Immer mehr leere Läden in der Innenstadt von Dresden

Dresden

Das City Management Dresden und die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung haben in einer ersten Analyse 72 leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt erfasst. „Hier werden die Auswirkungen der pandemischen Situation für die Innenstadt deutlich“, erklärte Citymanagerin Friederike Wachtel, „zumal es sich aus unserer Sicht nur um die Spitze des Eisbergs handelt.“

71 Prozent der leeren Läden sind gepflegt

Bei den leerstehenden Geschäften handele es sich primär um kleinere Ladenlokale mit einer Ladenfront von 16 Metern im Durchschnitt. Der bauliche Zustand sei mit 71 Prozent überwiegend gepflegt und bezugsfertig. Im Umfeld der leerstehenden Läden würden sich Geschäfte befinden, aber auch Gaststätten und Dienstleistungsangebote. Schwerpunkte des Leerstands seien die Wilsdruffer Straße, aber auch die Hauptstraße und das Gebiet um den Sternplatz. Es gebe aber sogar in den großen Einkaufsgalerien leerstehende Ladengeschäfte.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden uns die nächsten Jahre in aller Bandbreite beschäftigen“, so Wachtel. Sie mahnte von allen Entscheidungsträgern ein umsichtiges und bedachtes Handeln an. Das könne die Bewältigung der Krise im Sinne der Innenstadtentwicklung positiv beeinflussen.

Warnruf kurz vor der Entscheidung

Der Warnruf kam exakt einen Tag vor der entscheidenden Sitzung des Bauausschusses, in der über die Pläne von Investor Kurt Krieger zum Kaufpark Nickern abgestimmt werden soll. Krieger will den Kaufpark komplett abreißen und einen neuen Einkaufs- und Erlebnispark errichten. Das sieht das City Management äußerst kritisch.

Leerstandssituation wird weiter verschärft

„Das Vorhaben steht nicht im Einklang mit den Planungszielen der Stadt“, mahnte Wachtel. Die geplante Verkaufsflächenerweiterung für zentrumsrelevante Sortimente in Nickern verschärfe die problematische Leerstandssituation in einzelnen Bereichen der Innenstadt. Vor einer Entscheidung zum Kaufpark sollte der Stadtrat das gesamtstädtische Zentrenkonzept aktualisieren, forderte Wachtel.

Mehrheit für Kriegers Pläne zeichnet sich ab

Im Ausschuss deutet sich eine Mehrheit für die Pläne von Krieger an, nachdem sich dieser für Zugeständnisse offen gezeigt hatte und unter anderem Räume für Soziokultur im neuen Kaufpark Nickern schaffen will. Der Projektentwickler will bereits in diesem Jahr mit dem Abriss des ersten Teilbereichs in Nickern beginnen. Bis 2025 soll der neue Kaufpark komplett fertig sein.

Von Thomas Baumann-Hartwig