebraucht werden die neuen Fahrzeuge aber auf der Linie 7, die mit Abstand die am meisten genutzte Dresdner Straßenbahnlinie ist. Dafür müssen aber noch Königsbrücker Straße und Landstraße sowie die Kesselsdorfer Straße in weiten Teilen ausgebaut werden – beides umstrittene Sanierungsvorhaben, die wegen anhaltender Diskussionen und schwieriger Planungen noch Jahre auf sich warten lassen werden. Bisher sind nur 80 Prozent des DVB-Gleisnetzes für die breiteren Bahnen ausgebaut.

Die bedeuten eine Art neue Wachstumsstrategie. Weil die Bahnen für Dresdner Haltestellen die Maximallänge erreicht haben, sind die neuen Fahrzeuge mit 2,65 Meter 35 Zentimeter breiter als bisherige Straßenbahnen. Der Wagenkasten lädt oberhalb der Bahnsteigkante aus, sodass keine Station umgebaut werden muss. Dafür benötigen die Neufahrzeuge mehr Platz zwischen den Gleisen um berührungsfrei aneinander vorbeizukommen.

Fast 200 Millionen Euro für 30 neue Straßenbahnen

Im Januar 2020 hatten sich rund 16 000 Besucher ein Bild von einem aus Holz geschaffenen 1:1-Modell der neuen Stadtbahn im Verkehrsmuseum gemacht. Dabei notierte die DVB-Marktforschung rund 2000 Meinungen. Einige häufig geäußerte Änderungswünsche führten zu Anpassungen bei der Innenraumausstattung, zum Beispiel bei der Auswahl der Sitze.

Technische Daten Fahrzeuglänge: 43,3 Meter Fahrzeugbreite: 2,65 Meter Spurweite: 1450 Millimeter Kapazität: 290 Fahrgäste Niederfluranteil: etwa 65 Prozent Nutzungsdauer: mindestens 30 Jahre Geschwindigkeit: bis zu 70 km/h Kleinster Bogenradius: 17 Meter

Im August 2019 hatten die DVB den Schienenfahrzeughersteller Bombardier Transportation mit dem Bau der neuen Stadtbahnen beauftragt. Das gesamte Investitionsvolumen einschließlich Herstellung, Service und langfristiger Wartung beträgt rund 197 Millionen Euro. Für den Kauf der Stadtbahnen reicht der Freistaat 102,8 Millionen Euro Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) an die DVB aus.

Von Uwe Hofmann