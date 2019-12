Im Feuerwehrgebäude an der Louisenstraße geht Dresdens größte Rettungswache in Betrieb

Dresden

So richtig leise wird es ja auf der Louisenstraße im Herzen der Dresdner Neustadt nie. In Zukunft wird es dort aber noch ein bisschen lebhafter zugehen als sonst. Denn in die alte Feuerwache kehrt nach Jahren des Leerstands und Umbaus nun wieder Leben ein: Zum Jahreswechsel geht dort Dresdens größte Rettungswache in Betrieb.

Einige der später einmal um die hundert Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) haben seit der vergangenen Woche schon den Dienst in der Rettungswache aufgenommen. „Der Umzug ist ein Prozess. Wir denken, dass er zum 1. Januar abgeschlossen ist“, sagt Thomas Dittrich, der im Amt für Brand- und Katastrophenschutz für das Rettungswesen zuständig ist.

Medikamente kommen palettenweise

Ein Notarzt- und zwei Rettungswagen werden dann rund um die Uhr alarmbereit in der Neustadtwache sein. Hinzu kommen 14 Krankentransportwagen, die vor allem tagsüber besetzt sind. Mit den zwei Reservefahrzeugen für Notarzt und Rettungssanitäter macht das insgesamt 19 Autos – so viele wie in keiner anderen Rettungswache in Dresden.

Über Transponder wie diese werden die Rettungskräfte von der Leitstelle über Notfälle informiert. Quelle: Anja Schneider

Die Größe sei durchaus angemessen, meint Innenminister Roland Wöller ( CDU) mit Blick auf das Ausrückgebiet der Wache. Sie muss neben Innerer und Äußerer Neustadt auch die Radeberger Vorstadt mitversorgen. 17.000 Krankentransportfahrten und 4650 Notfalleinsätze werden für die neue Rettungswache am historischen Feuerwehrstandort angenommen. Pro Jahr.

Das ist viel – und das spiegelt sich auch im Gebäude wider. Dort verfügt die hauseigene „ Apotheke“ – ein großer Raum im Erdgeschoss, in dem in Regalen der gesamte Bedarf an medizinischen Artikeln liegt – über einen eigenen Zugang zum Hof, damit Medikamente palettenweise angeliefert werden können.

Wobei auch die größte Rettungswache das 1914 bis 1916 nach Plänen von Stadtbaumeister Hans Erlwein errichtete Gebäude nicht auslastet. Im zweiten Obergeschoss, wo das weibliche Belegschaftsdrittel der Wache seine Ruheräume, Umkleiden, Spindzimmer und Sanitärbereiche hat, gibt es deswegen auch Räume für andere Nutzer.

Räume für Kriseninterventionsteam und die 24. Medizinische Task Force

Dort sind einige der Büro- und Schulungsräume für das Dresdner Kriseninterventionsteam vorgesehen, das die seelische Betreuung bei traumatisierenden Un­fällen, Großschadensereignissen und Katastrophen für Betroffene und deren Angehörige organisiert. Ebenso zieht die 24. Medizinische Task Force ein, die sich als Sanitätseinheit des Bundes zum Beispiel um die Dekontamination von Patienten kümmert, sollte das nötig sein. In der Neustadtwache wird sie Räume zur Ausbildung und für Verwaltungszwecke nutzen.

Sanitäter-Humor: Im Speisesaal, der übrigens das originale Parkett behalten hat, steht ein besonderer Weihnachtsbaum. Quelle: Anja Schneider

In der Etage darüber geht es dann um das, wofür die Wache an der Louisenstraße einmal erbaut worden ist: die Feuerwehr. Derzeit haben dort noch Bauleute das Sagen, weil die rechtzeitige Fertigstellung der unteren Etage für die Rettungswache in den letzten Wochen absoluten Vorrang hatte. In der ersten Jahreshälfte 2020 soll der Umbau beendet sein.

