Im Dienst fremder Mächte: Was machen eigentlich Honorarkonsuln in Dresden?

Wissenschaftler, Unternehmer, Juristen – sie alle sind in Dresden als Honorarkonsuln für andere Staaten tätig. „ Honorar“ steht dabei nicht für Bezahlung, sondern für „Ehre“. Für zwei von ihnen ist diese Aufgabe neu, die anderen haben wir nach schönen und schwierigen Seiten dieses Ehrenamts gefragt. Viele haben geantwortet.

Neu in Amt für Großbritannien: TU-Rektor Hans-Müller Steinhagen

Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen, Honorarkonsul für Großbritannien in Sachsen. Quelle: Dietrich Flechtner

Vor seiner Tätigkeit als Rektor der Technischen Universität Dresden war Professor Hans Müller-Steinhagen unter anderem sieben Jahre lang Dekan der Universität Surrey in England. Der Maschinenbauingenieur ist also ein profunder Kenner Großbritanniens. Dennoch wurde er von der Britischen Botschaft in Berlin nicht einfach zum Honorarkonsul für Sachsen bestellt, sondern unter mehreren Bewerbern ausgewählt.

Er vertrete als Honorarkonsul nicht das Vereinigte Königreich, betont Amelie Heinrichsdorff, Sprecherin der Britischen Botschaft, sondern werde bei Bedarf von Berlin aus kontaktiert, wenn britische Staatsbürger in Sachsen Hilfe benötigen – sei es jemand unter den rund 1400 Briten, die hier leben oder unter den zahlreichen Touristen, die den Freistaat besuchen. Weil es dabei auch um weniger angenehme Aufträge, wie den Beistand für Opfer von Kriminalität gehe, würden die Konsuln als Ausgleich – zum Beispiel bei Staatsbesuchen – auch regelmäßig zu festlichen Empfängen eingeladen.

Ein eigenes Büro will Müller-Steinhagen für das Konsulat nicht einrichten, aber auch keine Ressourcen der Universität nutzen. „Ich mache das von zu Hause aus“, sagt er.

Ob es im Zusammenhang mit dem Brexit vermehrt Handlungsbedarf geben wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird er weiter das tun, was ihm schon immer am Herzen liegt: seine exzellenten Kontakte zur Förderung der Zusammenarbeit von Deutschland und Großbritannien auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Wirtschaft einbringen.

Auch wenn die Auftraggeber unterschiedlich seien, sagt er, habe er sich in der Staatskanzlei bereits mit anderen Honorarkonsuln zum Erfahrungsaustausch getroffen. Seine erste Amtshandlung war die Suche nach einem geeigneten Ort für eine Informationsveranstaltung der Botschaft für britische Bürger in Dresden Anfang Januar. Er hat das Rathaus ausgesucht.

Neu im Amt für Finnland : Saxonia-Chefin Viola Klein

Viola Klein, Honorarkonsulin für Finnland in Sachsen. Quelle: Dietrich Flechtner

Viola Klein gründete die Firma Saxonia Systems als Softwareschmiede und entwickelte sie zum IT-Bildungs- und Beratungsunternehmen weiter. Sie ist nicht nur die einzige Frau unter den Honorarkonsuln in Dresden, sondern auch die erste Frau neben neun finnischen Amtskollegen in Deutschland, worüber sich Botschafterin Anne Sipiläinen bei der Amtseinführung der Honorarkonsulin für das Land Sachsen besonders freute. „ Deutschland“, verriet sie, heiße übrigens auf finnisch „Saksa“.

Finnland sei ein vorbildliches Land und passe perfekt zu ihr, sagt Viola Klein. Und wenn sie anfängt zu schwärmen, spürt man ihre Begeisterung deutlich. Für das finnische Bildungswesen, das, wie sie sagt, im übrigen in einigen guten Dingen durchaus dem in der DDR ähnele – ohne dessen schlechte Seiten. Für den nachhaltigen Umgang der Finnen mit der Natur. Und natürlich für die junge finnische Ministerpräsidentin mit ihren ebenso jungen Ministerinnen. Auf finnisch könne sie bislang nur „Bitte“, „Danke“ und „Guten Tag“, erzählt die Unternehmerin. Dabei werde es vorerst auch bleiben: „Ich werde eher etwas für mein Englisch tun, um schneller voran zu kommen“.

