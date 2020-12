Igel-Kita sucht Helfer in Dresden-Johannstadt

Dresden

Bevor sie vor zwei Jahren die „Igel-Kita“ gründeten, haben, Britta Hoentzsch, Sissy Gommlich und Monika Schwiedam auch bei der Igelhilfe in Radebeul mit angepackt. „Aber irgendwann wurde uns klar, dass es nicht reicht, immer mehr Igel aufzunehmen. Die Leute, die die Tiere finden, müssen noch besser aufgeklärt werden, wie sie ihnen selbst helfen können“, sagt Sissy Gommlich.

Igelhilfe unter dem Dach des Tierschutzvereins Großenhain

Die Igel-Kita setzt unter dem Dach des Tierschutzvereins Großenhain genau da ihren Schwerpunkt und wirbt auf Facebook dafür. Trotzdem haben die drei Frauen und ihre Familien dieses Jahr selbst bereits um die 200 der Stacheltiere aufgepäppelt, schätzt Britta Hoentzsch. Bei Sissy Gommlich waren es 25. In ihrem Garten wimmelt es von Igelunterschlüpfen. „Man braucht dafür nicht viel Material“, sagt sie und zeigt, wie man aus ein paar Zweigen, etwas Stroh und Laub eine kleine Igelburg für den Winterschlaf bauen kann.

Auch im eigenen Garten lässt sich mit einfachen Mitteln ein Plätzchen schaffen, an dem Igel überwintern können.

Oft sind gefundene Igel aber verletzt oder unterernährt. Dann steht die Igel-Kita den Findern mit Rat und kleinen Notfallpaketen zur Seite. Darin sind zum Beispiel Futter, Medikamente und Behälter für Kotproben mit bereits ausgefüllten Formularen für die Landesuntersuchungsanstalt.

BIRGER 329 Gramm, schwach und voll mit Peitschenwürmern, er bräuchte Eure Daumen ❤️🦔! Posted by Igel Kita Dresden & Umland on Tuesday, December 1, 2020

Stadtteilbeirat unterstützt Projekt für Igel-Pflegestellen in Dresden

Weil es in Dresden keine solche Anlaufstelle gibt, fährt Claudia Riedrich Tiere, die zum Beispiel in der Johannstadt, in Gorbitz oder Prohlis gefunden werden, oft als „Igel-Taxi“ nach Radebeul. Sie wohnt in Dresden-Johannstadt und würde dort gern Paten für die Igel-Kita finden. Deshalb hat sie beim Stadtteilbeirat einen Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt.

Die kleinen purzeln immer wieder zu uns, MISS FINE und POLLY, beide viel zu klein und stark unterkühlt. Danke wirklich... Posted by Igel Kita Dresden & Umland on Saturday, November 21, 2020

Wenn Igel aufgepäppelt werden müssen, geht das schnell ins Geld“, sagt sie. Denn sie brauchen hochwertiges Katzenfutter und wenn sie krank oder für den Winterschlaf zu schwach sind, geräumige Käfige, zum Beispiel Kaninchenställe. 2791,20 Euro hat der Stadtteilbeirat bewilligt. Zehn Pflegestellen sollen in der Johannstadt aufgebaut werden – mit Käfigen, Streu, Futter und Medikamenten.

„Wie helfen auch schwer verletzten Tieren“

Weil die Igelhelfer auch versuchen, schwer verletzten Tieren zu helfen, kommen manchmal Fragen wie: „Warum erlöst ihr sie nicht einfach von ihren Leiden?“ Das ärgert Claudia Riedrich. Wir sind doch schuld, dass sie auf der Suche nach Futter oder einem Schlafplatz umher irren und Straßen überqueren“, sagt sie, „Dabei müssten wir nur in unseren Vorgärten auch mal einen Laubhaufen liegen lassen. Bei Sissy Gommlich leben zwei Igel, denen einen Pfote fehlt. „Sie kommen ganz gut damit klar“, sagt sie, „auswildern kann man sie aber nicht mehr.“

Kontakt zur Igel-Kita Facebook (Igel-Kita Dresden & Umland) oder www.grossenhain-tierschutzverein.de Anfragen zum Igelpflegeprojekt in Dresden-Johannstadt über Britta Hoentzsch, 0151/27 00 09 93.

Von Holger Grigutsch