Weinböhla

Neugierig, freundlich und geradezu fröhlich wuseln mir drei kleine Fellknäuel um die Beine, als Hundezüchterin Isabel Wachsmuth in Weinböhla die Tür zu ihrem Zuhause öffnet.

Kein Leckerli? Dann ein Nickerchen!

Die drei Hunde schnuppern, lassen sich – etwas zögerlich zunächst – streicheln. Dann folgen sie uns ins Wohnzimmer, bekunden ihr Interesse am Inhalt meiner Tasche. Als sich dort kein Leckerli erschnüffeln lässt und noch ein paar Streicheleinheiten abgeholt sind, kuscheln sich die drei auf Teppich bzw. Sofadecke, beobachten mich noch ein Weilchen und machen schließlich erst mal ein Nickerchen.

Lucy (11 Jahre alt), Holly (7 Jahre) und Finja (2 Jahre) sind Bolonka Zwetnas. Diese sind vor allem in den ostdeutschen Bundesländern bekannt und beliebt. Denn ihren Ursprung hat die Rasse in Russland, kam von dort in den 1980er Jahren her.

In der Stadt Dresden rangiert diese Hunderasse laut Tasso-Ranking auf der Beliebtheitsskala mittlerweile sogar auf Platz 3. Kein Wunder, denn die Tiere sind klein, aber robust. Außerdem temperamentvoll, intelligent, leicht zu erziehen, lieb, anhänglich und verschmust. Zudem haaren sie nicht.

Bolonka Zwetnas gelten als leicht zu erziehen, lieb, anhänglich und verschmust

Über Stunden allein sein sollten die Hunde nicht

Bolonka Zwetnas können eine enge Beziehung zu „ihrem“ Menschen entwickeln, sind „richtige Seelenhunde“, wie es Isabel Wachsmuth formuliert. Als Familienhunde und als Therapiehunde seien sie prädestiniert. Sie können, ja sollten in der Wohnung gehalten werden, brauchen aber Gesellschaft. „Sie müssen nicht 24 Stunden am Tag betüddelt werden, aber man kann sie keinesfalls über einen ganzen Arbeitstag alleine lassen.“

„Ist der Bolonka erwachsen, kann man mit ihm längere Spaziergänge unternehmen oder auch wandern gehen. Wird es für ihn zu anstrengend, lässt er sich gerne im Tragetuch oder in einem Rucksack transportieren, leicht genug sind die Hunde ja“, erzählt die Weinböhlaerin.

Ihre Erfahrung ist aber auch, dass Bolonka Zwetnas eher Schönwetterhunde sind. Ist es draußen regnerisch und kalt („ab drei Grad abwärts“), bleiben sie lieber im Warmen. „Und weil sie nicht viel Unterwolle haben, muss man ihnen, wenn es draußen sehr kalt ist und man rausgehen will, tatsächlich etwas anziehen.“ Bei zu großer Hitze im Sommer suchen sie natürlich auch den Schatten und eher die Ruhe. Aber wer macht das dann nicht.

Der Name „Bolonka Zwetna“ bedeute so viel wie „buntes Schoßhündchen“ erklärt Isabel Wachsmuth. Die Rasse sei durch Kreuzung mehrerer Zwerghunderassen entstanden. Als Urahn gilt der Bichon Frisé. Auch Malteser und Havaneser hätten eine Rolle gespielt. Im Gegensatz zum weißen Bolonka Franzuska sind beim Bolonka Zwetna alle Fellfarben außer reinweiß erlaubt. Cremefarben wie Lucys Fell sei ok, so die Weinböhlaer Züchterin.

Wenn sich Kinder einen Hund wünschen

„Ich bin mit großen Hunden, Berner Sennenhunden, aufgewachsen“, erzählt sie. Durch ihre Kinder kam sie dann sozusagen erneut auf den Hund. Das war vor elf Jahren. Die Tochter habe sich damals sehnsüchtig einen Chihuahua gewünscht. Nach langen Diskussionen über das Für und Wider sowie vielen Recherchen zu verschiedenen Rassen wurde es schließlich Lucy, eine Bolonka-Zwetna-Hündin.

„Eine Entscheidung, die wir bis heute nicht bereut haben“, erzählt Isabel Wachsmuth. „Allerdings muss man sich als Eltern darüber im Klaren sein, dass sich die Interessen und Schwerpunkte der Kinder ändern und man selber immer in der Pflicht ist.“ Was nicht heißt, dass ihre inzwischen erwachsenen Kinder die Hunde nicht lieben. „Sie spielen mit ihnen, gehen gern mit ihnen spazieren.“ Aber Bezugsperson für die momentan drei kleinen Fellknäuel ist Isabel.

