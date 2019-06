Dresden

Für Toleranz und Gleichbehandlung, gegen Homophobie: Gut gelaunt und mit auffällig vielen jungen Menschen ist am Sonnabend die Demonstration des Christopher Street Day (CSD) durch Dresden gezogen. Bei der 26. Auflage des CSD forderten die mehreren Tausend Teilnehmer auf Plakaten und Bannern weiterhin Respekt gegenüber allen Menschen sowie ein engagiertes Eintreten gegen Diskriminierung jeglicher Art. Zwar habe sich im vergangenen Vierteljahrhundert in Deutschland viel in Sachen Akzeptanz und Gleichberechtigung getan, so die Veranstalter, doch noch immer gebe es Ungleichbehandlungen und Ungerechtigkeiten – hierzulande wie anderswo. Folgerichtig lautete das Motto der Veranstaltung „25+1. Wir trauen uns ...! Immer noch!“. Und nicht umsonst trugen Demonstranten eine etliche Meter lange Riesenfahne, die aus den Flaggen Dutzender Länder zusammengesetzt war.

Zur Galerie Unter dem Motto „Wir trauen uns ...! Immer noch!“ zogen Tausende Menschen im Zeichen der Regenbogenfahne durch Dresden.

„Mit Sorge sehen wir die zunehmende Gefahr einer gesellschaftlichen Rückentwicklung. Mit dem Erstarken rechter Parteien können sicher geglaubte Errungenschaften schnell wieder in Frage gestellt werden“, ließen die Organisatoren verlauten.

„Uns gab‘s schon immer!“

Die Demonstranten ließen keinen Zweifel daran, dass sie auch künftig selbstbewusst, laut und fröhlich für ihre Rechte und die anderer Menschen eintreten werden. „Love is love“ oder „Some people are gay – deal with it“ war auf Transparenten und T-Shirts zu lesen.

In Pirna findet die CSD-Demo am 6. Juli statt. Leipzig feiert eine Woche später und Chemnitz am 20. Juli.

Von ttr