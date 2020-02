Dresden

Etwa 2500 gehörlose Athleten werden Ende Mai in Dresden zum 25. Deutschen Gehörlosensportfest erwartet. Vom 21. bis 23. Mai wollen sich die Sportler in insgesamt 21 verschiedenen Disziplinen messen. Die Teilnehmer werden unter anderem im Bowling, Golf, Badminton, Dart, Motorsport, aber auch Schach, Wandern oder Schwimmen gegeneinander antreten. An dem Sportfest beteiligen sich auch etwa 200 Athleten aus Dresden.

Katrin Wettin spiel Geige in Dresden in der Altmarktgalerie: Countdown zum Gehörlosensportfest. Quelle: E-Mail-LVD

Sponsoren-Checks in Höhe von 55 000 Euro

Erstmals überhaupt ist mit Dresden eine ostdeutsche Stadt der Austragungsort des Wettkampfs. Mit dem diesjährigen Sportereignis wird unter anderem das einhundertjährige Jubiläum des Dresdner Gehörlosensportvereines 1920 gefeiert. Der Wettkampf der gehörlosen Sportler findet alle vier Jahre statt.

Unterstützt wird die Veranstaltung un­ter anderem von der Stadt, der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, der Neustädter Markthalle und von Konsum. In der Altmarkt-Galerie wird eine Uhr die Zeit bis zum Start zählen. Am Freitag hatten Vertreter der Sponsoren zudem Checks mit einer Gesamtsumme in Höhe von 55 000 Eu­ro überreicht. Einer der Höhepunkte des Sportfestes wird der Auftritt der sächsischen Violinistin Katrin Wettin und ihrer hörgeschädigten Schwester am letzten Tag des Sportfestes sein.

Mehr Informationen gibt es im Internet: www.dresden-sportfest-2020.de

Von Sebastian Kositz