Die Bereiche Digitalisierung und Bildung würden in den beiden Ländern, die viel voneinander lernen könnten, in Zukunft eine große Rolle spielen, sagt sie. Dabei wolle sie ihr Fachwissen einbringen, aber auch als Vermittlerin für die Zusammenarbeit auf allen anderen Gebieten des Lebens wirken. „Wer Kontakte in andere Länder pflegt“, sagt sie, „erfährt immer eine Bereicherung“, und sie gibt eine wichtige Erfahrung als Denkanstoß weiter: „Geschäfte werden immer von Menschen gemacht, nicht von Staaten oder Firmen“.

Zwei Mitarbeiterinnen werden die Honorarkonsulin in einem Büro in den Räumen von Saxonia Systems unterstützen, wenn es um Hilfe für die rund 240 Finnen geht, die hier leben und um den Aufbau immer engerer Kontakte zwischen Finnen und Sachsen.

Honorarkonsul für Italien: Andreas Aumüller

Andreas Aumüller, Honorarkonsul für Italien im Regierungsbezirk Dresden. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Komplementär der Creditreform Dresden Aumüller KG wurde nach der Schließung des italienischen Generalkonsulates in Leipzig vom damaligen Botschafter Italiens, Antonio Puri Purini, wegen seiner guten Kontakte in die Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zum Honorarkonsul berufen.

Der für ihn schwierigste Auftrag, sagt er, habe im Zusammenhang mit der Beerdigung eines italienischen Kleinkindes gestanden.

Die schönste Amtshandlung sei die Teilnahme an der Jubiläumsfeier „10 Jahre Italien-Zentrum an der TU Dresden“ im Jahr 2017 gewesen.

Jüngste Herausforderung war die Beschaffung von Reiseersatzpapieren für einen italienischen Touristen, der ohne Ausweis in Dresden „gestrandet“ war.

Honorarkonsul für Slowenien : Martin Bergmann

Martin Bergmann, Honorarkonsul für Slowenien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Chef der Bergmann-Gruppe, eines Peniger Familienunternehmens in den Bereichen Abwasser- und Umwelttechnik, kam auf interessantem Weg zum Honorarkonsulat für Slowenien: Auf einer Unternehmerreise nach Vietnam habe ihn der damalige Sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich auf dem Frankfurter Flughafen gefragt, ob er das Ehrenamt übernehmen wolle.

Am Herzen liegt ihm ganz besonders die Vermittlung von Wirtschaftskontakten von Unternehmen in Slowenien, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die Organisation von kulturellen Begegnungen zwischen Deutschen und Slowenen.

Honorarkonsul für Ungarn : Jörg Dittrich

Dr. Jörg Dittrich, Honorarkonsul für Ungarn in Sachsen. Quelle: André Wirsig

Der Handwerkskammerpräsident, Honorarkonsul für Ungarn, wurde 2014 von einem Bundestagsabgeordneten gebeten, das Ehrenamt zu übernehmen. Weil gerade in Ostdeutschland historisch eine enge Verbindung zu Ungarn bestehe, sagt er, habe er gern zugesagt. Motivation geben ihm die schönen Seiten des Amtes: Momente wie der Tag der Grenzöffnung, an dem sich die Geschichten der Deutschen und Ungarn immer wieder kreuzen und Menschen auf beiden Seiten trotz unterschiedlicher Herkunft verbinden.

Schwierig wird es, wenn Diskussionen um politische Entwicklungen in Ungarn an ihn herangetragen werden. Für einen Honorarkonsul gehe es nicht um politische Positionierung, sondern darum, den Austausch zu unterstützen und zu fördern sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken.

Seine jüngsten Amtshandlungen waren der Neujahrsempfang des Landtagspräsidenten, die Klärung eines ungarischen Bußgeldbescheides sowie die Beantwortung von Anfragen zu arbeitsrechtlichen Voraussetzungen für ungarische Staatsbürger in Sachsen.

Honorarkonsul für Österreich : Reinhard Erfurth

Prof. Dr. Reinhard Erfurth, Honorarkonsul für Österreich in Sachsen. Quelle: André Kempner

Der Ingenieur, beruflich unter anderem mit der Gestaltung von Städten beschäftigt, wurde 2003 von der damaligen österreichischen Außenministerin Benita Ferrero-Waldner zum Honorarkonsul in Sachsen bestellt.

Sein bislang schwierigster Auftrag, sagt er, sei es gewesen, einen an der Grenze in Schmilka mit internationalem Haftbefehl festgesetzten Österreicher hinsichtlich Haftbedingungen und Auslieferungsverfahren zu betreuen.

