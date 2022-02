Dresden

Die Katharinenstraße ist eine Huckelpiste, wie sie im Buche steht. Der Straßenbelag ist ein Mix aus Pflastersteinen und geflickten Löchern. Mitglieder des Stadtbezirksbeirates Neustadt haben nun Ideen zusammengestellt, wie die Straße saniert werden könnte. Sie wünschen sich, dass die Straße barrierefrei und fahrradfreundlich ausgebaut wird. Der Vorschlag beruht laut der Verantwortlichen auf einem Beschluss aus dem Stadtrat, in dem zusätzlich fünf Millionen Euro für die Sanierung des Nebenstraßennetzes bereitgestellt wurden.

Bäume und Fahrradbügel sollen Platz finden

Es gibt seitens der Stadt bereits Planungen für die Sanierung der Katharinenstraße, der Stadtbezirksbeirat bittet um Vorstellung des aktuellen Stands dieser. Außerdem soll der Austausch des Straßenbelags nur im mittleren Bereich vorgenommen werden, schlagen die Beiräte vor. Dies habe optische und finanzielle Gründe. Fahrzeuge können in beiden Richtungen am Straßenrand parken, dort soll das Großpflaster erhalten werden.

Die Beiräte sehen außerdem Möglichkeiten, aller 20 Meter einen Baum im Bereich der Parkstreifen zu pflanzen. Dafür schlagen sie sogenannte mittelkronige Bäume vor, die zwischen zwölf und 20 Meter groß werden können. Außerdem sollen entlang der Katharinenstraße am Fahrbahnrand Fahrradbügel aufgestellt werden, teils auch geeignet für Lastenräder. Für die Baumpflanzungen und die Fahrradbügel stellt der Stadtbezirksbeirat eine Unterstützung von 30 000 Euro in Aussicht, heißt es von den Verantwortlichen. Der Vorschlag wurde mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

Beiräte fordern Mitspracherecht

Im Vorschlag wird betont, dass der Stadtbezirksbeirat zum Thema Sanierung der Katharinenstraße angehört und die Ideen berücksichtigt werden sollten, „um Unstimmigkeiten wie bei der Sanierung der Louisenstraße zu vermeiden“. Damit spielen sie auf die Sanierung im Juni 2018 an. Damals verkündete die Stadtverwaltung recht kurzfristig, dass das Straßen- und Tiefbauamt den Abschnitt zwischen Königsbrücker Straße und Förstereistraße sanieren will. Die Meldung wurde am Donnerstag, dem 28. Juni 2018, veröffentlicht und schon am Montag darauf sollten die Bauarbeiten beginnen.

Die Grünen zeigten sich damals verärgert, da die Maßnahmen weder dem Stadtbezirksamt noch den Beiräten angekündigt worden sei. Auch Anwohner und Gewerbetreibende seien erst wenige Tage vorab informiert worden. Es habe keine Möglichkeit gegeben, durch eine Diskussion in den Gremien in eine Änderung der Straßenaufteilung einzuwirken, hieß es damals seitens der Grünen.

Klemens Schneider (Grüne) begründete den Ärger: „Aus unserer Sicht fehlen Sitzgelegenheiten, Fahrradabstellmöglichkeiten, Stra­ßengrün und eine geschwindigkeitsdämpfende Gestaltung. Es ist falsch, jetzt mit viel Geld den Status quo für die nächsten Jahrzehnte festzuschreiben.“

Es half jedoch nichts, der Abschnitt wurde für rund 350 000 Euro saniert. Fehlendes Mitspracherecht wollen die Beiräte bei der Sanierung der Katharinenstraße nun verhindern.

Von Lisa-Marie Leuteritz