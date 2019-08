Dresden

Die Immobilienpreise in Dresden sind seit 2009 um 81 Prozent gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Plattform „ Immowelt“ hervor, welche die Entwicklung von Immobilienpreisen in den 14 größten deutschen Städten verglichen hat. Demnach hat sich der Kaufpreis pro Quadratmeter in Dresden innerhalb von zehn Jahren von 1250 Euro auf 2260 Euro erhöht.

Auch in Leipzig ergab die Analyse einen Anstieg um 81 Prozent – auf rund 2040 Euro. Quadratmeterpreise unter 2000 Euro finden Immobilienkäufer derzeit nur noch in den Ruhrgebietsstädten Dortmund und Essen. Spitzenreiter der Liste ist hingegen München: Dort liegt die Steigerung bei 153 Prozent und der Kaufpreis bei 7500 Euro.

Von DNN