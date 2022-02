Dresden

Mitte März greift in Deutschland die Impfpflicht im Gesundheitswesen, seit Wochen tobt deshalb die Debatte ums Für und Wider. Für reichlich Wirbel hatten zwischenzeitlich die auffallend vielen und in Teilen als falsch entlarvten Jobanzeigen angeblich ungeimpfter Pflegekräfte in zahlreichen deutschen Zeitungen gesorgt, die offensichtlich suggerieren sollten, dass in der Branche wegen der Impfpflicht ein personeller Aderlass droht. Nun zeigen Zahlen der Arbeitsagentur in Dresden: Tatsächlich suchen derzeit mehr Beschäftige aus dem Gesundheitswesen als üblich einen neuen Job. Trotzdem ist ihr Anteil vergleichsweise gering.

Wie die Agentur für Arbeit in Dresden jetzt auf Anfrage der „Dresdner Neuesten Nachrichten“ erklärte, hatten sich im Januar insgesamt 488 Personen aus dem Bereich Gesundheits- und Sozialwesen arbeitssuchend gemeldet. Das sind deutlich mehr als noch im Dezember, als sich 149 Menschen aus der Branche bei der Agentur auf der Suche nach einem Job registrieren ließen – und auch mehr als im Januar des Vorjahres. Damals waren 173 Frauen und Männer arbeitssuchend.

Keine Gründe erfasst

„Es gibt also eine Zunahme dieser Meldungen im Vergleich zum Vormonat und auch Vorjahresmonat“, heißt es dazu von der Agentur für Arbeit. Die Behörde verweist zugleich darauf, dass die Gründe, warum sich jemand arbeitssuchend meldet, allerdings nicht erfasst werden. So liegt der Verdacht zwar nahe, dass hier die Impfpflicht dahinter steckt. Beweisen lässt sich das allerdings nicht.

Unklar ist auch, welche Berufe die Arbeitssuchenden konkret ausüben, also ob es beispielsweise besonders viele Ärzte, Mitarbeiter aus Krankenhäusern oder aus der Altenpflege sind. Den Statistikern der Agentur für Arbeit in Dresden liegt dazu derzeit keine Unterscheidung vor.

Anteil liegt bei 1,2 Prozent

Verglichen mit den anderen genannten Monaten sind es aktuell rund 300 Beschäftigte mehr, die einen Job suchen, als üblich. Spannend ist dabei der Blick auf die Gesamtzahl der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen. Stand 30. Juni 2021 waren in Dresden 40 240 in diesem Bereich sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Auch wenn die Zahlen damit „etwas hinken“, betrage laut Arbeitsagentur der Anteil derer, die sich aus diesem Bereich arbeitssuchend gemeldet haben, 1,2 Prozent. Ein vergleichsweise niedriger Wert.

Inwieweit die jetzt als arbeitssuchend gemeldeten Menschen eine Chance auf eine rasche Vermittlung in einen neuen Job haben, bleibt abzuwarten. Die Vermittlungsaussichten würden zumeist in den Erstgesprächen mit den zuständigen Vermittlern geklärt, der Grund für den Wunsch nach einem Jobwechsel könne unterschiedliche Ursachen haben. Die Agentur nennt hier unter anderem gesundheitliche Probleme, die Arbeitszeiten oder den Wunsch nach einem generellen Berufswechsel.

Fachkräfte werden gesucht

Sollten tatsächlich alle Voraussetzungen für eine weitere Beschäftigung im Gesundheits- und Sozialwesen vorliegen, so informiert die Agentur, „sind die Vermittlungsaussichten sehr gut, denn dieser Bereich hat eine hohe Arbeitskräftenachfrage und einen kontinuierlichen Beschäftigungszuwachs“. Andernfalls würden in gemeinsamen Gesprächen „Beschäftigungsalternativen erarbeitet“. Einschätzen, „in welchem Umfang ein weiterer Einsatz im Gesundheits- und Sozialwesen oder alternativ in anderen Berufen und Bereichen möglich und erwünscht ist, können wir (noch) nicht, das wird sich erst abbilden lassen, wenn tatsächlich Arbeitslosigkeit eintreten sollte“, erklärt Grit Löst, die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Dresden.

