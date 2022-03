Immer mehr Dresdner kommen auf den Hund

Dresden

Es gibt viele Argumente für einen Hund: Man geht mehr an die frische Luft und bewegt sich. Man kommt – ob in der Hundeschule oder beim Gassigehen – schnell mit anderen Menschen in Kontakt. Ein Hund kann Menschen, die allein sind, die Einsamkeit nehmen, stiller Zuhörer und Seelentröster sein, aber auch den Zusammenhalt in der Familie stärken. Und er kann Stress senken, zum Lachen bringen und fröhlich stimmen.

Natürlich finden sich mindestens ebenso viele Argumente, die gegen einen Hund sprechen, beispielsweise keine Zeit, kein Platz, kein Geld, eine Allergie oder was auch immer. Trotzdem entscheiden sich immer mehr Dresdner für einen vierbeinigen Freund.

So viele Dresdner haben einen Hund

Die Zahl der Hunde in Dresden ist seit den 1990er Jahren stetig gestiegen. 1994 waren in der Stadt 6750 dieser Vierbeiner zur Steuerpflicht angemeldet, 1998 waren es schon 8000, 2011 weist die Statistik für die sächsische Landeshauptstadt 12 000 Hunde aus und Ende 2021 waren es schon 15 500.

Natürlich muss man das immer im Zusammenhang mit der Zahl der Einwohner sehen. Aber auch da kommt man auf das gleiche Ergebnis. Stellt man diese Zahlen ins Verhältnis, hatten 1994 insgesamt 1,42 Prozent der Dresdner einen Hund steuerpflichtig angemeldet, 2021 waren es schon 2,79 Prozent.

Allerdings ist die Zahl der Hunde in der Landeshauptstadt in der Realität höher. Was unter anderem damit zu tun hat, dass man für einen Hund mit einer bestimmten Spezialausbildung keine Steuern zahlen muss.

Einen Anhaltspunkt liefert das Haustierzentralregister der Tierschutzvereinigung Tasso. Die individuelle Markierung eines Haustieres passiert durch einen Tierarzt mittels eines implantierten Transponders oder durch eine Tätowierung. Dadurch wird es bei TASSO registriert und wenn ein Tier entlaufen ist, kann es dank der Markierung identifiziert werden. Viele haben ihr Tier deshalb dort angemeldet. In der Stadt Dresden betrifft das immerhin 20 475 Hunde (Stand Mitte Januar 2022). Das heißt, dass 3,68 Prozent der Dresdner einen Hund haben. Mindestens.

Beliebteste Hunderassen in Dresden Platz 1: Mischling Platz 2: Labrador Retriever Platz 3: Bolonka Zwetna Platz 4: Französische Bulldogge Platz 5: Chihuahua Platz 6: Jack Russell Terrier Platz 7: Golden Retriever Platz 8: Australian Shepherd Platz 9: Deutscher Schäferhund Platz 10: Rhodesian Ridgeback

Für welche Hunde man keine Steuer zahlen muss

Von der Steuer befreit sind in Dresden Blindenführhunde, also Hunde, die ausschließlich zum Schutze und der Therapie von Personen im Sinne des Schwerbehindertenrechts ausgebildet sind, Hunde von Forstbediensteten und von bestätigten Jagdaufsehern, soweit diese Hunde für den Forst- oder Jagdschutz erforderlich sind, und Tiere, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen und ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind.

So hoch ist die Dunkelziffer in der Stadt

In Sachen Dunkelziffer lässt sich die Stadt auf keine Schätzung ein. Sie teilt nur mit, dass das Ordnungsamt, das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt und die Polizei immer wieder Kontrollen zur Hundehaltung durchführen würden. „Insofern gehen wir davon aus, dass die Dunkelziffer gering ist“, heißt es aus dem Steuer- und Stadtkassenamt. Fakt ist, dass eine Hundehaltung dem Steuer- und Stadtkassenamt binnen zwei Wochen angezeigt werden muss. Wer das nicht tut, muss mit einem Bußgeld „bis zu einer Höhe von – in besonders außerordentlichen Fällen – 10 000 Euro“ rechnen, sagt das Dresdner Steueramt. „Darüber hinaus kann die Steuer für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren rückwirkend erhoben werden.“ Die Hundesteuer beträgt in Dresden 108 Euro im Jahr für den ersten Hund und 144 Euro für jeden weiteren in einem Haushalt gehaltenen Hund. In Radebeul sind es 60 Euro (bzw. 120), in Pirna 90 Euro (bzw. 180).

Das sind die beliebtesten Hunderassen

Bundesweit sind laut Tasso Mischlinge bei den beliebtesten Hunderassen auf Platz eins. Und das schon seit Jahren. Klar, denn Mischlinge gibt es einfach viele. Platz zwei nehmen Labrador Retriever ein. Nur in Thüringen nicht. Da ist es der Deutsche Schäferhund. Der folgt in Bremen dagegen erst auf Platz acht.

Zu den Top Ten der Hunde in Deutschland gehören des Weiteren Französische Bulldogge, Chihuahua, Jack-Russell-Terrier, Australian Shepherd, Border Collie, Yorkshire Terrier. In einigen Bundesländern finden sich in diesem Ranking auch Malteser und Havaneser. In Mecklenburg-Vorpommern ist es dagegen die Old Englisch Bulldog, im Saarland Rhodesian Ridgeback.

Das ist der Dresdner Aufsteiger des Jahres

In den ostdeutschen Bundesländern gibt es eine Besonderheit. Von Meck-Pomm über Berlin bis Sachsen gehören geschichtsbedingt die russischstämmigen Bolonka Zwetnas zu den zehn beliebtesten Hunderassen. Meist tauchen sie im Mittelfeld auf. In den westdeutschen Bundesländern finden sich die lebhaften Hündchen nur in Schleswig-Holstein (Platz neun) und Hamburg (Platz zehn) unter den ersten zehn.

Bolonka Zwetna-Welpe. Quelle: Carola Fritzsche/Archiv

In Dresden dagegen sind Bolonka Zwetna die Aufsteiger des Jahres 2021. Lag diese Hunderasse 2019 noch auf Platz 7, stieg sie 2020 auf Platz 5 und im Jahr 2021 schließlich auf Platz 3 der beliebtesten Hunderassen. Bei der Haustierversicherung AGILA dagegen kommen die Bolonkas unter den ersten fünf Rassen gar nicht vor. Da ist das Ranking Mischling, Französische Bulldogge, Labrador, Chihuahua und Mops. Allerdings ist da mit deutschlandweit 340 000 Versicherungsverträgen für Hunde und Katzen auch die Datenlage nicht so umfangreich.

Von Catrin Steinbach