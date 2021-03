Impftaxis in Dresden bald auch für die Generation 70+

Dresden

Für Heinz Uhlig ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. „Einmal Mercedes fahren“, sagt der 88-Jährige schmunzelnd. Der Strehlener ist zuletzt Hyundai gefahren. Bis vor zwei Jahren. Dann musste er Führerschein und Auto abgeben. „Die Augen“, sagt der Brillenträger. Für seine Einkäufe hat sich der Witwer einen Trolley gekauft, zu Arztterminen fährt er mit der Straßenbahn.

20 Euro sind gut angelegtes Geld

Die Strecke ins Impfzentrum im Messegelände und vor allem zurück nach Hause wollte der Rentner aber dann nicht mit der Straßenbahn zurücklegen. „Man weiß ja nicht, ob man hinterher wacklig auf den Beinen ist. Ich habe in der Zeitung von den Impftaxis gelesen und gleich angerufen“, berichtet er am Telefon. Und so wurde er vor wenigen Tagen von einem gelben Mercedes abgeholt, mit schwarzen Ledersitzen. Ein Diesel. „Aber das hat man nicht gehört. Alles hat bestens geklappt. Auch die Rückfahrt“, sagt Heinz Uhlig. Die 20 Euro seien gut angelegtes Geld gewesen und der Stadtrat habe mit den Impftaxis für Senioren mal etwas Vernünftiges beschlossen, meint er.

Mit dieser Auffassung ist der Rentner durchaus nicht allein. Seit 5. März wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 2000 Fahrten gebucht. Da jede einzelne Fahrt erfasst wird und die meisten Personen Hin- und Rückfahrt buchen, dürften mehr als 1000 Menschen im Alter von 80 Jahren oder älter bereits mit den Impftaxis gefahren sein. Wobei wegen des kurzzeitigen Impfstopps mit dem Impfstoff von Astrazeneca einige Fahrten ausfallen mussten.

Stadt hat schon 27 000 Euro gezahlt

Rund 27 000 Euro hat die Stadtverwaltung bisher für das Projekt „Impftaxi“ ausgegeben. Bis zu eine halbe Million Euro sind für die bequemen Fahrten ins Impfzentrum und zurück reserviert. Das würde für 46 510 Fahrten reichen, hat die Verwaltung errechnet. Was heißen würde: In einem Zeitraum von 60 Tagen könnten täglich 775 Fahrten mit dem Impftaxi angeboten werden. Gegenwärtig sind es gut 75 Fahrten pro Tag – Impfstoff und Impftermine sind nach wie vor Mangelware. In Dresden leben 50 173 Personen im Alter von 70 bis 79 Jahren.

„Das Angebot wird aus unserer Sicht gut angenommen“, teilte das Bürgeramt mit. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) haben in einem gemeinsamen persönlichen Anschreiben Menschen ab 80 Jahre über das Angebot informiert.

Angebot auf Generation 70+ ausdehnen

Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat auf seiner Sitzung, ob das Angebot auf Personen ab 70 Jahre ausgeweitet wird. Diesen Menschen steht das Impfzentrum inzwischen auch für eine Corona-Schutzimpfung offen, auch sie sollen die Impftaxis nutzen können. Die Inanspruchnahme des Angebots werde weiter steigen, so das Bürgermeisteramt, wenn Impfstoff in größeren Mengen und damit Impftermine verfügbar sind.

22 170 Menschen haben zwei Spritzen erhalten

In Impfentrum in Dresden haben nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums bisher 37 400 Personen eine Erstimpfung erhalten. 22 170 Menschen haben bereits beide Spritzen in der Messe verabreicht bekommen. Da viele Dresdner auch freie Termine in anderen Impfzentren nutzen und im Dresdner Impfzentrum nicht nur Dresdner geimpft werden, ist es schwierig, eine Gesamtzahl der geimpften Einwohner der Landeshauptstadt zu ermitteln.

So kann das Impftaxi bestellt werden

Interessenten können von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr ein Impftaxi bei der Taxigenossenschaft Dresden unter Telefon 211211 oder beim Dresdner Chauffeur Service 8 x 8 GmbH unter 88888888 buchen. Es ist aber inzwischen auch möglich, direkt im Impfzentrum die Heimfahrt per Taxi zu buchen. Der Eigenanteil beträgt 10 Euro pro Fahrt. Inhabern des Dresden Passes wird der Eigenanteil erlassen. Voraussetzung für die Buchung ist ein Impftermin.

Von Thomas Baumann-Hartwig