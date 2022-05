Dresden

Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ein Faible für Eckkneipen. Aus Prinzip schon. Egal ob schick, spelunkig oder alternativ, irgendwie hat das einfach was.

Für unseren Testbesuch haben wir uns diesmal ein in Pieschen gelegenes Exemplar herausgesucht. „&Rausch“ hieß es früher, 2020 hat Christoph Töpfer das Ruder übernommen und das „&“ wegrationalisiert. Dafür brachte er anderweitig frischen Wind mit, quasi ein Best-of aus fast zwei Jahrzehnten Gastronomie- und Kluberfahrung.

Speisen und Kultur

Ihm gehörten einst das „Sabotage“ und „TBA“. Zuvor war er einige Jahre Geschäftsführer im „Bautzner Tor“, ist Mitbegründer des im Januar 2020 gegründeten Klubnetz Dresden e. V. Die drei Etagen im Rausch sind somit ein idealer Spielplatz, den Töpfer mit Speisen und Tankbier, Kulturevents, Kunst und Livemusik belebt.

An einem lauschigen Aprilabend ergattern wir den letzten freien Platz im gut gefüllten Außenbereich, genießen die Abendsonne und das bunte Treiben entlang der Bürgerstraße. Ein bisschen Speis und Trank muss freilich sein, weshalb wir das Angebot studieren.

Ansprechende Optik

Die kleine Karte liest sich soweit fein: Aktuell gibt es Lammhaxe mit Bärlauch-Kartoffelpüree und Thymian-Honig-Möhren (18,10 Euro), French Toast mit Pastrami, Krautsalat und Käsedip (15,90 Euro), Wildragout mit Kürbiskern-Semmelknödel und Pilz-Wirsing-Gemüse (17,50 Euro) und als vegetarische Option Tomaten-Weißkohl-Panzarotti mit Vegi-Jus und rauchigem Zucchini-Ebly-Risotto (13 Euro). Für die fast schon sommerlich anmutenden Temperaturen ist uns das jedoch heute irgendwie zu winterlich, auch wenn das, was wir an den benachbarten Tischen an Hauptgängen erspähen, durchaus ansprechend aussieht.

Wortkarge Service-Kraft

Die Vorspeisen machen einen leichteren Eindruck und kommen uns eher entgegen. Leider ist unsere Servicekraft eher wortkarg, weshalb wir nur vom Nachbartisch erfahren, dass es außerdem ein Tagesangebot gibt. Auf Nachfrage apportiert sie uns – mit sichtlichem Kraftaufwand – den kompletten Aufsteller. Was ihr aber offenbar leichter fällt, als die drei Komponenten (Spargelcremesüppchen mit Bacon-Chips für 6,10 Euro, Hähnchenbrust mit Tomatengemüse für 15,90 Euro und ein Eierlikördessert) einfach kurz zu erklären.

Dennoch: Spargelsüppchen klingt prima, außerdem wähle ich den gemischten Salat mit Ziegenkäse-Rote-Bete-Taler und Brot (6,90 Euro). Die Begleitung entscheidet sich für das Entenwürzfleisch mit Orangen-Chutney, Rauchkäse und Brot (7,50 Euro).

Die falsche Suppe

Das kommt nach relativ kurzer Wartezeit gemeinsam mit meiner Suppe. Besser gesagt: einer Suppe, dem Sellerierahmsüppchen mit Rote-Bete-Luft, Trüffelöl und Grissini (6,10 Euro) nämlich. Das ist zwar hübsch anzusehen, bei mir aber leider falsch. Der Fehler wird jedoch rasch behoben und wir können zum Geschmackstest schreiten.

Das Süppchen ist angenehm cremig, nicht zu dick und schön leicht. Der Spargelgeschmack ist da, jedoch vermisse ich die Einlage. Ein bisschen Crunch bringen die Baconchips mit, die allerdings etwas uninspiriert auf der Telleroberfläche herumschwimmen, ähnlich wie die zwei Stängel Petersilie, die außer ein bisschen Farbe nichts Wesentliches zum Geschehen auf der Zunge beitragen.

Lasches Würzfleisch, leckeres Brot

Vom Würzfleisch ist die Begleitung eher mäßig begeistert und befindet es als insgesamt „eher lasch“. Begeistert zeigt sie sich jedoch vom Orangenchutney und findet auch am Brot Gefallen, weshalb ich ihr meines gern auch noch überlasse. Ohne weitere Kommunikation und Umschweife wird mein kaum geleerter Suppenteller durch den Salat ersetzt.