Die schönsten Erlebnisse als Honorarkonsul seien die Treffen der weltweit für Österreich tätigen Konsuln in Wien gewesen – unter anderem mit dem heutigen Bundeskanzler Sebastian Kurz als Gesprächspartner.

Aktuell liegt sein Fokus darauf, der Oberbank aus Linz dabei zu helfen, mit ihren Geschäftsmodellen in Sachsen Fuß zu fassen.

Honorarkonsul für Panama : Christian Flössner

Christian Flössner, Honorarkonsul für Panama in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Quelle: Archiv/DNN

Der Apotheker und Vizepräsident der IHK Dresden wurde über die Botschaft von Panama gebeten, das Amt zu übernehmen, weil man dort von seinen Kontakten nach Panama wusste.

Schwierige Aufgaben gab es nicht, sagte er – auch, wenn das Thema „ Panama Papers“ erklärungsbedürftig gewesen sei.

Sein schönster Auftrag sei die Begleitung des Staatspräsidenten von Panama beim Besuch in Deutschland gewesen, sagt er.

Honorarkonsul für Luxemburg : Heribert Heckschen

Heribert Heckschen, Honorarkonsul für Luxemburg in Sachsen und Thüringen. Quelle: privat

Wohl wegen seiner guten Kontakte in Dresden und der Gewähr, dass er längerfristig in der Stadt bleibe, sagt der Notar, sei er von der Botschaft des Großherzogtums Luxemburg zum Honorarkonsul berufen worden.

Sein schwierigster Auftrag war die Organisation eines Staatsbesuches, verbunden mit einer Unternehmerreise, bei der in letzter Sekunde das Programm umgestellt wurde.

Das schönstes Erlebnis in diesem Ehrenamt sei ein Besuch der Dresdner Philharmonie in Luxemburg gewesen, verbunden mit der Teilnahme des damaligen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf sowie von Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft.

Seine letzte größere Aufgabe war es, einen Empfang anlässlich des Luxemburger Nationalfeiertages zu organisieren.

Honorarkonsul für Südkorea : Christoph Hollenders

Dr. Christoph Hollenders, Honorarkonsul für Südkorea in Sachsen. Quelle: Anja Schneider

Der Rechtsanwalt wurde 2011 nach einem Vortrag über Rechtsprobleme der deutschen Wiedervereinigung vor führenden Juristen Südkoreas gebeten, das Land in Sachsen zu vertreten.

Eine Herausforderung sei es gewesen, die damalige Präsidentin, Park Geun-hye, zu überzeugen, bei ihrem Staatsbesuch im März 2014 nicht nur nach Berlin und Frankfurt, sondern auch nach Dresden zu kommen. Sie habe dann an der TU die in Korea berühmte „Dresdner Erklärung“ zu nächsten Schritten auf dem Weg zu einer Wiedervereinigung Koreas vorgetragen. Seitdem sei Dresden in Südkorea die bekannteste deutsche Stadt. Das sei gleichzeitig einer der schönsten Erfolge in seinem Amt gewesen, neben der Organisation vieler Begegnungen auf dem Gebiet der Kultur und Wissenschaft.

Im vergangenen Jahr bereitete er gemeinsam mit einem koreanischen Freund die Ausstellung „ Korea meets Meißen“ vor, die Mitte 2020 in Meißen eröffnet und später in Hamburg, Paris und Moskau gezeigt werden soll. Auch der Ausbau der von ihm mitbegründeten Plattform „InDeKo Innovationszen­trum Deutschland Korea – The Korean-German Innovation Hub“ stehe oben auf der Aufgabenliste, sagt er.

Honorarkonsul für die Schweiz : Peter Simon Kaul

Peter Simon Kaul, Honorarkonsul für die Schweiz in Sachsen. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Schweizer wurde nach der Auflösung des Generalkonsulats der Schweiz 2006 vom damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt gefragt, ob er das Amt als Honorarkonsul übernehmen wolle.

Schwierig, sagt er, wird der Auftrag für ihn immer dann, wenn er Informationen erhält und weitergeben muss, dass Bürger der Schweiz in Gefahr sind.

Zu den schönen Seiten des Ehrenamtes zählt er die Begegnungen von Menschen, die er vermitteln kann.

Aktuell ist er mit der Organisation eines Schweizer Tages bei der Coswiger Niederlassung von Ruag Space beschäftigt. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist Europas größter Zulieferer für Weltraumtechnik.

