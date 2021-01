Impfzentrum Dresden: Wie es mit der Terminbuchung weitergeht

Dresden

Das Anmeldeprozedere für einen Impftermin sorgt bei Impfwilligen weiter für Verzweiflung. Wie geht es weiter, wenn man im Impfportal zwar registriert ist, aber online keinen Termin bekommt? Das fragt sich zum Beispiel die 82-jährige Dresdnerin Frau M.

Ihr sind Computer und Internet nicht fremd. Nach unablässigen Versuchen tags und nachts hatte sie es endlich selbst geschafft, sich im Impfportal zu registrieren. Folgerichtig bekam sie eine Mail mit einem Link zur Terminvergabe. „Ich habe mich dann von Schaltfläche zu Schaltfläche geklickt, alles ausgefüllt. Bis mir am Schluss mitgeteilt wurde, dass kein Impfstoff da ist, erzählt uns die 82-Jährige. Sie bekam also keinen Termin. Weitere Versuche hatten ebenfalls keinen Erfolg.

Weil sie ratlos war, wie es nun weitergeht, schrieb sie eine E-Mail an das Sozialministerium. „Das teilte mir eine Telefonhotline-Nummer mit. Da sollte ich mir am 25. Januar telefonisch einen Termin holen. Ich habe es laufend versucht, aber es kam immer nur die Ansage, dass der angerufene Teilnehmer zur Zeit nicht erreichbar ist“, schildert Frau M. „Ich habe Verständnis, und warte auch, wenn kein Impfstoff da ist, aber es kommt eben auch immer der Verweis, versuchen Sie es wieder. Man kann doch nicht rund um die Uhr den Computer aufrufen?!“

Was tun, wenn kein Termin verfügbar ist?

„Wenn keine Termine frei sind oder eingestellt sind, muss sich der Nutzer bzw. die Nutzerin zu einem späteren Zeitpunkt mit den Zugangsdaten einloggen und prüfen, ob es freie Termine gibt, die den eigenen Präferenzen entsprechen“, so Kai Kranich, Pressesprecher des Landesverbandes Sachsen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Und er bestätigt damit die Ahnung von Frau M., dass sich jeder selbst um seinen Impftermin bemühen muss.

Sofern er nicht in einem Heim lebt, was das für ihn organisiert. Und er appelliert an Familie und Bekannte, ältere Menschen, die nicht im Internet unterwegs sind, zu unterstützen. Als Alternative werde die Hotline angeboten. Diese könne aber auch nur Termine vergeben, wenn Impfstoff da sei und brauche fünf Tage Vorlauf, weil ja die Unterlagen noch verschickt werden müssen, was bei der Registrierung im Internet alles online laufe.

„Von der Grundidee her haben wir das Portal so entwickelt, dass jeder Bürger selbst die Wahl und die gleiche Chance hat, nach einem Termin zu suchen. Wir priorisieren da nicht nach Wohnsitz, Name oder Zufall wie in anderen Bundesländern“, so der DRK-Sprecher weiter. Das Rote Kreuz entscheide also auch nicht, wer geimpft werde und wer nicht, bzw. in welcher Reihenfolge an wen Impftermine vergeben werden. Die Strategie sei zudem, nur so viele Impftermine zu vergeben, wie auch Impfstoff da ist.

Wann ist wieder Impfstoff verfügbar?

Es sei nicht so, dass jetzt gar kein Impfstoff ankomme. „Aber wir bekommen derzeit von der avisierten Menge nur 57 Prozent“, so Kai Kranich. Die Hälfte davon werde für die unabdingbare Zweitimpfung zurückgehalten. Hohe Priorität hätten zudem die 15 mobilen Impfteams, die die älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen impfen, sowie medizinisches Personal. So könnten in dieser Woche in den 13 Impfzentren nur 615 Impfdosen verimpft werden. Der DRK-Sprecher rechnet mit „Impfstoff in Größenordnungen ab März“ und dass sich dann die Situation entscheidend verbessere.

Warum werden ältere Menschen nicht angeschrieben?

„Wir hatten nur fünf Wochen, um die ganze Impflogistik zu organisieren“, bittet der Sprecher des DRK Sachsen um Verständnis. Das Portal, bei dem man sich für die Impfung anmelden kann, werde kontinuierlich weiterentwickelt, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern.

So sei es „nicht ausgeschlossen, dass registrierte Personen künftig per Mail angeschrieben werden, um diese zu einer erneuten Terminvereinbarung zu bitten“. Aber gegenwärtig ist das eben noch nicht so. Wenn kein ausreichender Impfstoff vorhanden ist, werde dies künftig bereits auf der Startseite vor dem Login mitgeteilt.

Von vielen Seiten werde gewünscht, alle Personen aus der höchsten Risikogruppe auch postalisch darüber zu informieren, dass Sie jetzt einen Impftermin buchen können, so Kai Kranich. „Ich weiß allerdings aktuell noch gar nicht, wie das gehen soll, denn das DRK hat ja die Daten gar nicht. Das ist ja auch eine Frage des Datenschutzes. Außerdem brauchen wir dafür grundsätzlich einen verlässlich kontinuierlichen Zulauf an Impfstoff.“

Wann werden die Registrierungsdaten gelöscht?

Nach der Freigabe durch den Datenschützer ist die vorgegebene Frist, nach der die Registrierungsdaten ohne Terminbuchung gelöscht werden, von 14 Tagen auf sechs Monate umgestellt worden, gibt DRK-Sprecher Kai Kranich Auskunft. Auch Partnerregistrierungen würden aktuell programmiert und sollen ab Ende dieser Woche möglich werden.

Von Catrin Steinbach