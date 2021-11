Dresden

Jeden Morgen das gleiche Bild: Eine lange Schlange bildet sich vor der Goldenen Pforte am Rathaus. Dresdner stehen nach der Impfung an, der Frust unter den Wartenden ist groß. Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen übersteigt das Angebot bei weitem. Immerhin: Nächste Woche soll das Impfzentrum in der Messe Dresden wieder an den Start gehen. Im Gespräch ist der 1. Dezember als Öffnungstermin.

Freistaat gibt Dresden vier Millionen Euro

Der Freistaat Sachsen will die Verantwortung für die Impfungen an die Kommunen weiterreichen. Die Landeshauptstadt Dresden soll vier Millionen Euro für die Impfkampagne erhalten. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Linke) hatten in den vergangenen Wochen offen kommuniziert, dass sie das Impfzentrum in der Messe Dresden, das vom Freistaat am 24. September geschlossen wurde, wieder öffnen wollen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtverwaltung bestätigte den Öffnungstermin 1. Dezember am Mittwoch nicht. „Geld ist nicht das Problem, sondern Personal. Solange die Verträge nicht unter Dach und Fach sind, können wir uns nicht äußern“, hieß es aus dem Rathaus. Wachpersonal, Beschäftigte am Empfang, aber auch Krankenschwestern und Ärzte werden benötigt. Kaufmann hatte erklärt, sie hoffe auf Impfungen mit Terminvergabe und mindestens eine Impfstrecke, an der Interessenten ohne Termin eine Impfung erhalten könnten.

Terminvergabe frühestens nächste Woche

Das Deutsche Rote Kreuz steht als Partner für das Impfzentrum bereit und soll auch das Terminvergabesystem betreiben. Wann dieses freigeschaltet wird, steht laut DRK-Landesverband Sachsen noch nicht fest. „Frühestens nächste Woche“, hieß es jetzt im Internet.

Linke wollen Impftaxis reaktivieren

Unterdessen fordert die Linke-Stadtratsfraktion, die Impftaxis wieder zu reaktivieren. Dresdner, die 70 Jahre und älter sind, sollen für einen Eigenanteil von zehn Euro pro Fahrt mit dem Taxi zum Impfzentrum gebracht werden und von dort wieder nach Hause fahren können. „Vor allem ältere Menschen sind durch das Corona-Virus in besonderer Weise gefährdet. Deshalb soll insbesondere für diese Personengruppe durch den Einsatz von Impftaxis die Gefahr einer Corona-Infektion reduziert und die Wahrnehmung von Impfterminen unkompliziert gestaltet werden“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach.

Grüne betonen Rolle der Hausärzte

Die Grünen halten den Eilantrag der Linken für die Stadtratssitzung am Donnerstag für sinnvoll, betonen aber auch die Bedeutung der Hausärzte für die Impfkampagne. „Gerade viele ältere Menschen lassen sich bei ihren Hausärzten wohnortnah impfen“, erklärte Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky.

Von Thomas Baumann-Hartwig