Gemischter Salat mit Windbeuteln, gefüllt mit Ziegenkäseobazda. Quelle: Dietrich Flechtner

Salat zum Schmunzeln

Die etwas aus der Zeit gefallene Art und Weise des Anrichtens lässt mich schmunzeln: Drei einsame Streifen gelber Paprika lugen neckisch über den Tellerrand, irgendwo mache ich ein aufgefächertes und schon etwas angetrocknetes Radieschen aus, relativ zentral thront eine Karottenrose, die zu allem Überfluss mit Kresse gefüllt ist. Auch hier kam wieder das beliebte Petersiliensträußchen zum Einsatz.

Zwar bin ich der glatten Petersilie im Allgemeinen sehr zugetan, hier ist sie jedoch lediglich Beiwerk (und nicht mal ein besonders schmückendes), ergibt aber ansonsten wenig Sinn, außer vielleicht den, das Auffinden des Rote-Bete-Ziegenkäse-Talers etwas schwieriger zu gestalten.

Schön mariniert geht anders

Dieser entpuppt sich als Frischkäse, der mit Bete umwickelt wurde. Beim Zerteilen gibt das zwar einen recht interessant anzusehenden Farbverlauf, geschmacklich finde ich diese Kreation allerdings gänzlich unspektakulär. Leider fehlt dem Salat auch insgesamt der Bums.

Der Grund dafür ist schnell gefunden: Essig und Öl kamen hier aus unerfindlichen Gründen separat zum Einsatz. Ersteres findet sich lediglich oberflächlich, letzteres fristet ein Dasein im Untergrund. Diverse Bestandteile des Salats haben offenkundig weder das eine noch das andere zu Gesicht bekommen. Schön mariniert geht anders – schade. Als sehr lecker erweist sich allerdings die hausgemachte Apfel-Basilikum-Limonade (3,70 Euro), frisch und sommerlich ist der alkoholfreie Spaß im Glas.

Unsere Service-Kraft fragt nun immerhin zwar nach, ob alles okay war. Mein „Geht so“ lässt sie jedoch gänzlich unkommentiert.

Weil unerwartet nun noch Platz im Magen ist, entschließen wir uns, den Desserts eine Chance zu geben. Das ist bekanntermaßen nicht meine Lieblings„kaddigorie“, klingt aber ganz ansprechend. Es wird das Kirsch-Gin-Sorbet (5,10 Euro), außerdem eine Schwarzbier-Schokomousse mit Macadamia-Milchschaum und Maldon (6,10 Euro).

Daumen hoch für Schwarzbier-Schokomousse

Das Sorbet erweist sich als angenehm fruchtig, hat für unseren Geschmack allerdings etwas viel Alkohol an Bord. Auch die brizzelnden Schokocrisps hätte es für uns nicht gebraucht. Aber gut, kann man machen. Dafür zieht uns die Mousse auf ihre Seite. Die Schokolade hält durch das Bier einen interessanten Twist und die Meersalzflocken bringen einen schönen Kontrast rein.

Zum Abschied wird auch der Service dann noch etwas gesprächiger und fordert beim Bezahlen mit der EC-Karte proaktiv Trinkgeld ein. Die Barzahlung der Begleitung indes bleibt zunächst wieder unkommentiert, erst auf die folgende Irritation hin fragt die Service-Kraft überrascht, ob sie ihr etwas wiedergeben solle. Leider ein No-Go, das zudem in keinem Verhältnis mit dem an diesem Abend erlebten Service steht. Dennoch werde ich bestimmt mal wieder auf ein Tankbier oder ein bisschen Kultur vorbeischauen und dem Rausch noch mal eine Chance geben.

Adresse Bürgerstraße 26, 01127 Dresden Tel.: 0351 84222266 Konzept Kneipe, Restaurant, Klub und Kultur – alles im Rausch Extras regelmäßige Veranstaltungen wie Quiz, Comedy, Soulfood Open Mic, Live-Musik, Biertasting Geöffnet aktuell Di.–Do 18–24 Uhr, Fr.–Sa. 18–1 Uhr Preise Hauptgerichte ab 13 Euro Gesamtnote (von max. 10) 5,4, Essen: 5 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 4 ( 20 Prozent) Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit schönes Flair und spannendes Bier, für rauschende Begeisterung ist noch Luft nach oben.

Von Kaddi Cutz