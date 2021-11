Im Porträt: Gudrun Riedel, Kirchvorsteherin in Dresden-Klotzsche

Dresden

Dass eine evangelische Kirchgemeinde durchaus mal ohne Pfarrer, nie aber ohne Kirchenvorstand auskommt, hat Gudrun Riedel schon in der Kindheit gelernt. Sie ist Jahrgang 1957, geboren in Merseburg, aufgewachsen in Leuna. „Im Chemiedreieck gab es immer Vakanzen“, erzählt sie. „Da wollte kaum ein Pfarrer hin.“

Aber Pause im Gemeindeleben gab es deswegen nicht. Also waren die gefragt, denen mehr an Kirche liegt als anderen. Denen festliche Taufe, Konfirmation, Eheschließung und gelegentlich ein Gottesdienst zu besonderen Feiertagen zu wenig sind. Solche wie Gudrun Riedels Vater.

„Erst kam die Gemeinde, dann die Familie“

„Wenn du willst, dass in der Kirche was passiert, dann erwarte das nicht von andern, sondern mache selbst mit.“ Diesen Grundsatz hat sie früh von ihm gelernt. Von Beruf Zimmerer, war er Vorsitzender des Kirchenvorstandes, leitete Gottesdienste, durfte sogar taufen und Abendmahl spenden. Prädikanten heißen diese ausgebildeten ehrenamtlichen Theologen in der evangelischen Kirche.

„Erst kam die Gemeinde, dann die Familie“, erzählt Gudrun Riedel. „Das ist nicht immer einfach gewesen.“ Ihre Mutter engagierte sich im Frauenkreis und im Besuchsdienst. „Ich bin mit Gemeinde groß geworden.“ Sie machte eine Ausbildung in Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Mit 18 saß sie selbst im Kirchenvorstand, als Jugendvertreterin. Später ließ sie sich im kirchlichen Fernunterricht theologisch ausbilden.

Ihren Mann kennengelernt hat Gudrun Riedel in der Studentengemeinde. Anfang der 1980er sind die beiden nach Dresden gekommen. Zunächst besuchten sie die Gottesdienste bei den Reformierten. 2003 wechselten sie in die evangelisch-lutherische Gemeinde an ihrem Wohnort Klotzsche. Doch passiv Angebote in Anspruch zu nehmen sei ihr zu wenig gewesen, erzählt Gudrun Riedel. Mit Kindergottesdiensten habe es angefangen. Dann kam eins zum andern.

Gottesdienste sind ein Fest, das den Alltag durchbricht“

Im Altenpflegeheim der Diakonie-Stadtmission an der Königsbrücker Straße hat sie zunächst zehn Gottesdienste im Jahr gehalten. Jetzt sind es mehr als zwanzig. Über die Hälfte der Leute sitze im Rollstuhl. „Da kommen Menschen, die nie mit Kirche zu tun hatten – weil es so schön ist. Gottesdienste sind ein Fest, das den Alltag durchbricht.“ Auf jene, die geistig nicht mehr so fit seien, wirke immer noch der besondere Raum, sagt sie. Und dass sie sich ihnen intensiv zuwende, sie spüren lasse: du bist wichtig. Sie gibt, was auch sie gern hätte. „Ich kriege da so viel zurück.“ Für einen Moment muss Gudrun Riedel einen Kloß im Hals runterschlucken. Nach kurzem Innehalten sagt sie: Entscheidend sei, was man aus dem Inneren gebe.

Gewiss, nicht jeder besitze die Gabe dafür. „Einer kann gut beten, die andere schön singen. Ein dritter nimmt lieber einfach mal den Besen in die Hand.“ Aber genau auf diese Vielfalt komme es an in einer Gemeinde.

Gearbeitet hat Gudrun Riedel zuletzt in einem großen Unternehmen als Datenbearbeitungskauffrau und Team-Assistentin. Im April ist die 64-Jährige in den Ruhestand gegangen. Das verschafft ihr mehr Freiraum. Den braucht sie dringend als Vorsitzende des Kirchenvorstands des Kirchspiels Dresdner Heidebogen. Es ist einer der vielen Zusammenschlüsse in größeren Regionen, die seit Jahresbeginn überall in der sächsischen Landeskirche entstanden. Hier sind es sechs Gemeinden mit zehn Kirchen, 6600 Mitglieder, eine Pfarrerin, drei Pfarrer, einer mit halber Stelle.

