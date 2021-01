Impfzentrum Dresden: „Ich will jetzt endlich drankommen!“

Dresden

Der Impfstoff ist alle – was macht jetzt eigentlich das Impfzentrum in Dresden? „Wir können bis Ende der Woche jeden Tag 200 Impfungen verabreichen“, erklärte Ulrike Peter, Sprecherin des DRK-Kreisverbandes Dresden. 400 Impfdosen täglich stünden zur Verfügung. 200 gingen an mobile Impfteams, die in Pflegeheimen Bewohner und Personal impfen würden. 200 würden im Impfzentrum an Dresdner verabreicht, denen das Glück vergönnt war, einen Termin buchen zu können.

Zwei Impfstrecken sind in Betrieb

„Die Nachfrage ist immens“, sagt die DRK-Sprecherin. Bis Ende der Woche seien alle Termine vergeben. Wann neuer Impfstoff geliefert werde, könne sie nicht sagen. „Wir haben zwei von vier Impfstrecken in Betrieb und würden lieber heute als morgen mit der vollen Kapazität an den Start gehen.“

Laut DRK-Landessprecher Kai Kranich müsse man in Sachsen davon ausgehen, dass bis zum 28. Januar Impfstoff nur eingeschränkt zur Verfügung stehe. „Da stehen die Impfzentren in der Priorität erst einmal hintenan“, erklärt Kranich. Die wenigen Dosen würden an Pflegeheime und medizinisches Personal in Krankenhäusern gehen.

In den nächsten Tagen werde das DRK in Dresden bei Personen mit der Erstimpfung die zweite Spritze verabreichen, kündigte Peter an. In einigen Pflegeheimen, die kurz nach Weihnachten Impfaktionen organisiert hatten, könnten Bewohner und Pfleger bereits den vollständigen Schutz erhalten. Auch im Impfzentrum werde man noch in dieser Woche die ersten Zweitimpfungen verabreichen. „Wir haben die entsprechenden Reserven und nicht wie in anderen Bundesländern den gesamten Impfstoff aufgebraucht", so die DRK-Kreissprecherin.

Die Abläufe können sich einspielen

Im Impfzentrum gehe es sehr geordnet zu. Für das Personal ergebe sich wegen des Mangels an Impfstoff auch eine Chance: „Die Abläufe können sich einspielen“, so Peter. Sie beobachte immer wieder, wie froh die Menschen seien, dass sie jetzt die Impfung erhalten hätten. Ein älterer, gehbehinderter Herr sei von seiner Frau am Eingang gefragt worden, ob er sich in einen Rollstuhl setzen wolle. Nein, habe dieser gesagt: „Ich will jetzt endlich drankommen!“

Es würden sich keine Schlangen bilden, es gebe keine Menschen, die umherirren. „Das hat sich wirklich gut eingespielt. Wir haben auch noch einmal nachgebessert und zusätzliche Sitzgelegenheiten im Wartebereich angeordnet“, so die DRK-Sprecherin.

DRK-Landesverband verbessert Buchungsportal

Der Landesverband Sachsen nutzt die Pause wegen des Mangels an Impfstoff für Verbesserungen am Buchungsportal, erklärte Kranich. So bleibt die Registrierung für alle Nutzer, die keinen Termin erhalten haben, jetzt ein halbes Jahr aktiv. Bisher wurden die Registrierungen nach 14 Tagen gelöscht. Wer bis dahin keinen Termin buchen konnte, musste sich neu anmelden. Ein Akt, der durchaus mit Aufwand verbunden war und jetzt wegfällt.

Die Terminbestätigung soll künftig per E-Mail übermittelt werden. Bisher mussten die Nutzer die Bestätigung selbst herunterladen, auch dies war mit Aufwand verbunden. Die Terminbestätigung muss im Impfzentrum vorgelegt werden, um die Impfung zu erhalten.

Familienangehörige erhalten einen Termin

Künftig soll es möglich sein, dass Familienangehörige einer Priorisierungsgruppe einen gemeinsamen Termin buchen können, kündigte Kranich an. Eheleute berichteten, dass sie weit auseinander liegende Registrierungsnummern erhalten hatten. Das hätte unter Umständen bedeutet, dass kein gemeinsamer Besuch des Impfzentrums möglich ist – bei über 80-Jährigen durchaus ein großes Problem.

Mangel an Impfstoff heißt Mangel an Terminen

Gleichwohl nehmen die Anfragen von Menschen, die keinen Termin erhalten haben, kein Ende. Auch bei den DNN rufen immer wieder über 80-Jährige an und schildern verzweifelt die Situation oder schicken E-Mails. „Dafür haben wir volles Verständnis“, erklärte Kranich. Der Schlüssel sei aber der Impfstoff: „So lange da Mangel herrscht, gibt es einen Mangel an Terminen.“

Das DRK plane weitere Verbesserungen bei der Terminvergabe, verspricht der Landessprecher. „Wir sehen ja die Probleme und sind im ständigen Austausch mit den Technikern, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.“ Das beinhalte auch Lösungen, bei denen die Menschen nicht nächtelang am Computer um einen Termin kämpfen müssten. „Wir versuchen, das zu verbessern“, so Kranich.

Von Thomas Baumann-Hartwig