In Hellerau wurde jetzt ein neuer Sperrbezirk ausgerufen, weil dort ein Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut – einer Bienenseuche – festgestellt wurde. Für Tino Lorz, den Chef des Imkervereins Dresden, ist das aber kein Grund zur Panik. Und das, obwohl in Dresden die Bienenseuche schon seit zwei Jahren grassiert.

Kranke Bienen aus Bayern

„Dieser Fall hat mit der Seuchenlage in den vergangenen zwei Jahren nichts tun“, erklärt Tino Lorz. Ein Imker habe – unter Beachtung aller Vorschriften – Bienenvölker in Bayern gekauft. „Er besaß ein Gesundheitszeugnis für die Bienen und hat die Tiere auch ordnungsgemäß hier in Dresden beim Veterinäramt angemeldet.“

Das Problem sei, so Lorz, dass es in Bayern die meisten Sperrbezirke wegen der Amerikanischen Faulbrut der Bienen gebe und dass Bescheinigungen, mit denen man die Bienen in andere Bundesländer bringen dürfe, nicht immer aussagekräftig seien. Selbst für das „Große Gesundheitszeugnis“, mit dem Bienen über die Grenzen des Bundeslandes gebracht werden dürften, reiche eine Sichtprüfung aus. Doch nur eine Laboruntersuchung bringe Gewissheit.

Amtliche Bescheinigung nicht immer aussagekräftig

Das bestätigt auch das Dresdner Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gegenüber DNN: „Es besteht immer die Gefahr durch den Zukauf von Völkern oder von gebrauchtem Imkermaterial, dass die Faulbrut eingeschleppt wird. Auch eine amtliche Bescheinigung über die Seuchenfreiheit ist nicht immer aussagekräftig. Wenn es sich um den Erregertyp ERIC II handelt, sind keine klinischen Symptome sichtbar und nur eine Futterkranzprobe kann den Erreger der AFB detektieren.“

Der Sporenfund in Hellerau sei „im Rahmen des erstmalig durchgeführten amtlichen Monitorings im gesamten Freistaat Sachsen“ festgestellt worden. „Daraufhin wurden alle Völker einzeln beprobt und eine unterschiedliche Sporenbelastung der Bienenvölker festgestellt. Hintergrund des Ausbruchs kann der Zukauf von Bienenvölkern aus Bayern sein, zumal der Imker seine Völker in den letzten Jahren selbst auf Faulbrut untersuchen ließ“, heißt es aus dem Amt weiter.

Imkervereinschef warnt vor Kauf von Paketbienen

Der Vorsitzende des Dresdner Imkervereins appelliert an alle Imker und die, die Imker werden wollen, sich Bienenvölker aus der Region zu kaufen. Und er warnt vor dem Kauf sogenannter Paketbienen aus Italien, die nicht immer aus zuverlässigen Herkünften stammen würden. Zudem bestünde die Gefahr, dass mit solchen Bienen der Kleine Beutenkäfer – ein gefährlicher Bienenschädling – eingeschleppt werde. „Dann hätten wir ein Riesenproblem“, so Lorz.

Noch acht Sperrbezirke in Dresden

In Sachen Amerikanischer Faulbrut sieht der Dresdner Imker die sächsische Landeshauptstadt aber nach den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen auf einem guten Weg. Er rechnet damit, dass ein großer Teil der Sperrbezirke – acht gibt es derzeit – bis Ende des Jahres aufgehoben wird, spätestens aber im Frühjahr 2020. Voraussetzung ist eine zweimalige negative Beprobung aller im Sperrbezirk befindlichen Bienenvölker im Abstand von mindestens zwei Monaten, so die Stadt. Tino Lorz betont zudem, dass die Sensibilität der Imker in Sachen Bienengesundheit viel höher geworden sei.

Freude am Imkern hält an

Und nicht nur das. Die Freude am Imkern hat in Dresden trotz der Bienenseuche keinen Dämpfer erfahren. Im Gegenteil. Die Zahl gemeldeter Bienenvölker, Imker und Standorte nahm laut Angaben des Veterinäramtes weiter zu. Stand 27.Juni diesen Jahres gab es in Dresden 3130 Bienenvölker (2017 waren es 2887), 493 Imker (2017: 428 Imker) und 542 Standorte (2017: 534). Auch der jüngste Neuimker-Kurs sei wieder mit über 50 Interessenten sehr gut besucht gewesen, weiß Tino Lorz.

Von Catrin Steinbach