Kirchenvorstand, Kirchspiel Heidebogen und Gemeinde Klotzsche Ehrenamtliche: Sie sind in der evangelischen Kirche keine Verlegenheitslösung, sondern ihr Wesensmerkmal; nach reformatorischem Verständnis sind nicht nur ordinierte Theologen und angestellte Mitarbeiter „Geistliche“, sondern alle aktiven Mitglieder; Martin Luther sprach vom „Priestertum aller Getauften“, heute heißt das „Priestertum aller Gläubigen“ Kirchenvorstand: Er leitet die Gemeinde; seine geistlichen Aufgaben umfassen die Sorge für regelmäßige Gottesdienste, Kirchenmusik, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie alle Formen des Gemeindelebens; außerdem ist er verantwortlich für Mitarbeiter, Grundstücke und Kirchen sowie Finanzen; er kommt in der Regel einmal im Monat zusammen Kirchspiel: Das Kirchspiel „Dresdner Heidebogen“ umfasst die Gemeinden in Klotzsche, Langebrück, Medingen und Großdittmannsdorf, Ottendorf-Okrilla, Weixdorf mit Grünberg und Hermsdorf, Wilschdorf-Rähnitz; zehn Kirchen gehören dazu Klotzsche: die Gemeinde hat zwei Kirchen: die Alte Kirche (Altklotzsche 63 a), wiedererrichtet 1811 nach einem Dorfbrand, mit Kanzelaltar, einer Jehmlich-Orgel von 1913 mit pneumatischer Traktur (Tasten bewegen Steuerventile, durch dünne Rohre strömende Luft steuert alles); die neue Christuskirche am Boltenhagener Platz, 1907 errichtet nach einem Entwurf von Woldemar Kandler mit 52 Meter hohem Turm; der Altar aus grauem Stuckmarmor steht vor einem monumentalen Altarwandbild von Osmar Schindler mit der Darstellung der Kreuzigung; im Chorbogen links steht die weiße Marmorfigur eines segnenden Christus, 1859 von Johannes Schilling gefertigt Gemeindezentrum: von 2015 bis 2017 hat die Gemeinde das ehemalige Postamt an der Gertrud-Caspari-Straße zum neuen Gemeindezentrum umgebaut; Erdgeschoss und Keller nutzt die Gemeinde, erste Etage und Dachgeschoss werden vermietet, beispielsweise für den Hort der Grundschule und als Unterrichtsräume für das Heinrich-Schütz-Konservatorium

30 Stunden pro Woche ist Gudrun Riedel mindestens in ihrem Amt beschäftigt. Werden es 40, setzt sie sich selbst ein Stoppzeichen. Aufgaben verteilen, Beschlüsse kontrollieren, Entscheidungen in die Kirchenämter tragen, Schreiben aufsetzen. Bislang tat sie das nur in Klotzsche, jetzt für ein ganzes Kirchspiel. „Das bei einem Vollzeit-Job nebenher zu machen, geht nicht.“ Die Jüngeren und die im mittleren Alter in der Gemeinde seien heute mit Familie und Beruf voll ausgefüllt.

Doch dass Ehrenamtliche Aufgaben übernehmen, sei gerade nach der jüngsten Strukturreform wichtiger denn je, sagt Gudrun Riedel. „Wenn Gemeinde leben soll, müssen wir es schaffen, die Hauptamtlichen, also Pfarrer, Kirchenmusiker und Gemeindepädagogen, von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Sie brauchen ihre Zeit für Beziehungsarbeit mit Menschen. Sonst verschleißen wir unsere Pfarrer.“

2018 erlebte Gudrun Riedel auch hier, was sie aus der Kindheit im Chemiedreieck kannte: Im Dezember wechselte Pfarrer Olaf Börnert zur Diakonie-Stadtmission. Fast zweieinhalb Jahre mussten sie ohne Pfarrer auskommen. Für die Kirchvorsteherin hieß das: noch mehr Arbeit, noch mehr Verantwortung. Aber sie haben das geschafft.

Von Kirchvorstehern wird viel verlangt

Im Mai dieses Jahres ist Holger Windisch gekommen, zuvor Militärseelsorger. Gudrun Riedel schätzt ihn sehr: „Er findet eine Sprache für Menschen, die wenig mit dem christlichen Glauben anfangen können. Das brauchen wir.“

Bei Gottesdiensten sei eine Gemeinde hinter geschlossener Kirchentür unter sich. Deswegen brauche es daneben Berührungsflächen nach außen. Einmal in der Woche, wenn Markt ist auf dem Platz gegenüber, laden sie ein in ihr Gemeindezentrum „Alte Post“ zum Markt-Café. „Ein Pfarrer muss in seinem Stadtteil eigentlich bekannt sein wie ein bunter Hund. Und der Kirchenvorstand muss dafür sorgen, dass das möglich wird.“

Von Kirchvorstehern heute wird viel verlangt. Sie müssten sich in Baufragen auskennen, mit Geld, bei der digitalen Kommunikationstechnik und in kniffligen juristischen Fragen, sagt Gudrun Riedel. Dafür brauchten sie mehr Unterstützung von den Spezialisten im Bezirkskirchenamt und Landeskirchenamt. „Sie müssen Dienstleister für uns sein.“

Von Tomas Gärtner