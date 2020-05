Dresden

Die Möbelkette Ikea will ab Montag ihre Filialen in Sachsen – in Chemnitz und Dresden – öffnen. „Bei all unseren Vorbereitungen geht Sicherheit vor Schnelligkeit“, teilte Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland am Samstag mit. Für die Wiedereröffnung habe man ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Dieses habe sich bereits in Nordrhein-Westfalen bewährt, wo elf Filialen der schwedischen Kette seit dem 22. April wieder geöffnet haben.

Das Unternehmen bat darum, besonders in den ersten Tagen nach Wiedereröffnung zurückhaltend zu sein, eine Mundschutzmaske zu tragen und mit maximal einer Begleitperson zu kommen.

Im Freistaat dürfen ab Montag Möbelhäuser unabhängig von ihrer Größe wieder öffnen. Darauf hat sich Sachsens Regierung am Donnerstagabend verständigt.

Auch andere Möbelhäuser – etwa Höffner im Elbepark Dresden, Möbel Kraft in Altfranken oder die Multipolster-Filialen in Nickern und der Friedrichstadt öffnen ab Montag wieder.

