Impflicht: Keine Kündigungswelle am Städtischen Klinikum Dresden

Dresden

„Wo bitte ist die Personalabteilung?“, fragt eine junge Frau im Haus A des Krankenhauses Friedrichstadt, „ich möchte meine Bescheinigung abgeben.“ Alltag im Städtischen Klinikum Dresden: Die Beschäftigten müssen ihren Impfstatus nachweisen. „Wir müssen bis zum 16. März diejenigen an das Gesundheitsamt melden, die nicht immunisiert sind“, erklärt Pflegedirektorin Petra Vitzthum.

Bei mehr als 3500 Beschäftigten eine logistische Herausforderung – und eine emotionale noch dazu. „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und möchten nicht eine oder einen verlieren“, erklärt die Pflegedirektorin. Ab 15. März gilt aber die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Beschäftigte des Städtischen Klinikums, die nicht vollständig immunisiert sind, werden vom Gesundheitsamt kontaktiert. Können sie keinen Impfschutz nachweisen, dann kann das Amt im schlimmsten Fall ein Betretungsverbot für das Städtische Klinikum aussprechen.

„Wir brauchen alle“

Nach ihrer ersten Einschätzung betreffe das nur einen sehr geringen Teil der Beschäftigten, sagt Vitzthum. „Aber wir wollen auf niemanden verzichten, wir brauchen alle“, bekräftigt die Pflegedirektorin. Die meisten Daten würden im Klinikum vorliegen, weil der Betriebsarzt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft habe. Wer extern immunisiert worden sei, müsse in der Personalabteilung den Impfnachweis vorlegen. „Die Personalabteilung ist gerade dabei, die Mitarbeiter anzusprechen, bei denen der Impfstatus nicht klar ist“, erklärt Vitzthum den Arbeitsstand.

Pflegedirektorin Petra Vitzthum sieht einen Prozess, der bis zum 16. März nicht abgeschlossen ist. Quelle: Städtisches Klinikum

Parallel gehe das Klinikum als Arbeitgeber auf diejenigen zu, denen der Nachweis noch fehle. Das Geschehen sei dynamisch, da der Genesenen-Status bei Ungeimpften drei Monate gelte und bei nicht vollständig geimpften Personen sechs Monate. „Dieser Prozess ist am 16. März längst noch nicht abgeschlossen“, weiß die Pflegedirektorin.

Keine Kündigungswelle in Sicht

In allen Bereichen des Klinikums stünden Ärzte für Beratungsgespräche zur Verfügung, Beschäftigte könnten Impftermine kurzfristig vereinbaren. Für eine Impfung mit dem Protein-Impfstoff von Novavax hätten sich mehr als 50 Interessenten angemeldet. „Wir wollen auch denjenigen, die sich sehr deutlich gegen die Impfung ausgesprochen haben, eine Möglichkeit anbieten, sich immunisieren zu lassen und gleichzeitig ihr Gesicht zu wahren.“

Die in sozialen Netzwerken angekündigte Kündigungswelle von Pflegepersonal wegen der Impfpflicht sei ausgeblieben, sagt Vitzthum. „Mir persönlich sind zwei Fälle bekannt, bei denen Kündigungen mit der Impfpflicht begründet wurden.“ Es sei auch vollkommen falsch, dass das Klinikum ungeimpftes Personal kündigen würde. „Es werden sehr viele Falschmeldungen im Internet verbreitet“, so die Pflegedirektorin.

Sollte die Versorgungssicherheit gefährdet sein, kann das Gesundheitsamt Ausnahmen für ungeimpftes Personal genehmigen. Laut Vitzthum sind besonders im Intensiv- und OP-Bereich die Pflegekräfte knapp. „Da war die Personalsituation schon vor Corona angespannt. Wenn dort ein oder zwei Personen fehlen, geht es an die Grenze.“ Deshalb suche das Klinikum regelmäßig neues Personal und Auszubildende. Zumal in den nächsten Jahren auch zahlreiche Beschäftigte in Rente gehen würden und ersetzt werden müssten.

Beim Thema Versorgungssicherheit müsse auch bedacht werden, dass das Klinikum wegen der Pandemie eine hohe Zahl an Operationen verschieben musste. „Es gehört auch zur Versorgungssicherheit, dass wir Menschen, die jetzt schon sehr lange auf einen Eingriff warten müssen, versorgen.“

Das Klinikum hoffe, bald wieder zur Normalität übergehen zu können. Gegenwärtig sei die personelle Situation aber immer noch angespannt. „Wir haben einen Anteil an Beschäftigten, der wegen einer Infektion nicht auf Arbeit kommen kann.“ Insbesondere in den kritischen Bereichen werde das Personal regelmäßig getestet. So würden auch viele symptomlose Infektionen bei Beschäftigten erkannt, die dann zu Hause bleiben müssten. „Unsere Pflegekräfte sind auch in dieser fünften Corona-Welle sehr stark belastet und leisten jeden Tag Herausragendes. Wir wünschen uns, dieses starke Team behalten zu können“, so Vitzthum.

Von Thomas Baumann-Hartwig