Dresden

Am Freitag spielte Deutschlands Rock- und Schlager-Koryphäe Matthias Reim in der ausverkauften Jungen Garde vor Fans aller Altersklassen. Für die zweistündige Show hatte der Sänger mit seiner Band ein neues Programm zusammengestellt. Im Song-Repertoire waren einige musikalische Schätze dabei, die er jahrelang nicht mehr live gesungen hatte, aber auch viele seiner ganz großen Hits. Zudem hat Reim für seine diesjährige Open-Air-Tournee viele seiner Arrangements in frische Klangfarbe getaucht. So agierten auf der Bühne zwei Sängerinnen als Chorbegleitung für einen neuen und zugleich altbekannten Reim-Sound. Die Rockerrente ist für den 61-Jährigen momentan noch nicht in Sicht: Er arbeitet bereits an seinem nächsten Album, das im Oktober erscheinen soll.

Von DNN