Schließlich hat sie auch eine entscheidende Aktie dran, dass bei der Familie heute nicht nur Hund Lucy lebt. Denn im Urlaub bei einer Hundezüchterin auf Usedom konnte sie den Kulleraugen des kleinen dunkelhaarigen Bolonka-Zwetna-Rüden Monty nicht widerstehen. Und so zog „das Schokokrümel“ auch noch ein.

Dass da der Gedanke kam, selber Bolonka Zwetnas zu züchten, liegt geradezu auf der Hand. „Aber das ist nicht so einfach, wie wahrscheinlich viele denken“, weiß Isabel Wachsmuth heute aus Erfahrung. Außerdem sei züchten etwas anderes, als die Tiere zu vermehren.

Seriös züchten ist kein Spaziergang

Die Weinböhlaerin besuchte zunächst Seminare, wälzte Fachliteratur, nahm an Hundeausstellungen teil, um sich als Züchterin etablieren zu können. Eine Vitrine voller Pokale in der Wohnung kündet davon.

Man könne nicht mit jedem Hund züchten, erklärt Isabel Wachsmuth. Nicht bei jedem Tier sind die körperlichen Voraussetzungen dafür gegeben. Bei manchen klappt es auch einfach nicht, ohne dass sich die Ursache dafür eindeutig finden lässt.

Zudem müssen die Tiere die Zuchttauglichkeitsprüfung bestehen. Letzten Endes geht es bei dieser darum, die Merkmale der jeweiligen Rasse zu erhalten. Zum einen wird der Gesundheitszustand überprüft, zum anderen der Stammbaum, damit es nicht zur Inzucht kommt. Man kann mit einer DNA-Analyse auch Erbanlagen checken lassen, um die Weitergabe einer Veranlagung für bestimmte Krankheiten wie der Patellaluxation (Kniescheibenverrenkung) weitestgehend auszuschließen. Schon deshalb sollte man einen Hund bei einem seriösen Züchter kaufen.

„Auf das Bauchgefühl vertrauen“

Mittlerweile hat es aus der Zucht „Bolonka Zwetna vom König-Albert-Turm“ der Familie Wachsmuth schon viele Male erfolgreich Nachwuchs gegeben. Aber auch zwei Tiefschläge. „Gleich beim ersten Wurf von Lucy ging etwas schief. Ein Junges hat es nicht geschafft, kam tot zur Welt. Dabei war alles dran. Wäre rechtzeitig ein Kaiserschnitt gemacht worden, hätte das Kleine leben können“, ist die Hundezüchterin überzeugt. Es geht ihr immer noch nahe. Heute würde sie sich am Telefon vom Tierarzt nicht immer wieder beruhigen lassen, wenn ihr Bauchgefühl etwas anderes sagt. „Ich kenne meine Hunde und merke sofort, wenn irgendetwas nicht stimmt.“

Neun Wochen bleiben die Welpen bei der Mutter, dann werden sie in ein neues Zuhause abgegeben. „Die neun Wochen mit den kleinen Hunden fordern uns. Da braucht man hinterher erst mal Urlaub, weil man fix und alle ist“, macht Isabel Wachsmuth deutlich, dass ein ganz schöner Aufwand hinter der Hundezucht steht.

Hundezucht mit Rückgabegarantie

Sie gibt den Hundenachwuchs nur in liebe Hände ab und überzeugt sich davon, dass es ihre Bolonkas in der neuen Familie auch wirklich gut haben. Zu vielen der neuen Hundebesitzer hat sie heute noch Kontakt. Zudem hat jeder, der einen Bolonka bei ihr kauft, das Recht, den Hund zurückzugeben, wenn sich etwas Gravierendes im Leben ändert und der Hund nicht mehr bleiben kann. „Es wäre unerträglich für mich, wenn eines meiner Hundebabys im Tierheim landen würde“, sagt Isabel Wachsmuth. Bislang hat noch keiner seinen Hund zurückgegeben.

Umgekehrt empfiehlt sie allen, die sich einen Hund von einem Züchter zulegen möchten, sich von den Haltungsbedingungen vor Ort zu überzeugen. „Schauen Sie sich das Muttertier, seinen Gesundheits- und Ernährungszustand und auch sein Verhalten genau an. Daraus kann man schon viele Rückschlüsse ziehen. Haben Sie ein ungutes Gefühl beim Züchter, dann lassen Sie lieber die Finger davon.“

In Sachen Ernährung schwört die Weinböhlerin auf BARF (ursprünglich Born Again Raw Feeders, inzwischen hat sich die Bezeichnung Biologisch Artgerechtes Rohes Futter durchgesetzt). „Die Tiere haben viel weniger Verdauungsprobleme“, ist jedenfalls ihre Erfahrung.

Von Catrin Steinbach