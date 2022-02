Immobilienmarkt in Dresden: So schnell steigen die Preise

Dresden

Immer höhere Preise bei einem immer knapperen Angebot – mit diesen zwei Trends lässt sich der Immobilienmarkt der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr trefflich beschreiben. Die relevanten Preise legen Sprünge im zweistelligen Bereich hin, das „Betongold“ steht bei Anlegern weiter hoch im Kurs.

Was kostet ein Eigenheim in Dresden?

Ein freistehendes Eigenheim, das ab 1992 errichtet wurde, kostet im Durchschnitt 645 000 Euro. Für Traditionalisten: Die eigenen vier Wände sind für umgerechnet 1,3 Millionen D-Mark zu haben. Glückliche Besitzer eines Eigenheims sind also D-Mark-Millionäre. Der Preis für einen Quadratmeter Wohnfläche in einem Eigenheim liegt bei 4400 Euro, das sind zehn Prozent mehr als 2020. Besitzer einer Doppelhaushälfte verfehlen die D-Mark-Million knapp, der Durchschnittspreis lag bei 490 000 Euro. Der Quadratmeter Wohnfläche kostete 4330 Euro und damit zwölf Prozent mehr als 2020.

Sind Eigentumswohnungen eine Alternative zum Haus?

Auf den ersten Blick: Ja. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt mit 2620 Euro pro Quadratmeter deutlich unter dem in Eigenheimen und Doppelhaushälften. Im Vergleich zu 2020 ist der Preis um elf Prozent gestiegen. Und: Der Preis für einen Quadratmeter Wohnfläche in einer Neubauwohnung liegt mit 4985 Euro über dem in einem Eigenheim. 2020 war der Quadratmeter im Neubau noch acht Prozent günstiger. Für eine sanierte Eigentumswohnung im Erstverkauf mussten Käufer 5035 Euro pro Quadratmeter zahlen. Hier ist der Preis auf dem Vorjahresniveau geblieben.

Wie hat sich der Preis langfristig entwickelt?

2011 kostete der Quadratmeter in einer neu gebauten Eigentumswohnung noch 2460 Euro pro Quadratmeter. Jetzt müssen Käufer den doppelten Preis auf den Tisch legen.

Wie sieht es mit dem Bauland aus?

Auch hier steigen die Preise – 340 Euro kostete 2021 der Quadratmeter Bauland für ein Eigenheim. Das sind 13 Prozent mehr als 2020, dafür gibt es aber eine Erklärung: Im vergangenen Jahr wurden mehr Grundstücke in guter Wohnlage verkauft als 2020. Der Preis für Grundstücke, auf denen Mehrfamilienhäuser gebaut werden können, ist von 720 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2020 auf 635 Euro gesunken. Aber: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte registrierte im gesamten Jahr nur 20 Verkäufe. Das zeigt, wie knapp das Angebot an bebaubaren Flächen in Dresden ist.

Wie lief das Jahr 2021 insgesamt?

Der Ausschuss hat 5650 Verkäufe registriert, das sind 185 weniger als 2020. 2,6 Milliarden Euro wurden auf dem Immobilienmarkt in Dresden bewegt. Das ist ein Rückgang von 400 Millionen Euro oder 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei ist ausschließlich der Markt der bebauten Grundstücke vom Rückgang betroffen. Hier wurden 1,4 Milliarden Euro bewegt und damit 26 Prozent weniger als 2020. 833 Gebäude wechselten den Besitzer, 2020 waren es noch 956. 313 unbebaute Grundstücke wurden für 203 Millionen Euro verkauft, 2020 waren es 321 Grundstücke mit einem Umsatz von 205 Millionen Euro.

Von Thomas Baumann-Hartwig