Honorarkonsul für Spanien : Manuel Molina Lozano

Manuel Molina Lozano, Honorarkonsul für Spanien in Sachsen und Thüringen. Quelle: Carola Fritzsche

Der Chef des Dresdner Reiseunternehmens TSS wurde von der Regierung in Spanien aufgrund seines sozialen Engagements als Honorarkonsul für Sachsen und Thüringen vorgeschlagen. Die Bildung junger Menschen mit Blick auf mehr Toleranz und Offenheit liegt ihm am Herzen. Er hat Multimedia-Bibliotheken initiiert, die bereits in Schulen in Dresden, Màlaga, Antalya und Sevilla vertreten sind.

Seine bisher schwierigste Aufgabe war 2018 der intensive Kontakt mit deutschen und spanischen Behörden nach einem Raubüberfall auf das private Fahrzeug einer deutschen Bürgerin in Spanien. Dabei hatte eine Diebesbande etliche Wertgegenstände gestohlen.

Das schönste Erlebnis sei es gewesen, als eine Familie mit drei Kindern, darunter ein 14 Tage altes Baby im Arm der Mutter, zu ihm kam, weil das jüngste Kind unbedingt spanischer Staatsbürger werden sollte. „Ich musste zwar lediglich eine Bescheinigung abstempeln“, sagt er, „aber der Besuch war sehr emotional“.

Honorarkonsul für Kroatien : Peter Neumann

Peter Neumann, Honorarkonsul für Kroatien in Sachsen. Quelle: Dietrich Flechtner

Als Gründungsdirektor des Dresdner Osteuropa Institut e. V. hat der Rechtsanwalt sehr gute Verbindungen nach Kroatien. Die kroatische Botschaft bot ihm wohl auch deshalb das Amt des Honorarkonsuls an.

Beim bisher schwierigsten Auftrag während dieser Tätigkeit ging es um Menschenhandel. Er musste einer Familie beistehen, die entführt und ihrer Pässe beraubt worden war.

Die schönsten Erlebnisse sind für ihn vor allem die Begegnungen in Kroatien. „Sie können sich gar nicht vorstellen“, sagt er, „wie herzlich und dankbar die Menschen dort für unsere Hilfe sind“.

Aktuell ist er mit der Organisation weiterer Begegnungen zwischen Menschen beider Länder beschäftigt.

Honorarkonsul für Südafrika : Wolfram Scharff

Wolfram Scharff, Honorarkonsul für Südafrika in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Physikprofessor und frühere Geschäftsführer von IfU Diagnostic Systems in Lichtenau wurde 2005 durch Thabo Mbeki, den damaligen Präsidenten von Südafrika, in das Amt berufen.

Als größte Herausforderung bezeichnet er seine Wahl zum Präsidenten des CCD e. V., der Vereinigung aller Honoraronsuln in Deutschland. Seit 2017 hat diese Funktion damit erstmalig ein Honorarkonsul aus den ostdeutschen Bundesländern.

Ein besonderes Highlight, sagt er, sei das Treffen mit dem jetzigen südafrikanischen Präsidenten gewesen. Trotz eines nur kurzen Aufenthaltes habe Metamela Cyril Ramaphosa den Botschafter und die Konsuln zu einem Gespräch eingeladen.

Aktuelle Aufgaben sind die Kooperation von Wissenschaft und Firmen auf dem Gebiet der Wassertechnologie in der Western Cape Region sowie die Vorbereitung einer Reise sächsischer Forscher und Unternehmer im Bereich der Landwirtschaft nach Südafrika in Zusammenarbeit mit der Universität Stellenbosch.

Weitere Honorarkonsulate ■ Sparkassen-Chef Joachim Hoof ist Honoraronsul für Dänemark in Sachsen. ■ Joachim Engelmann , Geschäftsführer der Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, ist Honorarkonsul für Kasachstan in Sachsen und Sachsen-Anhalt. ■ Der Jurist und Insolvenzanwalt Hans-Jörg Derra ist Honorarkonsul für Litauen in Sachsen und Brandenburg. Viele weitere Honorarkonsuln für Sachsen haben ihren Sitz in Leipzig. Kontaktinformationen zu allen konsularischen Vertetungen anderer Staaten in Derutschland gibt es im Internet auf der Seite des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/vertretungen-anderer-staaten

Von Holger Grigutsch