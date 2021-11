Arztpraxen und Impfteams - Wie das Sozialministerium das Impfen in Dresden in den Griff bekommen will

Lange Warteschlangen in geschlossenen Räumen und mehr Interessenten als Impfstoff: Die Auffrischungsimpfungen sind in Dresden schlecht angelaufen. Jetzt soll alles besser werden, verspricht das Sozialministerium.