„Ich war der wahrscheinlich letzte DDR-Bürger in Australien“

Dresden

Schon die Bundesrepublik Deutschland war für viele DDR-Bürger unerreichbar. Aber Australien? Ganz ausgeschlossen, jemals auf diesen Kontinent zu kommen. Für den Dresdner und DDR-Bürger Peter Bartels wurde der Traum von Australien wahr. Ausgerechnet in den letzten Monaten der DDR, vom 5. September bis zum 16. Oktober, konnte Bartels sechs Wochen auf den fünften Kontinent reisen. „Ich war wahrscheinlich der letzte DDR-Bürger in Australien“, sagt er heute.

Trockenmilch, Eukalyptussirup und eine Emu-Feder

Den Traum von Australien habe er schon geträumt, als er ein kleiner Junge war. Sein Onkel Erhard sei schuld daran gewesen. Dieser wanderte 1929 aus Deutschland aus. Eigentlich habe der Onkel nach Amerika gewollt, sei aber nicht ins Land gelassen worden. „Er ist dann mit einem Kumpel in Australien gelandet“, so Bartels.

Fast wäre er, der 1945 Geborene, in Australien aufgewachsen. „Meine Mutter wollte 1947 nach Australien gehen“, erinnert sich Bartels. Doch die Großmutter habe ihr Veto eingelegt, weil sie die Enkel nicht missen wollte. Die Familie blieb in Schwerin, wo Bartels geboren ist.

Der Wahl-Dresdner erinnert sich noch lebhaft an das letzte Paket, das 1949 kurz vor der Gründung der DDR aus Australien kam. Alles sei in einen Leinensack eingenäht gewesen. Die Lebensmittel waren in Blechdosen eingelötet – Trockenmilch und Eukalyptussirup. Eine Feder von einem großen Emu war auch dabei.

1959 sei Onkel Erhardt zu Besuch in die DDR gekommen. Mit dem Schiff hatte er sich auf die Reise gemacht. „Er wollte mich mit nach Australien nehmen. Aber ich sollte erst noch die Schule abschließen und einen Beruf lernen, weil die Bildungschancen in Australien damals schwierig waren“, so Bartels. 1961 stand plötzlich die Mauer im Weg. „Aber von Australien habe ich weiterhin geträumt“, gesteht der Dresdner. Er habe sogar überlegt, Schiffskoch zu werden, um auf Reisen gehen zu können. Aber daraus wurde nichts.

17.000 D-Mark für die Reise

1982 starb der Onkel in Australien. „Und ich habe meinen Traum abgehakt.“ Seine Mutter, die kein Englisch konnte und die Tante in Australien, die kein Deutsch konnte, seien aber in den Jahren nach dem Tod des Onkels im Kontakt geblieben. 1987 habe ihm seine Mutter gesagt, dass die Witwe von Erhard nächstes Jahr 70 Jahre alt werde. Da könne er doch eine Reise zum runden Geburtstag beantragen. „Da ein Antrag für mich und meine Frau undenkbar war, habe ich die Reise für mich und meine damals 69-jährige Mutter beantragt“, so Bartels.

Mit dieser Urkunde führte Peter Bartels den Nachweis, dass er enge Verwandte in Australien hat. . Quelle: privat

Er füllte die Formulare aus und beantragte auch, die Flüge in Mark der DDR bezahlen zu dürfen. Doch dann stellte seine Mutter fest, dass die Tante bereits 1987 ihren 70. Geburtstag hatte. Ein Missverständnis. Die Mutter hatte aber einen Vorschlag zur Problemlösung. Eine Cousine wurde 1989 runde 50 Jahre alt und die Reisegesetze der DDR ließen eine Reise nach Australien zu einem 50. Geburtstag von Cousinen zu.

1989 bekam Bartels die Reisegenehmigung und wollte die Flüge von Berlin Schönefeld über Singapur bis nach Brisbane buchen. Doch er sollte mit Devisen bezahlen – 17.000 D-Mark. Erst nach einer Nachfrage beim Finanzministerium kam die Genehmigung, den Flug mit Mark der DDR bezahlen zu können. Auch 17.000 Mark der DDR waren eine enorme Summe. Aber da gab es noch eine Garage in Schwerin, die verkauft werden konnte.

Bartels ging davon aus, dass die Reise die einzige ins westliche Ausland in seinem Leben sein würde. Er wollte nicht nur drei Wochen unterwegs sein. Der Arbeitgeber machte mit. Bartels verzichtete 1988 auf Urlaub und konnte dafür 1989 sechs Wochen frei nehmen.