Dann wird auch der einst schönste Raum des ganzen Gebäudes, die Turnhalle mit ihrer hohen Holzdecke, wieder im alten Erlwein-Glanz erstrahlen. Dort und in benachbarten Räumen will die Traditionsabteilung der Feuerwehr historische Exponate ausstellen. Auch Teile der kürzlich in den Technischen Sammlungen geschlossenen Feuer-Ausstellung sollen dort aufgebaut werden. Vor 2021 wird es jedoch nichts mit dem Feuerwehrmuseum, das dann wahrscheinlich nach vorheriger Anmeldung für Besucher offenstehen wird.

Beispielloses Leitungswirrwarr in den Wänden

Die werden dann auch die ganz besondere Raumwirkung in dem Erlweinbau bemerken. „Wir mussten mit den Raumgrößen ar­beiten, die wir in der historischen Bausubstanz vorgefunden haben – vor allem aus statischen Gründen“, sagt Thomas Dittrich. Viele der Räume sind deshalb großzügig geschnitten und vor allem sehr hoch. Wobei viele Zwischendecken oder andere Einbauten entfernt werden mussten, die in der genau 100-jährigen Geschichte als Feuerwache irgendwann einmal eingezogen wurden. „Es hat viele Überraschungen beim Umbau gegeben“, sagt Thomas Dittrich über das Projekt, für das die Stadtkasse 3,6 Millionen Euro bezahlt.

Thomas Dittrich öffnet einen früheren Rutschschacht, dessen Boden nun verschlossen ist. Nur einer der vielen Schächte blieb erhalten – aus Brandschutzgründen. Quelle: Anja Schneider

Die meisten haben mit der Tatsache zu tun, dass die Wache bis 2016 rund um die Uhr in Betrieb war – davon die letzten Jahrzehnte seit 1945 als Hauptwache der Feuerwehr in Dresden. Um den Betrieb nicht zu stören, wurden zwar hin und wieder neue Leitungen eingezogen. Die alten zu entfernen hat man sich aber gespart. Und so kam es über die 100-jährige Nutzung zu einem beispiellosen Leitungswirrwarr in den Wänden der Neustadtwache, das die Bauleute erst einmal lösen mussten.

Am schlimmsten war das wohl in der ehemaligen Turnhalle, die später als Leitstelle der Dresdner Feuerwehr genutzt wurde. Dort kamen mit fortschreitender Kommunikationstechnik immer neue Leitungen unter die Decke, so dass der Raum in den 90er-Jahren kaum noch als solcher zu erkennen war.

Sanierung geht noch weiter

Außerdem hat vor allem im Erdgeschoss der Neustadt-Wache der Zahn der Zeit genagt. Weil mit Tausalzen versetztes Wasser an den Stahlbetonfundamenten genagt hatte, mussten in der Fahrzeughalle Boden und Wände herausgerissen und erneuert werden. Deshalb stand dann irgendwann das Aus der Feuerwache an der Louisenstraße fest. Die Leitstelle zog in moderne Räume in der Wache Übigau, den Brandschutz für die Neustadt hat die neu gebaute Albertwache übernommen.

Er freue sich, dass für das denkmalgeschützte Gebäude an der Louisenstraße trotz des tränenreichen Auszugs der Feuerwehrleute eine passende Funktion gefunden wurde, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Er überreichte den neuen Nutzern bei einer Einweihungsfeier am Donnerstag Geschenke. So gab es einen Schwibbogen für das DRK sowie zwei Kaffeemaschinen jeweils für das Kriseninterventionsteam und die Traditionsabteilung der Feuerwehr.

In Sachen Sanierung ist mit dem Einzug der Neuen im Komplex an der Louisenstraße noch nicht das letzte Wort gesprochen. So gibt es dort zum Beispiel noch einen Schlauchturm, an dem Feuerwehrmänner früher zu Übungszwecken die Leiter hochjagten. Der werde nun gesichert. „Eine Funktion haben wir dafür nicht mehr“, sagt Thomas Dittrich.

Von Uwe Hofmann