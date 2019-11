Immer mehr Wölfe in Sachsen: Neue Rudel rücken näher ans Dresdner Elbtal ran

Dresden

In Sachsen leben immer mehr Wölfe – und die Tiere rücken mit ihren Territorien auch immer näher ans dichtbesiedelte Dresdner Elbtal heran. Erst vor wenigen Wo­chen hatte ein Foto einen stichfesten Be­weis dafür geliefert, dass sich in der Dresdner Heide ein Ru­del an­gesiedelt hat. Und damit nicht ge­nug: Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass inzwischen auch bei Moritzburg ein Rudel heimisch geworden ist. Die DNN er­klären, wie sich die Population in Sachsen entwickelt hat – und welche Folgen das hat.

Die Population: In Sachsen leben immer mehr Wolfsrudel

Der Wolf ist in Sachsen weiterhin auf dem Vormarsch. Das belegen die neuesten Zahlen der Fachstelle Wolf des Freistaats. Aktuell leben in Sachsen 22 Rudel, vier Paare und ein Einzeltier, das in der Re­gion um Stolpen und Hohnstein unterwegs ist. Neben der Dresdner Heide sind als Territorien auch Mulkwitz, Neiße, Neusorge, Elstra und Laußnitzer Heide hinzugekommen. Das Nieskyer Rudel hingegen existiert nicht mehr. Der Wolfsrüde aus diesem Territorium ist nach Nochten abgewandert und hat dort inzwischen Nachwuchs gezeugt. Von der Fähe und ihren Jungen gibt es indes im Raum Niesky keine Spuren mehr.

Der Lebensraum: Für die Wölfe wird es immer enger

Mit der Zahl der Wölfe wächst entsprechend auch die Zahl der Reviere. Rudel, Paare und den einzelnen Wolf zusammenaddiert gibt es in Sachsen insgesamt 27 Territorien – ein Großteil davon in der Oberlausitz. Und vor allem dort wird es nun langsam eng. Die Mitarbeiter von der Fachstelle Wolf sprechen von einer „Sättigung“, verweisen auf ei­nen Konkurrenzdruck, bei dem Tiere verschiedener Rudel sogar schon mal aneinandergeraten. Freiwerdende Bereiche wie das des Nieskyer Rudels werden von Nachbarn umgehend wieder besetzt – in diesem Fall durch das Biehainer Rudel, in dessen ehemaligem Revier nun das Rudel Neusorge lebt.

Die Karte zeigt, wo die einzelnen Rudel in Sachsen leben. Die Mehrzahl von ihnen ist in der Oberlausitz heimisch. Die Bereiche mit der gestrichelten Linie verweisen auf Rudel, deren Gebiet sich vor allem in Brandenburg oder Tschechien befindet und die Sachsen nur streifen. Das um Moritzburg vermutete Rudel ist nicht mit vermerkt. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

Die Ausbreitung: Wölfe wollen nicht nach Süden wandern

Entsprechend muss der Nachwuchs in immer weiteren Radien auf die Suche nach einem eigenen Revier gehen – und tut das mit Vorzug in Richtung Nordwesten. Bei einem Tier war in der Vergangenheit so­gar eine Route bis nach Dänemark nachgewiesen worden. Gleichwohl nehmen die Wölfe aber auch Dresden gewissermaßen in die Zange – was die Rudel in der Massenei bei Arnsdorf, in der Dresdner Heide und das wiedereroberte Revier in der Laußnitzer Heide sowie die Spuren bei Moritzburg belegen. In­wieweit eine Ausbreitung weiter in Richtung Sü­den erfolgt, ist allerdings offen. Als möglichen Lebensraum sehen die Fachleute am ehesten den Tharandter Wald.

Die Schäden: Mehr Wölfe heißt auch mehr tote Nutztiere

Immer wieder greifen Wölfe Weidetiere an. Allein dieses Jahr registrierte das Wolfsmanagement 155 Fälle, in denen Haus- und Nutztiere angegriffen worden – in denen wiederum in 110 Fällen der Wolf sehr wahrscheinlich als Verursacher an­genommen werden kann. Dabei wurden 342 Tiere getötet, 75 verletzt und 56 sind vermisst. Damit waren fast doppelt so viele Tiere betroffen wie noch im gesamten Jahr 2016. Hauptsächlich handelt es sich um Schafe und Ziegen. Die Wölfe griffen aber auch fünf Rinder, ein Alpaka, einen Strauß und einen Hund an. Dass die Zahlen seit Jahren stetig steigen, liegt vor allem daran, dass es immer mehr Wölfe gibt.

Die Vorsorge: Oft fehlt Züchtern der richtige Schutz

Die Mitarbeiter der Fachstelle Wolf verweisen bei den Übergriffen auch auf die Verantwortung der Tierhalter: In 52 Prozent der in den vergangenen drei Monaten begutachteten Fälle hatten diese die Kriterien für den Mindestschutz nicht erfüllt. Dabei fördert der Freistaat Schutzmaßnahmen wie etwa Elektrozäune seit Jahresbeginn zu 100 Prozent. Oft seien es ältere Züchter, die sich dagegen je­doch sperren, heißt es von der Fachstelle Wolf. Um die Akzeptanz zu erhöhen, will Sachsen nun eine Kampagne starten.

Die Gefahren: Experten sehen kein erhöhtes Konfliktpotenzial

Trotz der steigenden Zahl der Tiere und der Übergriffe sehen die Fachleute kein wachsendes Konfliktpotenzial. Aktuell gebe es kein Tier, das wegen seines besonders auffälligen Verhaltens beobachtet werden muss, stellt Matthias Rau, Chef der Fachstelle Wolf, klar. Auch in der Dresdner Heide, in der viele Spaziergänger, Sportler und Hundebesitzer unterwegs sind, er­warten die Verantwortlichen keine sonderlichen Probleme. Wie in al­len Wolfsgebieten sei es aber ratsam, Hunde an die Leine zu nehmen. Generell meiden Wölfe Menschen und bewohnte Gebiete. Einen Wolf gar zu Gesicht zu be­kommen, wäre eine große Ausnahme, sagen die Wolfsexperten.

Von Sebastian Kositz