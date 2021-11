Oberbürgermeister kündigt an - Impfzentrum in Dresden öffnet am 1. Dezember

Das Impfzentrum in der Messe Dresden wird am 1. Dezember eröffnet. Das kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert vor dem Stadtrat an. Die Einrichtung soll eine Kapazität von 2000 Impfungen pro Tag erhalten.