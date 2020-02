Im Dresdner Projekttheater folgt per „RauschKörper“ dem Drogentanz die Aufklärung

Dresden

„ RauschKörper“ heißt das Werk, welches im vollen Neustädter Projekttheater seine Premiere feierte, nachdem es zuvor schon mal vor Schülern getestet wurde. Es trägt den Zusatz „tänzerisch-musikalisch Suche nach Rauschzuständen, Sehnsüchten und Sucht, nach Draufsein und Abstürzen“ und kommt als Aufklärungsperformance als eine Art Zwitter daher – und ist als Stückentwicklung zweigeteilt: Eine Halbzeit tanz-, die zweite wort-, also auch dialogdominiert.

Die Idee kam dabei quasi intrinsisch von den Akteuren selbst: Cilly Zimmermann, Michaela Mehl und Laura Härtel hatten die tragende Idee, Philip „Lehmi“ Lehmann in den Mittelpunkt zu stellen. Der Kopf von „The Saxonz“ (unter anderem bekannt aus der SSK-Serie „So geht sächsisch … “) ist seit seinem 14. Lebensjahr als Breakdancer vom Kultfilm „Beatstreet“ inspiriert und entwickelte darob einen arteigenen Stil, der hier – gemeinsam mit Michaela Mehl und unter choreografischer Anleitung von Wagner Moreira – im Mittelpunkt steht und sich im Tanzrausch den körperlichen Schmerzen und dem Beherrschungsverlust beim Highsein widmet.

Laura Härtel steigert sich am Cello, unterstützt von verstärkten Loops, in einen passenden Klangrausch, um in Bachs Suiten zu kulminieren. Cilly Zimmermann, die auch als Dramaturgin wirkt, zitiert Meldungen zur Suchtproblematik aus einen Zeitschriftenstapel und hat dazu drei Stofftafeln, darunter eines mit Drogenregister.

Fachautor Jörg Böckem als Premierengast

Das alles stünde etwas lose im Raum, würden nicht immer wieder Einspiele der Erfahrungen von vier Jugendlichen erfolgen: Einstieg, Konsumerfahrungen, physische und psychische Folgen und der Ausstieg waren Thema, wobei Jugendlichen sich überaus bewusst wie erstaunlich offen und dabei – wie die ganze Inszenierung – ohne moralischen Zeigefinger zeigten und sowohl die Gründe für und gegen Drogenkonsum.

Die Frage, ob das Ganze auch als originärer Theaterabend wirken könnte, stellt sich ob der knuffigen Kürze nicht, dafür geht der Abend recht rasch in Diskussion über. Diesmal war es der Ex-Tempo-Journalist Jörg Böckem, der sich im Interview mit Zimmermann als bekennender Ex-Süchtiger als Fachbuchautor („Lass mich die Nacht überleben“, 2004) nach dem dritten Entzug einen Namen machte, sich im Anschluss einerseits beeindruckt, andererseits sehr reflektiert zeigte, um aus seinen Erfahrungen quer durch Rausch und den folgenden Abstürzen zu berichten.

„ RauschKörper “ können von sächsischen Schulen gebucht werden

Er, der schon mit 18 temporeich bei der Königsdroge „ Heroin“ angelangt war, sei nun suchtfrei, aber durchaus nicht vollkommen clean – und machte damit eine Tür auf: für die vier Stimmen, die auch als Besucher leibhaftig im Saal waren. So geriet das Gespräch, welches sich nun künftig auch in einer Schulaula abspielen könnte, samt Künstlern rasch zu einer Neunergruppe auf der Bühne. Besonders beeindruckend bei der Offenbarung: ein junger Ex-Obdachloser, dessen Ausstieg mit einem Schock begann: Polizei, Kranken- plus Leichenwagen vorm Haus eines Freundes – in einer Zeit des gemeinsamen Narkotikamissbrauchs.

Dadurch, dass die Bühne hier mit den vier Protagonisten und dem Talkshowsuchtfachmann schlechthin bestens besetzt war, blieben allerdings die leibhaftigen Erfahrungen des Ensembles zur Premiere etwas im Hintergrund. Nun können die „ RauschKörper“ von sächsischen Schulen gebucht werden: Auf 45 Minuten Spiel folgen 90 Minuten Musik- und Tanzworkshop. Pädagogisch besonders wertvoll dabei: einerseits die authentischen Erfahrungen von Flug bis Fluch, andererseits gediegene chemische Sachkenntnis – so müssen sich Lehrrauschkörper nicht selbst outen.

Nicht zu vergessen: Das Projekttheater als ausdauernde Neustädter Kulturoase feiert am 18. Februar seinen 30. Geburtstag – diesmal nicht so pompös wie den 25. – sondern mit FSK-Improtheater der TU-Bühnis.

Nächste Vorstellungen im Projekttheater Dresden am 26. & 27. Mai (je 19 Uhr); Kontakt und Buchung per Mail: rauschkoerper@web.de

Von Andreas Herrmann