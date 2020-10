IHK Dresden gegen Rechtsanspruch auf Heimarbeit

Dresden

In der Dresdner Wirtschaft stößt der von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) geplante Rechtsanspruch auf Heimarbeit („Home Office“) auf ein kritisches Echo. „Einerseits sehen wir im Home Office ganz klar ein Zukunftsmodell für das moderne Arbeiten, das auch jenseits von Corona viele Vorteile für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer bietet, etwa mit Blick auf Zeit und Kosten“, betonte Lars Fiehler, der Sprecher der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Dresden. Andererseits beurteile die Kammer den geplanten Rechtsanspruch kritisch: „ Heimarbeit eignet sich nicht für den Kellner, kaum für den Fabrikarbeiter und für viele andere Tätigkeiten eben auch nicht.“

Hintergrund: Eingedenk der Erfahrungen in der Corona-Krise will Minister Heil ein Recht auf Heimarbeit für alle Erwerbstätigen einführen, deren Tätigkeit von Zuhause aus ausgeübt werden kann. Sie sollen ihren Arbeitsort per Gesetz an einer bestimmten Anzahl von Tagen im Jahr frei wählen dürfen.

Anzeige

Keil in die Belegschaft?

Doch solch ein Gesetz könne einen Keil in die Belegschaften treiben zwischen jene, die Home Office machen können, und jene, die das nicht können und sich dann benachteiligt fühlen, warnt Fiehler.

Solche Bedenken spiegeln sich auch in einer bundesweiten Umfrage des Digitalwirtschafts-Verbandes „ Bitkom“ wider. Demnach lehnen 56 Prozent der Deutschen einen „Home Office“-Rechtsanspruch ab, nur 40 Prozent würden ihn begrüßen. Viele befürchten eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Die Hälfte der Befragten erwartet Ungerechtigkeiten gegenüber Kollegen, deren Tätigkeit nicht für Homeoffice geeignet ist. 40 Prozent befürchten weniger Austausch mit Kollegen. Ein Drittel meint, Kollegen im Homeoffice würden weniger arbeiten. Jeder Fünfte sieht einen unzulässigen Eingriff in die unternehmerische Freiheit.

Fürs Home Office gelten strenge Regeln

Hinzu kämen praktische und rechtliche Probleme, die meist gar nicht bedacht würden, warnte IHK-Sprecher Fiehler. „Das oft gezeigte Bild der jungen Frau, die mit einem Kaffee-Pott und einem Apple-Laptop in der Wohnküche sitzt und da Homeoffice macht, hat mit der Rechtslage und Praxis in Deutschland wenig zu tun.“ Gerade die Corona-Zeit habe gezeigt, dass Heimarbeit nur schlecht funktioniert, wenn die Eltern wegen geschlossener Kitas und Schulen parallel dazu auf ihre Kinder aufpassen müssen. Zudem gebe es durch die Arbeitsplatzverordnung und andere Vorschriften sehr strenge Regeln, wie Heimarbeit zu gestalten sei – vom Lichteinfall über die Ergonomie am Schreibtisch bis hin zu Luftzirkulation, Arbeitszeitabrechnung und Datensicherheit. Und Heimarbeit sei nicht zum Nulltarif zu haben. Der Betrieb müsse sich an Anschaffungs- und Betriebskosten eines Heimarbeitsplatzes beteiligen.

Bitkom : Heimarbeiter steuerlich mit Berufspendlern gleichstellen

Da sei auch der Staat finanziell gefragt, meint Bitkom-Präsident Achim Berg: „Wer regelmäßig zu Hause arbeitet und dabei hilft, Staus zu vermeiden und die Umwelt zu schonen, sollte belohnt werden und steuerlich mit Berufspendlern gleichgestellt werden.“

Nicht zuletzt hatte der massive Umstieg auf Heimarbeit im Frühjahr der gesamten Wirtschaft genutzt und den ökonomischen Corona-Schock etwas abgemildert, wie Ifo-Forscher ermittelten: Unternehmen, die ihre Abläufe im März und April 2020 erfolgreich und rasch auf Heimarbeits-Modelle umstellten, mussten laut einer Studie weniger Leute in die Kurzarbeit schicken.

Trotz vieler offensichtlicher Vorzüge bleibt das Konzept „Home Office“ indes umstritten – auch international. „In den USA, die uns in solchen Dingen ja oft eine ganze Dekade voraus sind, gibt es inzwischen viele aus der Technologiebranche, die den Home-Office-Anteil wieder zurückdrehen“, erzählte Fiehler. „Die Unternehmen sehen da nicht nur Effizienz- und Kommunikations-Probleme. Offensichtlich gab es zu viele Heimarbeiter, die schlichtweg vereinsamen.“

Lesen Sie auch:

Von Heiko Weckbrodt