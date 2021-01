Dresden

Bei Volkswagen Dresden ist am Freitag in der Gläsernen Manufaktur der ID.3 in Serie gegangen. Der vollelektrische Kompakte löst den e-Golf ab, von dem seit 2017 bis Dezember vergangenen Jahres gut 50.400 Stück vom Band gerollt waren.

Start mit 35 Fahrzeugen täglich

Nun also der ID.3, für den das Dresdner Werk – als vierter VW-Standort weltweit – seit Sommer sukzessive auf den Modularen E-Antriebsbaukasten umgerüstet wurde. „Wir starten mit 35 Fahrzeugen täglich, fahren also zunächst im Einschichtbetrieb“, erklärte Standortleiter Danny Auerswald, als am Freitag der erste ID.3 vom Band rollte.

Wie beim e-Golf werden weiterhin lackierte Karossen angeliefert und in Dresden zu fahrbaren Untersätzen montiert. VW setzt mit dem elektrischen Antrieb alles auf eine Karte und investiert bis zum Jahr 2025 rund 35 Milliarden Euro in die E-Mobilität. Im November 2019 hatte das Werk in Zwickau den Bau des ID.3 gestartet, mittlerweile läuft dort auch schon der Klein-SUV ID.4 vom Band.

Auf dem Weg zum „Home of ID“

Auerswald verknüpft mit dem Serienstart des ID.3 in Dresden eine strategische Neuausrichtung. Die Manufaktur wolle „Home of ID“ werden, erklärt er, und tatsächlich folgt diesem Werbeslogan prompt der Verweis auf ein „ganzheitliches Kundenerlebnis“. Immerhin bündele das Werk am Rande des Großen Gartens alles, was Volkswagen beim Thema fahrbare Vollelektrik zu bieten hat: Es sei „Fertigungsstätte, Besuchermagnet, Eventlocation, Erprobungslabor und Auslieferungszentrum“.

Zahl der Auslieferungen soll rasch wachsen

Neben der Produktion peilt Volkswagen in Dresden für seine aktuell 380 Mitarbeiter neue Geschäftsfelder an. Andere – wie die Auslieferung – sollen erweitert werden. Dafür sei eigens ein zweiter Ort in der Fertigung eingerichtet worden. Im Jahr 2019 waren noch 1300 Fahrzeuge an Kunden übergeben worden, 2020 waren es schon knapp 3300, im laufenden Jahr sollen es fast 5300 werden, erklärte Standortleiter Auerswald. Als Ziel für 2022 stünden rund 9700 Auslieferungen. Auch künftig können Kunden – analog zum e-Golf – an fünf Stationen bei ihren Fahrzeugen selber Hand anlegen können.

Gläserne Manufaktur Dresden -Von der Eröffnung 2001 bis zum Jahr 2016 liefen hier die Luxuslimousinen Phaeton vom Band – insgesamt 84 235 Fahrzeuge – In den Jahren 2005/2006 und 2013/2014 wurde in Dresden auch der Bentley Flying Spur (2186 Stück) montiert -Von 2017 bis Dezember 2020 wurde der e-Golf produziert (50 401 Stück). Parallel bewarb VW das Werk als „Center of Future Mobility“, um Besuchern die mobile Welt von morgen vorzuführen. Am 29. Januar 2021 begann die Serienfertigung des Stromers ID.3, zunächst im Ein-Schichtbetrieb

Corona habe zwar den Besucherstrom im Werk versiegen lassen, aber da Produktion und Auslieferung unter strengen Sicherheitsregeln stattfinden, sehe er bei den Auslieferungszielen keine Hürde, gab sich der Werkleiter optimistisch. VW-Sachsen-Sprecher Carsten Krebs stellte zudem klar, dass die Autoproduktion im Freistaat nicht betroffen ist von den akuten Engpässen bei Elektronik-Chips aus Asien.

Ziel: Pilotwerk für Volkswagen

Außerdem will Dresden sein Profil als Forschungsstandort schärfen und künftig in deutlich größerem Umfang Prototypen oder innovative Projekte in Kleinserie testen für den späteren Einsatz an Volumenstandorten wie zum Beispiel VW in Zwickau. Dabei gehe es um die Erprobung von Assistenzsystemen, mobilen Onlinediensten, Motoren und Fahrwerk – alles Felder, auf denen auch weiterhin Ideen von Start-ups gefragt seien.

Darüber hinaus will die Manufaktur zum Pilotwerk für Volkswagen werden, das Entwicklung und Anwendung neuer Technologien auch in der Fertigung erprobt.

Da für die neuen E-Autos in großen Fahrzeugflotten der technische Service noch rar sei, werden man auch hier aktiv und Gebrauchtfahrzeuge sowohl inspizieren als auch reparieren, vor allem sei Expertise bei den neuen Batterien gefragt, kündigte Auerswald an.

ID.3 auch im Fuhrpark der Landeshauptstadt

Thomas Aehlig, der Betriebsratsvorsitzender der Gläsernen Manufaktur, sieht mit der Umstellung auf den ID.3 die Beschäftigung in Dresden gesichert. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) lobt die „gläserne Wissensfabrik“ als wichtigen Beitrag für das E-Autoland Sachsen. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ließ zum Serienstart nicht unerwähnt, dass auch der ID.3 Teil des städtischen Fuhrparks werde. Zudem, so Hilbert, der Dresden seit vielen Jahren zur Modellstadt für nachhaltige und integrierte urbane Mobilität machen will, sei man dabei, die notwendige Ladeinfrastruktur stetig zu verbessern.

Von Barbara Stock