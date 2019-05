Dresden

An der Tharandter Straße in Löbtau soll eine brachliegende Fläche neu gestaltet werden. Dieser künftige „ Rathauspark“ wird gleichzeitig das Zentrum des Stadtteils werden. Um dem Areal eine Identität zu verleihen, sind alle Interessierten dazu aufgerufen, sich im Sommer an einem Wettbewerb für Kunst im öffentlichen Raum zu beteiligen.

Der Gewinner kann seinen Entwurf auf den 80 Quadratmetern umsetzen, die anderen Teilnehmer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Den Auftakt dazu bildet ein öffentlicher Rundgang im Rahmen des“Jane’s Walk Festival“ am 3. Mai ab 16 Uhr. Im benachbarten Kinder- und Jugendhaus T3 findet anschließend eine Diskussion statt.

Um Ideen für den neuen Park zu finden, bieten die Projektbeteiligten am 15. Mai um 18.30 Uhr außerdem einen sogenannten Wunschraum im Stadtteilladen „Löbtop“ an der Deubener Straße 24 an. An diesem Abend werden auch die Künstler eingeladen, die an dem Wettbewerb teilnehmen. Die Beiträge werden der Löbtauer Bürgerschaft vorgestellt und voraussichtlich im September von einer Fachjury prämiert. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2020 beginnen.

