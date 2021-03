Immobilienmarkt in Dresden ist gegen Corona immun

Dresden

Die Corona-Pandemie kann dem Immobilienmarkt in Dresden nichts anhaben. Im Gegenteil. In einigen Marktsegmenten verschärft Corona sogar noch die Entwicklung der Preise. Das geht aus dem aktuellen Wohnimmobilien-Marktbericht der HypoVereinsbank hervor. „Der Dresdner Wohnungsmarkt verfügt über die typischen Merkmale einer ostdeutschen Wachstumsregion mit weitgehend ausgeglichenen Verhältnissen auf dem Mietwohnungsmarkt bei geringem Leerstand, einem hohen Angebot an neuen Geschosswohnungen sowie einem sehr knappen Angebot an Eigenheimen“, fasste Rene Babinsky, Regionalbereichsleiter Ost, zusammen.

Sei das Marktgeschehen im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 noch von Zurückhaltung geprägt gewesen, sei davon seit der zweiten Welle nichts mehr zu spüren. „Mieten und Kaufpreise ziehen weiter kräftig an“, sagt der Manager. Das liege auch daran, dass institutionelle Anleger Dresden für sich entdeckt hätten. Diese würden angesichts der Entwicklungen in München oder Stuttgart die Preise in der sächsischen Landeshauptstadt als durchaus angemessen empfinden.

Arbeiten im Homeoffice habe bei vielen Familien den Wunsch nach einem Eigenheim beflügelt, erklärte Amrei Haase, Immobilienfinanzierungsspezialistin aus dem Private Banking-Team Sachsen. Doch das Angebot an Baugrundstücken sei in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. 2020 seien nur noch 200 neue Eigenheime fertiggestellt worden – ein Negativrekord. Genehmigungszahlen auf niedrigem Niveau würden keine Trendwende erkennen lassen. Folge: Die Preise marschieren.

Eine halbe Million Euro für ein Eigenheim

Oder in der Fachsprache: „Der deutliche Nachfrageüberhang treibt die Preise für Eigenheime, die im ersten Halbjahr 2020 überdurchschnittlich stark über alle Segmente hinweg gestiegen sind. So bewegen sich die Preise für ein Eigenheim in mittlerer Lage bis etwa eine halbe Million Euro und erreichen in sehr guten Lagen auch fast die Million-Schwelle“, sagte Amrei Haase. Objekte an den Elbhängen würden oft Liebhaberpreise oberhalb der ausgewiesenen Spannen erzielen.

Eigentumswohnungen als Alternative

Wenn Eigenheime knapp sind, wird die Eigentumswohnung zur Alternative. In diesem Marktsegment mischen überregional agierende Käufer tüchtig mit, die Preise sind in den vergangenen zehn Jahren laut Amrei Haase um 90 Prozent gestiegen. Auch bei älteren Objekten seien „besonders hohe Preissteigerungen“ zu beobachten. Die Kaufpreise würden in sehr guten Lagen bei neuen Wohnungen zwischen 4800 und 5700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen. Im Wiederverkauf liege die Preisspanne immer noch zwischen 3300 und 4800 Euro.

Engpässe bei kleinen Mietwohnungen

Das Angebot an Mietwohnungen in Dresden bezeichnen die Experten der HypoVereinsbank als ausreichend. Der marktrelevante Leerstand sei gering, es gebe zunehmend Engpässe, beispielsweise bei kleinen Apartments in Zentrumsnähe, hat Amrei Haase festgestellt und ergänzte: „Auch im günstigen Segment gibt es kaum Angebote.“

Überangebot an großen und teuren Wohnungen

Dafür sei das Angebot an neuen und vielfach großen Wohnungen in der Innenstadt groß. Das drücke nicht nur die Mieten, sondern wirke sich auch auf die Zeitdauer von der Fertigstellung bis zur Vermietung aus. Bauträger bräuchten einige Monate, um Mieter zu finden.

Spitzenmiete bei 14,50 Euro kalt

In guten Lagen seien Kaltmieten für Neubauten von 8,50 Euro bis 11,50 Euro pro Quadratmeter realistisch, in sehr guten Lagen würden die Preise zwischen elf und 14,50 Euro pro Quadratmeter liegen. Für ein exklusives Objekt am Weißen Hirsch oder eine hochwertig ausgestattete Penthouse-Wohnung in der Altstadt könnten diese Spannen aber auch überschritten werden.

Neue Wohnungen und sanierte Häuser treiben die Preise

In den vergangenen Jahren seien jeweils mehr als 1000 Mietwohnungen fertiggestellt worden, erklärte Amrei Haase. Hinzu kämen zahlreiche abgeschlossene Sanierungsvorhaben an Altbauten, die ebenfalls zu stetigen Mietpreissteigerungen beitragen würden.

Käufer können die hohen Preise zahlen

Die Verantwortlichen der HypoVereinsbank gehen davon aus, dass sich der Immobilienmarkt auch in den kommenden Jahren in Dresden dynamisch weiterentwickelt. Heißt: Die Preise steigen und steigen. Laut Rene Babinsky gebe der Markt die Preise aber auch her. Sowohl Anleger als auch Eigennutzer seien in der Lage, die geforderten Summen zu zahlen. „Viele Menschen, die sich jetzt eine Wohnung oder ein Haus kaufen, bringen einen hohen Anteil an Eigenkapital mit und lassen sich die niedrigen Zinsen langfristig festschreiben“, sagte der Bereichsleiter.

Selbst bei anhaltender Krise allenfalls Seitwärtsbewegung

Sollte die Coronakrise länger anhalten und sich stärker auf den Arbeitsmarkt auswirken, könnte das zu einer geringeren Zuwanderung von Arbeitskräften nach Dresden führen. Das könnte dann insbesondere auf die teuren Projekte Auswirkungen haben, prognostizierte der Experte. „Wir gehen da aber allenfalls von einer Seitwärtsbewegung bei den Preisen aus.“ Sinkende Immobilienpreise in Dresden seien die nächsten Jahre nicht zu erwarten.

Von Thomas Baumann-Hartwig