Dresden

Zwei Wochen nach Beginn der einrichtungsbezogenen Impfpflicht haben 424 Institutionen in Dresden beim Gesundheitsamt der Stadtverwaltung die Registrierung für den Zugang zum Webportal abgefordert. Diese Zahl nannte Frank Bauer, Leiter des Gesundheitsamtes, auf Anfrage der DNN. Seit 18. März bestehe in Dresden für Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege die Möglichkeit, mit einer Vorregistrierung Zugang zum Webportal zur Übermittlung meldepflichtiger Personen zu erhalten.

1350 ungeimpfte Personen gemeldet

352 Einrichtungen hätten dem Gesundheitsamt bisher 1350 ungeimpfte Personen gemeldet. „Die größten Einrichtungen in der Stadt haben aufgrund noch abzustimmender Übermittlungsschritte jedoch noch keine Meldungen abgegeben und insofern ist die vorgenannte Zahl weder abschließend noch ein sich abzeichnender Trend“, erklärte der Amtsleiter. Grundlegend könne er aber feststellen, dass das Gesundheitsamt mit einem höheren Anteil zu meldender Personen gerechnet habe.

Die Behörde werde nun in die Bearbeitung der Einzelfälle einsteigen, kündigte Bauer an. „Wir stehen jedoch noch am Anfang und können keine zeitliche Perspektive abgeben, wann die Fallbearbeitung abgeschlossen sein wird.“ Überdies sehe er auch noch Abstimmungsbedarf zwischen den Gesundheitsämtern mit dem Freistaat Sachsen, damit eine einheitliche Umsetzung der Impfpflicht gesichert werden könne. „Insofern wird jetzt im praktischen Tun der Prozess der Bearbeitung nachjustiert und geschärft“, so der Amtsleiter.

Weitreichende Ausnahmen möglich

Seit 15. März gilt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege müssen ungeimpfte Beschäftigte an das Gesundheitsamt melden, das nach Prüfung des Einzelfalls Betretungsverbote für die Betroffenen verhängen kann. Allerdings dürfen diese Restriktionen die Versorgungssicherheit nicht gefährden, so dass mit weitreichenden Ausnahmeregelungen gerechnet wird.

Von Thomas Baumann-Hartwig