10.000 Kilometer unterwegs

Spätsommer 1989, die DDR wankte, es gab Demonstrationen und Kontrollen an der Grenze zu Tschechien. „Ich hatte große Angst, dass die Grenzen geschlossen werden und ich wegen der Turbulenzen doch nicht nach Australien komme“, erinnert sich Bartels. „Noch nie in meinem Leben hatte mich eine Sache so sehr mitgenommen.“

Die Spannung lies erst nach, als Mutter und Sohn in einem nagelneuen Airbus A 310 der Interflug saßen – Franz-Josef Strauß hatte der DDR zwei der Maschinen zukommen lassen – und der Flieger abhob. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Dubai hatten die Reisenden fünf Stunden Aufenthalt in Singapur. „Wir haben alle Ecken des interessanten Flughafengebäudes erkundet und ein paar Karten nach Hause geschickt. Mit unseren 15 D-Mark kamen wir aber nicht besonders weit“, erinnert sich Bartels. Danach ging es mit der australischen Fluggesellschaft Qantas weiter nach Brisbane. „Dort wunderten sich die Einreisebeamten über unsere blauen DDR-Pässe. Solche waren ihnen noch nicht untergekommen.“

In Brisbane wartete die Verwandtschaft schon auf die Besucher aus Ostdeutschland. „Mein Onkel hatte neun Kinder. Acht leben noch“, sagt Bartels. Die Ost-Verwandten seien gewissermaßen herumgereicht worden in den sechs Wochen. 10.000 Kilometer habe er zurückgelegt von Brisbane bis nach Cairns und in das Outback. „Alle Erlebnisse haben wir unter unter dem Aspekt ’Da komme ich nie wieder hin’ aufgenommen.“

Quelle: privat

„In Australien brennt es immer.“

Während sich in der DDR die Verhältnisse immer mehr zuspitzten und die Menschen auf die Straße gingen, bereiste Bartels mit seiner Mutter den fünften Kontinent mit seinen Sehenswürdigkeiten und sah im australischen Fernsehen, was in Dresden passierte.

An eines könne er sich genau erinnern: „In Australien brennt es immer. Ich habe nicht einen Tag erlebt, an dem nicht ein Stück Unterholz oder ein Feld mit Zuckerrohr, das am nächste Tag geerntet werden sollte, gebrannt hat.“ Prospekte hat sich Bartels aus Australien mitgenommen, elf Filme fotografiert und Pflanzen gesammelt. Konsumgüter brachte er dagegen nicht mit zurück in die Heimat.

Auf dem Rückflug hatten er und seine Mutter in Singapur 24 Stunden Aufenthalt. Um in dieser Zeit die Stadt besuchen zu können, hatte er in Australien jeden geschenkten Dollar gespart. „So konnten wir in die Stadt gehen und die 20 Dollar Eintritt für den Flughafen bezahlen.“ Das gesammelte Geld reichte aber nicht für ein Hotelzimmer. Also suchten die Reisenden nach dem Rundgang eine Parkbank. Kein leichtes Unterfangen in Singapur. „Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, als wir doch noch eine entdeckten.“ Die Einwohner wunderten sich beim Frühsport über die gut gekleideten Europäer, die auf einer Parkbank übernachtet hatten.

Auf die Idee, in Australien zu bleiben, sei der damals 44-Jährige nicht gekommen. „Ich hatte doch meine Familie, Freunde und eine gute Arbeit in der DDR.“ Noch auf dem Flug nach Singapur habe ihm die Qantas-Crew geraten, einfach im Flieger sitzen zu bleiben. „Die Maschine flog nach Frankfurt/Main weiter. Aber ich wollte zurück in die Heimat. Ich wollte an den Protesten teilnehmen und die DDR verbessern.“

Am 16. Oktober landeten Bartels und seine Mutter wieder in Schönefeld. Ab dem 17. Oktober ging Bartels mit auf die Straße. Er hat sich in den Arbeitsgruppen der Gruppe der 20 engagiert und ab November 1989 die Sektion Bauen und Wohnen geleitet, aus der der Mieterverein Dresden und Umgebung hervorgegangen ist. Bartels ist heute noch Vereinsvorsitzender.

Zwei Mal ist Bartels seit 1989 in Australien gewesen, 1999 mit seiner Frau und 2015 mit der Tochter und den Enkelkindern. „Ich war mit 36 Jahren das erste Mal im Ausland“, sagt der Rentner. „Inzwischen habe ich mehr als 40 Länder besucht.“ Die Reise nach Australien und der Fall der Mauer seien die Initialzündung für die Weltenbummlerei gewesen. „Vielleicht habe ich ja auch etwas von meinem Onkel geerbt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig